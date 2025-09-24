Международный кинорынок Eurasian Film Market объявил программу

Мероприятие пройдет в Алматы с 29 сентября по 1 октября

Стала известна программа международного кинорынка Eurasian Film Market (EFM), который пройдет в Алматы с 29 сентября по 1 октября. Форум традиционно объединит производителей и покупателей контента, киносети, онлайн-платформы, сервисные компании и институции из стран СНГ, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Экспонентами и участниками EFM-2025 выступят: Ascar Cinema, Tolqyn Film Fund, Bihas (официальный представитель Barco в Центральной Азии), TV+, Freedom Media, Unico, Trapeza, Russian Content Worldwide (RCW) (представляющий лидеров кинопроизводства и дистрибьюции), Chaplin Cinemas, NFDC (Индия), MTD Media, Husks productions (США), Gemin Sky (Китай), M6 (Франция), Megogo, Cinemaxx, Сapella Film, Etnomedia, Киноплан, Представительство OSRAM GmbH в Казахстане, Christie Digital, MERLIN, Cinemaus Studio и другие.

В 2025 году EFM формирует актуальную бизнес-повестку, ориентированную на закупки, дистрибуцию, маркетинг и ко-продукцию в киноотрасли. В рамках рынка состоится традиционная серия круглых столов, а также свою работу продолжит спецпрограмма #ПОИСК по продвижению контента Центральной Азии.

Как и в предыдущие годы, в рамках программы форума пройдет Festival d’Avant-Premières du Cinéma Français с показами новых французских фильмов, готовящихся к релизу в Центральной Азии и других странах СНГ. Откроет его документальный фильм ФРАНСУА ТРЮФФО: СЦЕНАРИЙ МОЕЙ ЖИЗНИ Давида Тебуль, который посетит кинорынок для представления фильма и проведет Q&A со зрителями после показа.

Партнерами и спонсорами EFM-2025 выступают: Бюро по туризму города Алматы Visit Almaty, Посольство Франции в Республике Казахстан, Кинотеатр «Арман», отели Novotel Almaty City Center и Alma Almaty, Альянс креативных индустрий Казахстана, кинорынок Russian Film Business, Ассоциация рестораторов РК, Harkness Screens, Bihas (официальный представитель Barco в Центральной Азии), Megogo, Etnomedia, АО «Агентство Хабар», Телеканал Almaty.tv, 31 канал, Онлайн-издание Tribune, Медиа-издание WeProject, Университет Туран, Almaty Management University и др.

Прямая речь организаторов:

Елена Ларионова, основатель Eurasian Film Market:

«Eurasian Film Market — это практическая платформа, где региональные проекты находят путь к международным зрителям и партнёрам. В 2025 году мы расширяем горизонты: делаем акцент на закупочных стратегиях, копродукции и реальных инструментах выхода на глобальные рынки для кинематографа Центральной Азии».

Кунжана Орманбетова, исполнительный директор EFM, куратор программы #ПОИСК:

«Интерес к кино Центральной Азии растёт. Через #ПОИСК мы системно показываем новые фильмы региона мировым игрокам, помогая проектам находить партнёров, маршруты дистрибуции и свою аудиторию».

Екатерина Бордачева, сооснователь, партнер ЕFM для России, Беларуси и КНР:

«Рынок Казахстана и Центральной Азии находится в пиковом периоде развития. В информационном потоке и условиях трансформирующегося кинорынка, особое значение имеет адресная коммуникация и гибкость, которую предлагает наше мероприятие».

Прямая речь партнеров:

Эльза Антонова, генеральный директор РОСКИНО:

«В этом году Россия впервые официально участвует в Eurasian Film Market с объединённым стендом Russian Content Worldwide. Это ключевая площадка для работы с рынками Центральной Азии, где мы видим растущий интерес к российскому кино. При этом форум собирает игроков со всего мира, что открывает новые возможности для совместных проектов и продвижения нашего контента на международной арене».

Полная программа мероприятия:

29 сентября (понедельник)

• 09:30 – Начало регистрации участников

• 10:30–10:50 – Открытие кинорынка и выставки

Приветственное слово организаторов: Eurasian Film Market, Посольство Франции, Бюро по туризму Алматы Visit Almaty, кинотеатр «Арман»

• 11:00–12:30 – Круглый стол «Зарубежные и национальные фильмы: закупочные и репертуарные стратегии в Центральной Азии»

Участники: M6 (Франция), Freedom Ticketon (Казахстан), Бауржан Шукенов (ГЦПНК, Казахстан), Chaplin Cinema (Казахстан), TV+ (Казахстан), Gemini Sky Film (Китай), Capella Film (РФ)

• 13:00–14:00 – Elevator pitch «Технологии, сервисы, контент»

MTD Media, Osram, Christie, Киноплан, Merlin, Numen Animation Studio

• 15:00–15:30 – Презентация кинофонда Tolqyn Film Fund

• 15:30–16:00 – Презентации контента для кинотеатров и медиа Ascar Cinema

• 17:00–18:00 – Презентация контента «Новое казахстанское кино»

• 19:00–21:00 – Открытие фестиваля французского кино D’Avant Premières du Cinéma Français

Показ фильма ФРАНСУА ТРЮФФО: СЦЕНАРИЙ МОЕЙ ЖИЗНИ, присутствие режиссера, Q&A. Вход бесплатный

• 21:00 – Коктейль открытия фестиваля французского кино и кинорынка

По аккредитации / приглашению

30 сентября (вторник)

• 10:30–12:00 – Круглый стол «Маркетинг стриминговых платформ»

Участники: TV+ (Казахстан), Unico Play (Казахстан), Freedom Media (Казахстан), Megogo (международный медиасервис), iTV (Узбекистан), Entomedia (Кыргызстан)

• 12:30–13:15 – Отраслевая презентация «Кинематограф Индии»

NFDC и Film Bazaar

• 13:30–14:00 – Отраслевая презентация «Киноиндустрия Китая: структура, дистрибуция и тренды»

• 14:30–15:00 – Презентации кинотехнологий Bihas

«Новинки оборудования для кинотеатров от Barco»

• 15:00–15:30 – Презентация для кинотеатров от компании «Трапеза»

• 16:00–16:30 – Презентация контента

• 16:00–16:30 – Круглый стол «Сохранение специального налогового режима для кинотеатров в условиях нового налогового законодательства (кодекса) Республики Казахстан». Участники: аккредитованные на EFM представители кинотеатров и заинтересованные стороны.

• 17:00–18:30 – Круглый стол «Ко-продукция как инструмент продвижения на международные рынки»

Участники RCW (Lendoc Film Studio, Роскино, «Стелла»), Taurus Asia Production, АО «Национальная киностудия им. Ш. Айманова», Gemini Sky Film (Китай), NFDC (Индия), «Бюллетень кинопрокатчика» (РФ)

• 18:30 – Спонсорский коктейль Russian Content Worldwide (RCW)

По аккредитации / приглашению

• 19:00–20:40 – Показ фестиваля французского кино D’Avant Premières du Cinéma Français

ДЖЕЙН ОСТИН ИСПОРТИЛА МНЕ ЖИЗНЬ, реж. Лаура Пиани (2024). Вход бесплатный

• 21:00–22:40 – Показ фестиваля французского кино D’Avant Premières du Cinéma Français

РОМАН О ДЖИМЕ, реж. Арно Ларьё, Жан Мари Ларьё. Вход бесплатный

1 октября (среда)

• Экскурсионная программа для участников кинорынка от Бюро по туризму Алматы – Visit Almaty

Нетворкинг