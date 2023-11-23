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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 ноября


Лучшей новинкой должен стать фильм «Хоккейные папы»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ NMG 1700 120 000 000 1 361 162 70 588 -42
2 ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ NMG 2000 60 000 000 680 581 30 000 -
3 БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ VLG 1000 20 000 000 226 860 20 000 -
4 ДВОРЕЦ PVZGL 600 16 000 000 181 488 26 667 -
5 ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО ЗЕРКАЛА CP 1000 12 000 000 136 116 12 000 -
6 МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 NKI 1500 11 000 000 124 773 7 333 -47
7 КАТАСТРОФА CPF 700 11 000 000 124 773 15 714 -43
  250 000 000 2 835 753  

Главной новинкой уикенда должна стать отечественная картина ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ (NMG). Фильм метит в многочисленную семейную аудиторию, что явно должно дать ему значительный прирост на выходных. При этом у него неплохие предварительные продажи, которые могут вылиться в результат 50-60 млн рублей за четыре дня проката.

Мультфильм БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (VLG) также рассчитывает на семейные походы в кинотеатры, поэтому не самые большие предварительные цифры могут быть компенсированы по ходу уикенда. Осторожно предположим, что европейский анимационный релиз освоит порядка 15-20 млн рублей.

Новый фильм Романа Полански ДВОРЕЦ (PVZGL) станет главным предложением для взыскательной аудитории. Участие в фильме Александра Петрова явно добавит ему событийности, так что старт в районе 15-18 млн рублей кажется вполне посильной задачей.

Фэнтези ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО ЗЕРКАЛА (CP) пока не может похвастаться большими предпродажами, но за счет широкой росписи, что ей должен обеспечить дистрибьютор, покорить планку сборов в 10-12 млн рублей ленте вполне по силам.

Фото: кадр из фильма ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ

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23.11.2023 Автор: БК