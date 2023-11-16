top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 ноября


На вершине вновь окажется «По щучьему велению»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ NMG 2000 150 000 000 1 676 727 75 000 -51
2 МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 NKI 1200 22 000 000 245 920 18 333 -
3 ПАПАША В БЕГАХ AK 1000 22 000 000 245 920 22 000 -
4 КАТАСТРОФА CPF 1000 15 000 000 167 673 15 000 -43
5 ЛЕГЕНДА О САМБО RWV 800 15 000 000 167 673 18 750 -
6 СИНДРОМ CP 1000 12 000 000 134 138 12 000 -52
7 СУПЕРМОЗГ EXP 800 9 000 000 100 604 11 250 -
  245 000 000 2 738 654  

И вновь многочисленные новинки уикенда не смогут подпереть лидерские позиции ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (NMG). При благоприятном стечении обстоятельств, уже к концу этого уикенда релиз сможет преодолеть планку сборов в 2 млрд рублей.

Сразу две отечественные комедии – МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 (NKI) и ПАПАША В БЕГАХ (AK) – поборются за звание лучшей новинки уикенда. У обоих релизов схожие предварительные цифры и примерно одинаковая роспись в кинотеатрах, поэтому осторожно предположим, что и результаты их окажутся идентичными – в районе 20-25 млн рублей.

Мощные предпродажи показывает спортивная драма ЛЕГЕНДА О САМБО (RWV), что во многом связано с большой фан-базой данного спорта у нас в стране. Насколько предстартовые цифры в данном случае показательны – большой вопрос, но интерес к проекту у аудитории несомненно есть. Логично предположить, что фильм может повторить судьбу схожего спортивного релиза – НАЧАТЬ СНАЧАЛА – и записать в первый уикенд на свой счет порядка 15 млн рублей.

Южноафриканский мультфильм СУПЕРМОЗГ (EXP) вряд ли сможет претендовать на мощный старт, однако, благодаря многочисленной семейной аудитории, в которую метит проект, тот сможет освоить порядка 8-10 млн рублей за 4 дня проката.

Фото: кадр из фильма ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9–12 ноября

16.11.2023 Автор: БК