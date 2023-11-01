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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 02–05 ноября


«По щучьему велению» продолжит лидировать

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ NMG 2000 400 000 000 4 288 165 200 000 0
2 ИМПЕРАТРИЦЫ CP 1500 33 000 000 353 774 22 000 -17
3 ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА CP 1000 25 000 000 268 010 25 000 -37
4 ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА NKI 1500 24 000 000 257 290 16 000 -
5 СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА VLG 1800 20 000 000 214 408 11 111 -
6 СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО NMG 1200 20 000 000 214 408 16 667 9
7 ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ GF 1000 15 000 000 160 806 15 000 -
8 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ. ПОВАР ИЗ НЕАПОЛЯ AK 1200 12 000 000 128 645 10 000 -
9 ПОЛТЕРГЕЙСТ WP 800 11 000 000 117 925 13 750 -
  560 000 000 6 003 431  

Несмотря на большое количество разножанровых новинок лидером проката останется сказка ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (NMG). Учитывая осенние школьные каникулы и неослабеваюший интерес к проекту, не исключено, что проект даже покажет прирост, а не падение.

Лучшей новинкой уикенда, судя по предпродажам, должен стать отечественный фантастический проект ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА (NKI). Релиз претендует на старт в районе 20-25 млн рублей.

На неплохие цифры претендует и анимационный релиз СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА (VLG). Австралийский мультфильм судя по всему может претендовать на цифры в диапазоне от 18 до 22 млн рублей.

Еще три новинки должны будут перешагнуть отметку сборов в 10 млн рублей - отечественная комедия ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ. ПОВАР ИЗ НЕАПОЛЯ (AK), триллер ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ (GF) и фильм ужасов ПОЛТЕРГЕЙСТ (WP) Все три проекта пока не демонстрируют высоких предварительных цифр, но за счет широкой росписи должны будут попасть в ТОП-10 уикенда. 

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