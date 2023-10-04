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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5–8 октября


Главным релизом недели станет отечественная драма «Повелитель ветра»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА CP 2000 100 000 000 1 036 269 50 000 -
2 ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ GF 1200 25 000 000 259 067 20 833 -
3 НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 GF 1300 23 000 000 238 342 17 692 -41
4 ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД CRP 1700 16 000 000 165 803 9 412 -41
5 ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ VLG 400 15 000 000 155 440 37 500 -33
6 ПОСЛЕ. НАВСЕГДА VLG 1000 12 000 000 124 352 12 000 -40
7 ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР NMG 500 12 000 000 124 352 24 000 -
8 ЗАКЛЯТИЕ. ЗЛО ВНУТРИ EXP 1000 10 000 000 103 627 10 000 -43
  213 000 000 2 207 254  

Главной новинкой недели несомненно станет фильм Игоря Волошина ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (CP). Высокобюджетный проект про кругосветное путешествие Федора Конюхова показывает уверенные предпродажи, что вкупе с широкой росписью должно будет вылиться в 100-120 млн рублей за первый уикенд. 

Примерно с 25 млн рублей должна начать свой прокат комедия с Сетом Рогеном ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ (GF). Сейчас до отечественного кинопроката нечасто добираются голливудские релизы, что должно положительно сказаться на событийности проекта.

Продолжение культовой работы Светланы Дружининой ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР (NMG) сможет рассчитывать на куда более скромные цифры. У фильма довольно слабые предварительные продажи, но бренда заложенного в названии фильма должно будет хватить на 11-12 млн рублей за четыре дня проката.

Фото: кадр из фильма ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА

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04.10.2023 Автор: БК