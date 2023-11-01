Прогноз кассовых сборов России на уикенде 02–05 ноября

Несмотря на большое количество разножанровых новинок лидером проката останется сказка ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (NMG). Учитывая осенние школьные каникулы и неослабеваюший интерес к проекту, не исключено, что проект даже покажет прирост, а не падение.



Лучшей новинкой уикенда, судя по предпродажам, должен стать отечественный фантастический проект ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА (NKI). Релиз претендует на старт в районе 20-25 млн рублей.



На неплохие цифры претендует и анимационный релиз СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА (VLG). Австралийский мультфильм судя по всему может претендовать на цифры в диапазоне от 18 до 22 млн рублей.



Еще три новинки должны будут перешагнуть отметку сборов в 10 млн рублей - отечественная комедия ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ. ПОВАР ИЗ НЕАПОЛЯ (AK), триллер ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ (GF) и фильм ужасов ПОЛТЕРГЕЙСТ (WP) Все три проекта пока не демонстрируют высоких предварительных цифр, но за счет широкой росписи должны будут попасть в ТОП-10 уикенда.

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