Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 ноября

На вершине вновь окажется «По щучьему велению»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
|NMG
|2000
|150 000 000
|1 676 727
|75 000
|-51
|2
|МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2
|NKI
|1200
|22 000 000
|245 920
|18 333
|-
|3
|ПАПАША В БЕГАХ
|AK
|1000
|22 000 000
|245 920
|22 000
|-
|4
|КАТАСТРОФА
|CPF
|1000
|15 000 000
|167 673
|15 000
|-43
|5
|ЛЕГЕНДА О САМБО
|RWV
|800
|15 000 000
|167 673
|18 750
|-
|6
|СИНДРОМ
|CP
|1000
|12 000 000
|134 138
|12 000
|-52
|7
|СУПЕРМОЗГ
|EXP
|800
|9 000 000
|100 604
|11 250
|-
|245 000 000
|2 738 654
И вновь многочисленные новинки уикенда не смогут подпереть лидерские позиции ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (NMG). При благоприятном стечении обстоятельств, уже к концу этого уикенда релиз сможет преодолеть планку сборов в 2 млрд рублей.
Сразу две отечественные комедии – МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 (NKI) и ПАПАША В БЕГАХ (AK) – поборются за звание лучшей новинки уикенда. У обоих релизов схожие предварительные цифры и примерно одинаковая роспись в кинотеатрах, поэтому осторожно предположим, что и результаты их окажутся идентичными – в районе 20-25 млн рублей.
Мощные предпродажи показывает спортивная драма ЛЕГЕНДА О САМБО (RWV), что во многом связано с большой фан-базой данного спорта у нас в стране. Насколько предстартовые цифры в данном случае показательны – большой вопрос, но интерес к проекту у аудитории несомненно есть. Логично предположить, что фильм может повторить судьбу схожего спортивного релиза – НАЧАТЬ СНАЧАЛА – и записать в первый уикенд на свой счет порядка 15 млн рублей.
Южноафриканский мультфильм СУПЕРМОЗГ (EXP) вряд ли сможет претендовать на мощный старт, однако, благодаря многочисленной семейной аудитории, в которую метит проект, тот сможет освоить порядка 8-10 млн рублей за 4 дня проката.
Фото: кадр из фильма ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
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16.11.2023 Автор: БК