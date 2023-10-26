Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26–29 октября

В прокат выходит долгожданная сказка «По щучьему велению»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
|NMG
|2200
|470 000 000
|5 045 625
|213 636
|-
|2
|ИМПЕРАТРИЦЫ
|CP
|1000
|45 000 000
|483 092
|45 000
|-
|3
|ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА
|CP
|1500
|35 000 000
|375 738
|23 333
|-49
|4
|СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ
|NMG
|1700
|21 000 000
|225 443
|12 353
|-26
|5
|СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО
|NMG
|1600
|18 000 000
|193 237
|11 250
|-48
|6
|ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ
|VLG
|700
|16 000 000
|171 766
|22 857
|-48
|7
|ВАСЯ НЕ В СЕБЕ
|AK
|1800
|12 000 000
|128 824
|6 667
|-53
|617 000 000
|6 623 725
Отечественный прокат наконец дождался кассового хита, который способен вернуть в кинотеатры массового зрителя. Экранизация сказки ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (NMG) по предпродажам уже обходит свой ближайший аналог КОНЕК-ГОРБУНОК, и, учитывая начавшиеся школьные каникулы, можно рискнуть предположить, что картине покорится результат в районе 450-500 млн рублей.
С таким мощным лидером, остальным новинкам тяжело выработать свой кассовый потенциал. Картине Андрея Кравчука ИМПЕРАТРИЦЫ (CP), судя по всему, не удастся повторить успех предшественника ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР, однако заработать на старте порядка 40-50 млн рублей ей вполне по силам.
Фото: кадр из фильма ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 октября
26.10.2023 Автор: БК