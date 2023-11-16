Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 ноября

И вновь многочисленные новинки уикенда не смогут подпереть лидерские позиции ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (NMG). При благоприятном стечении обстоятельств, уже к концу этого уикенда релиз сможет преодолеть планку сборов в 2 млрд рублей.



Сразу две отечественные комедии – МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 (NKI) и ПАПАША В БЕГАХ (AK) – поборются за звание лучшей новинки уикенда. У обоих релизов схожие предварительные цифры и примерно одинаковая роспись в кинотеатрах, поэтому осторожно предположим, что и результаты их окажутся идентичными – в районе 20-25 млн рублей.



Мощные предпродажи показывает спортивная драма ЛЕГЕНДА О САМБО (RWV), что во многом связано с большой фан-базой данного спорта у нас в стране. Насколько предстартовые цифры в данном случае показательны – большой вопрос, но интерес к проекту у аудитории несомненно есть. Логично предположить, что фильм может повторить судьбу схожего спортивного релиза – НАЧАТЬ СНАЧАЛА – и записать в первый уикенд на свой счет порядка 15 млн рублей.



Южноафриканский мультфильм СУПЕРМОЗГ (EXP) вряд ли сможет претендовать на мощный старт, однако, благодаря многочисленной семейной аудитории, в которую метит проект, тот сможет освоить порядка 8-10 млн рублей за 4 дня проката.



Фото: кадр из фильма ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ

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16.11.2023 Автор: БК