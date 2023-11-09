Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9–12 ноября

Многочисленные новинки уикенда не обладают высоким кассовым потенциалом, и скорее всего, не смогут преодолеть рубеж сборов в 10 млн рублей.



Лидером же уикенда вновь должен стать фильм Александра Войтинского ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (NMG). Холдовер, вероятнее всего, запишет на свой счет порядка 200-230 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ

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09.11.2023 Автор: БК