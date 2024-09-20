Второй международный кинорынок Eurasian Film Market объявил предварительную программу

Форум пройдет с 14 по 17 октября в городе Алматы в Казахстане

Организаторы международного кинорынка Eurasian Film Market (EFM), который пройдет с 14 по 17 октября в городе Алматы в Казахстане, рассказали о предстоящей программе форума.

В бизнес-программу EFM войдут презентации и панельные дискуссии с участием крупных компаний представителей отечественной и международной киноиндустрии. В их числе – кинодистрибьюторы Meloman Entertainment и Sulpak Cinema Distribution, интерактивное телевидение ТВ+ Казахтелеком, медиа-сервис MEGOGO, продюсерская компания Tiger Films, новый казахстанский онлайн-кинотеатр UnicoPlay и многие другие.

Гостями кинорынка станут представители киноиндустрии из Кыргызстана, Узбекистана, Турции, ОАЭ, Республики Саха (Якутия, Россия), главы направления маркетинга и кинопроката дистрибьюторских компаний Capella Film, «Пионер», «Экспонента фильм», «Русский Репортаж», «Про:взгляд», специалисты по закупкам и лицензированию онлайн-сервисов и стриминговых платформ из России и СНГ.

Одним из ведущих фокусов Eurasian Film Market является поддержка киноиндустрии стран Центральной Азии – их киноконтент традиционно будет презентован в рамках программ #ПОИСК, в которую вошли более 70 полнометражных игровых и документальных картин, и «Новое казахстанское кино».

Еще одним традиционным блоком EFM станет Фестиваль Французского кино Festival d'Avant-Premières de Cinema Français, организованный при поддержке Посольства Франции, Unifrance, Campus France.

В рамках деловой программы кинорынка пройдут круглый стол по креативным индустриям, организованный при поддержке UNESCO, панельная дискуссия на тему «Механизмы продвижения и маркетинг киноконтента в СНГ. Горизонт», а также круглый стол, посвященный международной ко-продукции.

Организатором международного кинорынка является ТОО Eurasian Film Market в лице Директора Елены Ларионовой. «Основной задачей Eurasian Film Market является создание современной платформы для продвижения отечественных и зарубежных проектов и компаний в страны СНГ, а также расширение возможностей для бизнеса между нашими странами и миром. Участники кинорынка: производители киноконтента (продюсеры, продюсерские центры, кинокомпании); покупатели киноконтента (дистрибьюторские компании, сэйлз-агенты, киносети и независимые кинотеатры, стриминговые платформы, цифровое ТВ); иностранные организации, осуществляющие продвижение национального киноконтента; представители зарубежных фондов и отдельных программ по поддержке кинопроизводства и дистрибуции; компании, оказывающие услуги в сфере кино; кинокомиссии; программеры международных кинофестивалей», – заявила она.

«Eurasian Film Market мы организуем во второй раз, уже имея за плечами пусть короткую, но историю успеха. Главное, что наша команда хорошо знает изнутри структуру киноотрасли СНГ и ЦА, что позволяет нам формировать актуальную программу, настраивать и поддерживать сеть коммуникаций для профессионалов киноотрасли. Кинорынок помогает реализовывать основные задачи игроков отрасли: представление своего кинопроекта для региональных и зарубежных покупателей, поиск и отбор фильмов, расширение бизнес-контактов, повышение узнаваемости своего бренда, если компания занимается оказанием услуг в сфере кино, то освоение новых рынков. Партнеры прошлого года остаются с нами. Это главный показатель, что мы на верном пути!», – добавила партнер кинорынка Екатерина Бордачева.

Принять участие в кинорынке Eurasian Film Market можно строго по аккредитации. Заявки принимаются на официальном сайте форума.

Фото: Eurasian Film Market