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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 октября


За звание лучшей новинки поборются «Страсти по Матвею» и «Телохранитель на фрилансе»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА CP 1700 70 000 000 718 907 41 176 -30
2 СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО NMG 1900 40 000 000 410 804 21 053 -24
3 ВАСЯ НЕ В СЕБЕ AK 1800 30 000 000 308 103 16 667 -34
4 СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ NMG 1500 25 000 000 256 753 16 667 -
5 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ VLG 1000 20 000 000 205 402 20 000 -
  185 000 000 1 899 969  

Предстоящий уикенд богат на разножанровые новинки, но все они обладают не самым высоким кассовым потенциалом и в лидерах, скорее всего, останутся холдоверы.

Отечественная комедия СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ (NMG) имеет фестивальный флер, однако в ее основе совершенно мейнстримный сюжет, что должно расширить целевую аудиторию. К сожалению, уровень предпродаж новинки совершенно не впечатляет и на старте она может рассчитывать не более чем на 20-25 млн рублей. 

Боевик с Джоном Синой в главной роли ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ (VLG) по предварительным цифрам заметно уступает предыдущему проекту актера КРУЧЕ НЕКУДА. Впрочем, у новинки внушительная роспись и заметная рекламная кампания, поэтому осторожно предположим, что картина сможет записать на свой счет 18-20 млн рублей за четыре дня проката. 

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19.10.2023 Автор: БК