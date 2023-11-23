Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 ноября

Главной новинкой уикенда должна стать отечественная картина ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ (NMG). Фильм метит в многочисленную семейную аудиторию, что явно должно дать ему значительный прирост на выходных. При этом у него неплохие предварительные продажи, которые могут вылиться в результат 50-60 млн рублей за четыре дня проката.



Мультфильм БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (VLG) также рассчитывает на семейные походы в кинотеатры, поэтому не самые большие предварительные цифры могут быть компенсированы по ходу уикенда. Осторожно предположим, что европейский анимационный релиз освоит порядка 15-20 млн рублей.



Новый фильм Романа Полански ДВОРЕЦ (PVZGL) станет главным предложением для взыскательной аудитории. Участие в фильме Александра Петрова явно добавит ему событийности, так что старт в районе 15-18 млн рублей кажется вполне посильной задачей.



Фэнтези ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО ЗЕРКАЛА (CP) пока не может похвастаться большими предпродажами, но за счет широкой росписи, что ей должен обеспечить дистрибьютор, покорить планку сборов в 10-12 млн рублей ленте вполне по силам.



Фото: кадр из фильма ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ

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23.11.2023 Автор: БК