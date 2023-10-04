Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5–8 октября

Главным релизом недели станет отечественная драма «Повелитель ветра»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА
|CP
|2000
|100 000 000
|1 036 269
|50 000
|-
|2
|ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ
|GF
|1200
|25 000 000
|259 067
|20 833
|-
|3
|НЕУДЕРЖИМЫЕ 4
|GF
|1300
|23 000 000
|238 342
|17 692
|-41
|4
|ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД
|CRP
|1700
|16 000 000
|165 803
|9 412
|-41
|5
|ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ
|VLG
|400
|15 000 000
|155 440
|37 500
|-33
|6
|ПОСЛЕ. НАВСЕГДА
|VLG
|1000
|12 000 000
|124 352
|12 000
|-40
|7
|ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР
|NMG
|500
|12 000 000
|124 352
|24 000
|-
|8
|ЗАКЛЯТИЕ. ЗЛО ВНУТРИ
|EXP
|1000
|10 000 000
|103 627
|10 000
|-43
|213 000 000
|2 207 254
Главной новинкой недели несомненно станет фильм Игоря Волошина ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (CP). Высокобюджетный проект про кругосветное путешествие Федора Конюхова показывает уверенные предпродажи, что вкупе с широкой росписью должно будет вылиться в 100-120 млн рублей за первый уикенд.
Примерно с 25 млн рублей должна начать свой прокат комедия с Сетом Рогеном ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ (GF). Сейчас до отечественного кинопроката нечасто добираются голливудские релизы, что должно положительно сказаться на событийности проекта.
Продолжение культовой работы Светланы Дружининой ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР (NMG) сможет рассчитывать на куда более скромные цифры. У фильма довольно слабые предварительные продажи, но бренда заложенного в названии фильма должно будет хватить на 11-12 млн рублей за четыре дня проката.
Фото: кадр из фильма ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА
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04.10.2023 Автор: БК