Гильдия кастинг-директоров объявила номинантов на свою премию за 2024 год

Церемония вручения пройдет в Театре Et cetera 26 мая

Стали известны номинанты на третью профессиональную премию Гильдии кастинг-директоров.

Ведущим торжественной церемонии, которая пройдет 26 мая в Театре Et cetera, станет сценарист и продюсер Андрей Золотарев.

Победители премии будут выбраны кастинг-директорами с помощью закрытого голосования, в котором примут участие более 180 профессионалов индустрии. В рамках мероприятия также будет представлена специальная номинация, которая пока держится в секрете.

Полный список номинантов

Лучший дебют

• Эвелина Мазурина («Ангелы района»)

• Арина Рожкова («Последний богатырь. Наследие»)

• Полина Цыганова (110)

• Михаил Иванов (ЛАПИН)

• София Лопунова («Многогранники»)

• Сергей Кузнецов (ВТРОЕМ)

Лучшая мужская роль

• Милош Бикович («Дайте шоу»)

• Алексей Розин («Дино»)

• Виктор Добронравов («Инспектор Гаврилов»)

• Артем Быстров («Лихие»)

• Александр Яценко («Я знаю, кто тебя убил»)

• Дмитрий Лысенков («Последний богатырь. Наследие»)

Лучшая женская роль

• Анастасия Талызина (ВОЗДУХ)

• Ангелина Стречина (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)

• Ольга Лерман («Плевако»)

• Елизавета Базыкина («Комбинация»)

• Карина Разумовская («Трасса»)

• Оксана Акиньшина («Неверные»)

Лучшая мужская роль второго плана

• Егор Корешков («Первый номер»)

• Николай Шрайбер («Плевако»)

• Павел Ворожцов («Дайте шоу»)

• Игорь Царегородцев («Комбинация»)

• Антон Кузнецов (ОПЕРАЦИЯ «ХОЛОДНО»)

• Всеволод Володин («Дино»)

Лучшая женская роль второго плана

• Аглая Тарасова (ВОЗДУХ)

• Мария Смольникова («Плевако»)

• Василиса Немцова («Трасса»)

• Елена Ворончихина («Трасса»)

• Анна Завтур («Лихие»)

• Мадлен Джабраилова («ГДР»)

Открытие года

• Ида Галич («Первый номер»)

• Диана Арбенина («Обоюдное согласие», 2-й сезон)

• Олег Гаркуша (ДЛИТЕЛЬНЫЕ СВИДАНИЯ)

Лучший актерский ансамбль художественного фильма

• Яна Кушаковская, Анна Сагалович (ВОЗДУХ)

• Анна Кеворкова (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)

• Ирина Лаврентьева (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД)

• Мария Бомбина (СВЕТ)

• Клавдия Хмельницкая (110)

• Ольга Дубовицкая (НЕНОРМАЛЬНЫЙ)

Лучший актерский ансамбль многосерийного художественного фильма

• Наталья Титова («Плевако»)

• Татевик Залинян («Золотое дно»)

• Евгений Феоктистов («Дино»)

• Мария Галактионова («Инспектор Гаврилов»)

• Ирина Кожухарь, Ирина Малышева («Дайте шоу»)

• Татевик Залинян («Трасса»)

Фото: пресс-служба премии