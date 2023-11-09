Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9–12 ноября

Лидеры останутся прежними
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
|NMG
|2000
|220 000 000
|2 386 117
|110 000
|-64
|2
|ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА
|NKI
|1800
|20 000 000
|216 920
|11 111
|-58
|3
|ИМПЕРАТРИЦЫ
|CP
|1000
|15 000 000
|162 690
|15 000
|-56
|4
|ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА
|CP
|600
|13 000 000
|140 998
|21 667
|-63
|268 000 000
|2 906 725
Многочисленные новинки уикенда не обладают высоким кассовым потенциалом, и скорее всего, не смогут преодолеть рубеж сборов в 10 млн рублей.
Лидером же уикенда вновь должен стать фильм Александра Войтинского ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (NMG). Холдовер, вероятнее всего, запишет на свой счет порядка 200-230 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
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09.11.2023 Автор: БК