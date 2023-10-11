Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 октября

Главной новинкой недели несомненно должен стать анимационный проект СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО (NMG). Очередной полнометражный мультфильм франшизы показывает уверенные предпродажи, которые выше предыдущих частей. Однако, учитывая общее снижение емкости рынка произошедшее за последний год, детский релиз вероятнее всего сможет освоить в первый уикенд порядка 50-60 млн рублей.



Комедия ВАСЯ НЕ В СЕБЕ (AK) рассчитана в первую очередь на регионального зрителя, что должно будет позволить ей показать старт в районе 20-25 млн рублей. По крайней мере, предварительные цифры намекают именно на такой результат.



Довольно неплохо себя чувствует драмеди ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА (PRD) с Питером Динклейджем и Энн Хэтэуэй в главных ролях. Со стороны избирательной аудитории к проекту виден интерес, так что рискнем предположить, что картина сможет заработать примерно 10-15 млн рублей за четыре дня проката.



Также, около 10 млн рублей должен будет освоить триллер ВЫЖИВШАЯ (CRP). Скорее всего этот результат позволит новинке попасть в топ-10 уикенда.

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11.10.2023 Автор: БК