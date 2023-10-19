Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 октября

Предстоящий уикенд богат на разножанровые новинки, но все они обладают не самым высоким кассовым потенциалом и в лидерах, скорее всего, останутся холдоверы.



Отечественная комедия СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ (NMG) имеет фестивальный флер, однако в ее основе совершенно мейнстримный сюжет, что должно расширить целевую аудиторию. К сожалению, уровень предпродаж новинки совершенно не впечатляет и на старте она может рассчитывать не более чем на 20-25 млн рублей.



Боевик с Джоном Синой в главной роли ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ (VLG) по предварительным цифрам заметно уступает предыдущему проекту актера КРУЧЕ НЕКУДА. Впрочем, у новинки внушительная роспись и заметная рекламная кампания, поэтому осторожно предположим, что картина сможет записать на свой счет 18-20 млн рублей за четыре дня проката.

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19.10.2023 Автор: БК