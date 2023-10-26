top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26–29 октября


В прокат выходит долгожданная сказка «По щучьему велению»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ NMG 2200 470 000 000 5 045 625 213 636 -
2 ИМПЕРАТРИЦЫ CP 1000 45 000 000 483 092 45 000 -
3 ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА CP 1500 35 000 000 375 738 23 333 -49
4 СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ NMG 1700 21 000 000 225 443 12 353 -26
5 СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО NMG 1600 18 000 000 193 237 11 250 -48
6 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ VLG 700 16 000 000 171 766 22 857 -48
7 ВАСЯ НЕ В СЕБЕ AK 1800 12 000 000 128 824 6 667 -53
  617 000 000 6 623 725  

Отечественный прокат наконец дождался кассового хита, который способен вернуть в кинотеатры массового зрителя. Экранизация сказки ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (NMG) по предпродажам уже обходит свой ближайший аналог КОНЕК-ГОРБУНОК, и, учитывая начавшиеся школьные каникулы, можно рискнуть предположить, что картине покорится результат в районе 450-500 млн рублей.

С таким мощным лидером, остальным новинкам тяжело выработать свой кассовый потенциал. Картине Андрея Кравчука ИМПЕРАТРИЦЫ (CP), судя по всему, не удастся повторить успех предшественника ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР, однако заработать на старте порядка 40-50 млн рублей ей вполне по силам.

Фото: кадр из фильма ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 октября

26.10.2023 Автор: БК