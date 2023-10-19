Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 октября

За звание лучшей новинки поборются «Страсти по Матвею» и «Телохранитель на фрилансе»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА
|CP
|1700
|70 000 000
|718 907
|41 176
|-30
|2
|СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО
|NMG
|1900
|40 000 000
|410 804
|21 053
|-24
|3
|ВАСЯ НЕ В СЕБЕ
|AK
|1800
|30 000 000
|308 103
|16 667
|-34
|4
|СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ
|NMG
|1500
|25 000 000
|256 753
|16 667
|-
|5
|ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ
|VLG
|1000
|20 000 000
|205 402
|20 000
|-
|185 000 000
|1 899 969
Предстоящий уикенд богат на разножанровые новинки, но все они обладают не самым высоким кассовым потенциалом и в лидерах, скорее всего, останутся холдоверы.
Отечественная комедия СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ (NMG) имеет фестивальный флер, однако в ее основе совершенно мейнстримный сюжет, что должно расширить целевую аудиторию. К сожалению, уровень предпродаж новинки совершенно не впечатляет и на старте она может рассчитывать не более чем на 20-25 млн рублей.
Боевик с Джоном Синой в главной роли ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ (VLG) по предварительным цифрам заметно уступает предыдущему проекту актера КРУЧЕ НЕКУДА. Впрочем, у новинки внушительная роспись и заметная рекламная кампания, поэтому осторожно предположим, что картина сможет записать на свой счет 18-20 млн рублей за четыре дня проката.
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19.10.2023 Автор: БК