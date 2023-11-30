Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 ноября–3 декабря

После пяти недель доминирования ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (NMG), в лидеры проката должна выбиться новинка – российская комедия ТЕЩА (CP). Картина показывает впечатляющие предпродажи, которые, впрочем, могут быть связаны с тем, что у фильма есть внушительная фанатская база Гарика Харламова и Ларисы Гузеевой, исполнивших в нем главные роли. Как бы то ни было, осторожно предположим, что картине удастся на старте покорить отметку в 120-130 млн рублей.



Новый боевик Джона Ву НЕМАЯ ЯРОСТЬ (VLG) на фоне конкурента похвастаться внушительными предварительным цифрами не может, однако сам факт, что голливудский проект выходит в официальный российский прокат, должен повысить его событийность и принести примерно 25 млн рублей в первый уикенд.



Еще одна отечественная комедия БАБА МОРОЗ И ТАЙНА НОВОГО ГОДА (NKI), судя по всему, нацелилась на результат в 20 млн рублей. Претендовать на большее ей, скорее всего, не позволит более амбициозный конкурент.



Хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (EXP) также претендует на то, чтобы по итогу недели преодолеть отметку сборов в 10 млн рублей.

Фото: кадр со съемок фильма ТЕЩА

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30.11.2023 Автор: БК