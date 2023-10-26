Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26–29 октября

Отечественный прокат наконец дождался кассового хита, который способен вернуть в кинотеатры массового зрителя. Экранизация сказки ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (NMG) по предпродажам уже обходит свой ближайший аналог КОНЕК-ГОРБУНОК, и, учитывая начавшиеся школьные каникулы, можно рискнуть предположить, что картине покорится результат в районе 450-500 млн рублей.

С таким мощным лидером, остальным новинкам тяжело выработать свой кассовый потенциал. Картине Андрея Кравчука ИМПЕРАТРИЦЫ (CP), судя по всему, не удастся повторить успех предшественника ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР, однако заработать на старте порядка 40-50 млн рублей ей вполне по силам.

Фото: кадр из фильма ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ

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26.10.2023 Автор: БК