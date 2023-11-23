Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 ноября

Лучшей новинкой должен стать фильм «Хоккейные папы»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
|NMG
|1700
|120 000 000
|1 361 162
|70 588
|-42
|2
|ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ
|NMG
|2000
|60 000 000
|680 581
|30 000
|-
|3
|БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
|VLG
|1000
|20 000 000
|226 860
|20 000
|-
|4
|ДВОРЕЦ
|PVZGL
|600
|16 000 000
|181 488
|26 667
|-
|5
|ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО ЗЕРКАЛА
|CP
|1000
|12 000 000
|136 116
|12 000
|-
|6
|МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2
|NKI
|1500
|11 000 000
|124 773
|7 333
|-47
|7
|КАТАСТРОФА
|CPF
|700
|11 000 000
|124 773
|15 714
|-43
|250 000 000
|2 835 753
Главной новинкой уикенда должна стать отечественная картина ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ (NMG). Фильм метит в многочисленную семейную аудиторию, что явно должно дать ему значительный прирост на выходных. При этом у него неплохие предварительные продажи, которые могут вылиться в результат 50-60 млн рублей за четыре дня проката.
Мультфильм БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (VLG) также рассчитывает на семейные походы в кинотеатры, поэтому не самые большие предварительные цифры могут быть компенсированы по ходу уикенда. Осторожно предположим, что европейский анимационный релиз освоит порядка 15-20 млн рублей.
Новый фильм Романа Полански ДВОРЕЦ (PVZGL) станет главным предложением для взыскательной аудитории. Участие в фильме Александра Петрова явно добавит ему событийности, так что старт в районе 15-18 млн рублей кажется вполне посильной задачей.
Фэнтези ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО ЗЕРКАЛА (CP) пока не может похвастаться большими предпродажами, но за счет широкой росписи, что ей должен обеспечить дистрибьютор, покорить планку сборов в 10-12 млн рублей ленте вполне по силам.
Фото: кадр из фильма ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ
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23.11.2023 Автор: БК