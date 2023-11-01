Прогноз кассовых сборов России на уикенде 02–05 ноября

«По щучьему велению» продолжит лидировать
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
|NMG
|2000
|400 000 000
|4 288 165
|200 000
|0
|2
|ИМПЕРАТРИЦЫ
|CP
|1500
|33 000 000
|353 774
|22 000
|-17
|3
|ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА
|CP
|1000
|25 000 000
|268 010
|25 000
|-37
|4
|ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА
|NKI
|1500
|24 000 000
|257 290
|16 000
|-
|5
|СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА
|VLG
|1800
|20 000 000
|214 408
|11 111
|-
|6
|СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО
|NMG
|1200
|20 000 000
|214 408
|16 667
|9
|7
|ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ
|GF
|1000
|15 000 000
|160 806
|15 000
|-
|8
|ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ. ПОВАР ИЗ НЕАПОЛЯ
|AK
|1200
|12 000 000
|128 645
|10 000
|-
|9
|ПОЛТЕРГЕЙСТ
|WP
|800
|11 000 000
|117 925
|13 750
|-
|560 000 000
|6 003 431
Несмотря на большое количество разножанровых новинок лидером проката останется сказка ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (NMG). Учитывая осенние школьные каникулы и неослабеваюший интерес к проекту, не исключено, что проект даже покажет прирост, а не падение.
Лучшей новинкой уикенда, судя по предпродажам, должен стать отечественный фантастический проект ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА (NKI). Релиз претендует на старт в районе 20-25 млн рублей.
На неплохие цифры претендует и анимационный релиз СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА (VLG). Австралийский мультфильм судя по всему может претендовать на цифры в диапазоне от 18 до 22 млн рублей.
Еще три новинки должны будут перешагнуть отметку сборов в 10 млн рублей - отечественная комедия ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ. ПОВАР ИЗ НЕАПОЛЯ (AK), триллер ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ (GF) и фильм ужасов ПОЛТЕРГЕЙСТ (WP) Все три проекта пока не демонстрируют высоких предварительных цифр, но за счет широкой росписи должны будут попасть в ТОП-10 уикенда.
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