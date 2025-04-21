Гильдия кастинг-директоров объявила номинантов на свою премию за 2024 год
Церемония вручения пройдет в Театре Et cetera 26 мая
Стали известны номинанты на третью профессиональную премию Гильдии кастинг-директоров.
Ведущим торжественной церемонии, которая пройдет 26 мая в Театре Et cetera, станет сценарист и продюсер Андрей Золотарев.
Победители премии будут выбраны кастинг-директорами с помощью закрытого голосования, в котором примут участие более 180 профессионалов индустрии. В рамках мероприятия также будет представлена специальная номинация, которая пока держится в секрете.
Полный список номинантов
Лучший дебют
• Эвелина Мазурина («Ангелы района»)
• Арина Рожкова («Последний богатырь. Наследие»)
• Полина Цыганова (110)
• Михаил Иванов (ЛАПИН)
• София Лопунова («Многогранники»)
• Сергей Кузнецов (ВТРОЕМ)
Лучшая мужская роль
• Милош Бикович («Дайте шоу»)
• Алексей Розин («Дино»)
• Виктор Добронравов («Инспектор Гаврилов»)
• Артем Быстров («Лихие»)
• Александр Яценко («Я знаю, кто тебя убил»)
• Дмитрий Лысенков («Последний богатырь. Наследие»)
Лучшая женская роль
• Анастасия Талызина (ВОЗДУХ)
• Ангелина Стречина (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)
• Ольга Лерман («Плевако»)
• Елизавета Базыкина («Комбинация»)
• Карина Разумовская («Трасса»)
• Оксана Акиньшина («Неверные»)
Лучшая мужская роль второго плана
• Егор Корешков («Первый номер»)
• Николай Шрайбер («Плевако»)
• Павел Ворожцов («Дайте шоу»)
• Игорь Царегородцев («Комбинация»)
• Антон Кузнецов (ОПЕРАЦИЯ «ХОЛОДНО»)
• Всеволод Володин («Дино»)
Лучшая женская роль второго плана
• Аглая Тарасова (ВОЗДУХ)
• Мария Смольникова («Плевако»)
• Василиса Немцова («Трасса»)
• Елена Ворончихина («Трасса»)
• Анна Завтур («Лихие»)
• Мадлен Джабраилова («ГДР»)
Открытие года
• Ида Галич («Первый номер»)
• Диана Арбенина («Обоюдное согласие», 2-й сезон)
• Олег Гаркуша (ДЛИТЕЛЬНЫЕ СВИДАНИЯ)
Лучший актерский ансамбль художественного фильма
• Яна Кушаковская, Анна Сагалович (ВОЗДУХ)
• Анна Кеворкова (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)
• Ирина Лаврентьева (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД)
• Мария Бомбина (СВЕТ)
• Клавдия Хмельницкая (110)
• Ольга Дубовицкая (НЕНОРМАЛЬНЫЙ)
Лучший актерский ансамбль многосерийного художественного фильма
• Наталья Титова («Плевако»)
• Татевик Залинян («Золотое дно»)
• Евгений Феоктистов («Дино»)
• Мария Галактионова («Инспектор Гаврилов»)
• Ирина Кожухарь, Ирина Малышева («Дайте шоу»)
• Татевик Залинян («Трасса»)
Фото: пресс-служба премии