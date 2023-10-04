Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5–8 октября

Главной новинкой недели несомненно станет фильм Игоря Волошина ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (CP). Высокобюджетный проект про кругосветное путешествие Федора Конюхова показывает уверенные предпродажи, что вкупе с широкой росписью должно будет вылиться в 100-120 млн рублей за первый уикенд.

Примерно с 25 млн рублей должна начать свой прокат комедия с Сетом Рогеном ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ (GF). Сейчас до отечественного кинопроката нечасто добираются голливудские релизы, что должно положительно сказаться на событийности проекта.

Продолжение культовой работы Светланы Дружининой ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР (NMG) сможет рассчитывать на куда более скромные цифры. У фильма довольно слабые предварительные продажи, но бренда заложенного в названии фильма должно будет хватить на 11-12 млн рублей за четыре дня проката.

Фото: кадр из фильма ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28 сентября – 1 октября

04.10.2023 Автор: БК