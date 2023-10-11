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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 октября


Главной новинкой уикенда должен стать мультфильм «Смешарики снимают кино»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА CP 1500 80 000 000 800 160 53 333 -33
2 СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО NMG 2000 60 000 000 600 120 30 000 -
3 ВАСЯ НЕ В СЕБЕ AK 1500 25 000 000 250 050 16 667 -
4 НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 GF 1000 13 000 000 130 026 13 000 -43
5 ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА PRD 600 12 000 000 120 024 20 000 -
6 ВЫЖИВШАЯ CRP 800 10 000 000 100 020 12 500 -
7 ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ GF 600 10 000 000 100 020 16 667 -42
  210 000 000 2 100 420  

Главной новинкой недели несомненно должен стать анимационный проект СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО (NMG). Очередной полнометражный мультфильм франшизы показывает уверенные предпродажи, которые выше предыдущих частей. Однако, учитывая общее снижение емкости рынка произошедшее за последний год, детский релиз вероятнее всего сможет освоить в первый уикенд порядка 50-60 млн рублей. 

Комедия ВАСЯ НЕ В СЕБЕ (AK) рассчитана в первую очередь на регионального зрителя, что должно будет позволить ей показать старт в районе 20-25 млн рублей. По крайней мере, предварительные цифры намекают именно на такой результат.

Довольно неплохо себя чувствует драмеди ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА (PRD) с Питером Динклейджем и Энн Хэтэуэй в главных ролях. Со стороны избирательной аудитории к проекту виден интерес, так что рискнем предположить, что картина сможет заработать примерно 10-15 млн рублей за четыре дня проката.

Также, около 10 млн рублей должен будет освоить триллер ВЫЖИВШАЯ (CRP). Скорее всего этот результат позволит новинке попасть в топ-10 уикенда. 

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11.10.2023 Автор: БК