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Гильдия кастинг-директоров объявила номинантов на свою премию за 2024 год

Автор: Илья Кувшинов

21 апреля 2025

Церемония вручения пройдет в Театре Et cetera 26 мая

Стали известны номинанты на третью профессиональную премию Гильдии кастинг-директоров.

Ведущим торжественной церемонии, которая пройдет 26 мая в Театре Et cetera, станет сценарист и продюсер Андрей Золотарев.

Победители премии будут выбраны кастинг-директорами с помощью закрытого голосования, в котором примут участие более 180 профессионалов индустрии. В рамках мероприятия также будет представлена специальная номинация, которая пока держится в секрете.

Полный список номинантов

Лучший дебют
• Эвелина Мазурина («Ангелы района»)
• Арина Рожкова («Последний богатырь. Наследие»)
• Полина Цыганова (110)
• Михаил Иванов (ЛАПИН)
• София Лопунова («Многогранники»)
• Сергей Кузнецов (ВТРОЕМ)

Лучшая мужская роль
• Милош Бикович («Дайте шоу»)
• Алексей Розин («Дино»)
• Виктор Добронравов («Инспектор Гаврилов»)
• Артем Быстров («Лихие»)
• Александр Яценко («Я знаю, кто тебя убил»)
• Дмитрий Лысенков («Последний богатырь. Наследие»)

Лучшая женская роль
• Анастасия Талызина (ВОЗДУХ)
• Ангелина Стречина (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)
• Ольга Лерман («Плевако»)
• Елизавета Базыкина («Комбинация»)
• Карина Разумовская («Трасса»)
• Оксана Акиньшина («Неверные»)

Лучшая мужская роль второго плана
• Егор Корешков («Первый номер»)
• Николай Шрайбер («Плевако»)
• Павел Ворожцов («Дайте шоу»)
• Игорь Царегородцев («Комбинация»)
• Антон Кузнецов (ОПЕРАЦИЯ «ХОЛОДНО»)
• Всеволод Володин («Дино»)

Лучшая женская роль второго плана
• Аглая Тарасова (ВОЗДУХ)
• Мария Смольникова («Плевако»)
• Василиса Немцова («Трасса»)
• Елена Ворончихина («Трасса»)
• Анна Завтур («Лихие»)
• Мадлен Джабраилова («ГДР»)

Открытие года
• Ида Галич («Первый номер»)
• Диана Арбенина («Обоюдное согласие», 2-й сезон)
• Олег Гаркуша (ДЛИТЕЛЬНЫЕ СВИДАНИЯ)

Лучший актерский ансамбль художественного фильма
• Яна Кушаковская, Анна Сагалович (ВОЗДУХ)
• Анна Кеворкова (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)
• Ирина Лаврентьева (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД)
• Мария Бомбина (СВЕТ)
• Клавдия Хмельницкая (110)
• Ольга Дубовицкая (НЕНОРМАЛЬНЫЙ)

Лучший актерский ансамбль многосерийного художественного фильма
• Наталья Титова («Плевако»)
• Татевик Залинян («Золотое дно»)
• Евгений Феоктистов («Дино»)
• Мария Галактионова («Инспектор Гаврилов»)
• Ирина Кожухарь, Ирина Малышева («Дайте шоу»)
• Татевик Залинян («Трасса»)  

Фото: пресс-служба премии

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