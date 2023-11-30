Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 ноября–3 декабря

В лидеры проката должна вырваться комедия «Теща»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ТЕЩА
|CP
|2000
|125 000 000
|1 406 391
|62 500
|-
|2
|ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
|NMG
|1000
|80 000 000
|900 090
|80 000
|-40
|3
|ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ
|NMG
|1800
|33 000 000
|371 287
|18 333
|-43
|4
|НЕМАЯ ЯРОСТЬ
|VLG
|700
|25 000 000
|281 278
|35 714
|-
|5
|БАБА МОРОЗ И ТАЙНА НОВОГО ГОДА
|NKI
|1000
|20 000 000
|225 023
|20 000
|-
|6
|БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
|VLG
|1700
|12 000 000
|135 014
|7 059
|-44
|7
|ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
|EXP
|800
|10 000 000
|112 511
|12 500
|-
|8
|ДВОРЕЦ
|PVZGL
|400
|10 000 000
|112 511
|25 000
|-45
|315 000 000
|3 544 104
После пяти недель доминирования ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (NMG), в лидеры проката должна выбиться новинка – российская комедия ТЕЩА (CP). Картина показывает впечатляющие предпродажи, которые, впрочем, могут быть связаны с тем, что у фильма есть внушительная фанатская база Гарика Харламова и Ларисы Гузеевой, исполнивших в нем главные роли. Как бы то ни было, осторожно предположим, что картине удастся на старте покорить отметку в 120-130 млн рублей.
Новый боевик Джона Ву НЕМАЯ ЯРОСТЬ (VLG) на фоне конкурента похвастаться внушительными предварительным цифрами не может, однако сам факт, что голливудский проект выходит в официальный российский прокат, должен повысить его событийность и принести примерно 25 млн рублей в первый уикенд.
Еще одна отечественная комедия БАБА МОРОЗ И ТАЙНА НОВОГО ГОДА (NKI), судя по всему, нацелилась на результат в 20 млн рублей. Претендовать на большее ей, скорее всего, не позволит более амбициозный конкурент.
Хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (EXP) также претендует на то, чтобы по итогу недели преодолеть отметку сборов в 10 млн рублей.
Фото: кадр со съемок фильма ТЕЩА
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30.11.2023 Автор: БК