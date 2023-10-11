Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 октября

Главной новинкой уикенда должен стать мультфильм «Смешарики снимают кино»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА
|CP
|1500
|80 000 000
|800 160
|53 333
|-33
|2
|СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО
|NMG
|2000
|60 000 000
|600 120
|30 000
|-
|3
|ВАСЯ НЕ В СЕБЕ
|AK
|1500
|25 000 000
|250 050
|16 667
|-
|4
|НЕУДЕРЖИМЫЕ 4
|GF
|1000
|13 000 000
|130 026
|13 000
|-43
|5
|ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА
|PRD
|600
|12 000 000
|120 024
|20 000
|-
|6
|ВЫЖИВШАЯ
|CRP
|800
|10 000 000
|100 020
|12 500
|-
|7
|ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ
|GF
|600
|10 000 000
|100 020
|16 667
|-42
|210 000 000
|2 100 420
Главной новинкой недели несомненно должен стать анимационный проект СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО (NMG). Очередной полнометражный мультфильм франшизы показывает уверенные предпродажи, которые выше предыдущих частей. Однако, учитывая общее снижение емкости рынка произошедшее за последний год, детский релиз вероятнее всего сможет освоить в первый уикенд порядка 50-60 млн рублей.
Комедия ВАСЯ НЕ В СЕБЕ (AK) рассчитана в первую очередь на регионального зрителя, что должно будет позволить ей показать старт в районе 20-25 млн рублей. По крайней мере, предварительные цифры намекают именно на такой результат.
Довольно неплохо себя чувствует драмеди ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА (PRD) с Питером Динклейджем и Энн Хэтэуэй в главных ролях. Со стороны избирательной аудитории к проекту виден интерес, так что рискнем предположить, что картина сможет заработать примерно 10-15 млн рублей за четыре дня проката.
Также, около 10 млн рублей должен будет освоить триллер ВЫЖИВШАЯ (CRP). Скорее всего этот результат позволит новинке попасть в топ-10 уикенда.
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11.10.2023 Автор: БК