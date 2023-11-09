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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9–12 ноября


Лидеры останутся прежними

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ NMG 2000 220 000 000 2 386 117 110 000 -64
2 ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА NKI 1800 20 000 000 216 920 11 111 -58
3 ИМПЕРАТРИЦЫ CP 1000 15 000 000 162 690 15 000 -56
4 ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА CP 600 13 000 000 140 998 21 667 -63
  268 000 000 2 906 725  

Многочисленные новинки уикенда не обладают высоким кассовым потенциалом, и скорее всего, не смогут преодолеть рубеж сборов в 10 млн рублей.

Лидером же уикенда вновь должен стать фильм Александра Войтинского ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (NMG). Холдовер, вероятнее всего, запишет на свой счет порядка 200-230 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ

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09.11.2023 Автор: БК