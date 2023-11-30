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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 ноября–3 декабря


В лидеры проката должна вырваться комедия «Теща»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ТЕЩА CP 2000 125 000 000 1 406 391 62 500 -
2 ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ NMG 1000 80 000 000 900 090 80 000 -40
3 ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ NMG 1800 33 000 000 371 287 18 333 -43
4 НЕМАЯ ЯРОСТЬ VLG 700 25 000 000 281 278 35 714 -
5 БАБА МОРОЗ И ТАЙНА НОВОГО ГОДА NKI 1000 20 000 000 225 023 20 000 -
6 БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ VLG 1700 12 000 000 135 014 7 059 -44
7 ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ EXP 800 10 000 000 112 511 12 500 -
8 ДВОРЕЦ PVZGL 400 10 000 000 112 511 25 000 -45
  315 000 000 3 544 104  

После пяти недель доминирования ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (NMG), в лидеры проката должна выбиться новинка – российская комедия ТЕЩА (CP). Картина показывает впечатляющие предпродажи, которые, впрочем, могут быть связаны с тем, что у фильма есть внушительная фанатская база Гарика Харламова и Ларисы Гузеевой, исполнивших в нем главные роли. Как бы то ни было, осторожно предположим, что картине удастся на старте покорить отметку в 120-130 млн рублей. 

Новый боевик Джона Ву НЕМАЯ ЯРОСТЬ (VLG) на фоне конкурента похвастаться внушительными предварительным цифрами не может, однако сам факт, что голливудский проект выходит в официальный российский прокат, должен повысить его событийность и принести примерно 25 млн рублей в первый уикенд. 

Еще одна отечественная комедия БАБА МОРОЗ И ТАЙНА НОВОГО ГОДА (NKI), судя по всему, нацелилась на результат в 20 млн рублей. Претендовать на большее ей, скорее всего, не позволит более амбициозный конкурент.

Хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (EXP) также претендует на то, чтобы по итогу недели преодолеть отметку сборов в 10 млн рублей. 

Фото: кадр со съемок фильма ТЕЩА

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30.11.2023 Автор: БК