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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28 сентября – 1 октября


Сразу несколько новинок могут побороться за лидерство

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД CRP 1800 35 000 000 362 694 19 444 -
2 НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 GF 1600 35 000 000 362 694 21 875 -47
3 ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ VLG 1000 27 000 000 279 793 27 000 -
4 1993 AK 1500 20 000 000 207 254 13 333 -
5 ПОСЛЕ. НАВСЕГДА VLG 1500 18 000 000 186 528 12 000 -50
6 ЗАКЛЯТИЕ. ЗЛО ВНУТРИ EXP 1000 17 000 000 176 166 17 000 -
7 Я БОГИНЯ CP 1400 14 000 000 145 078 10 000 -46
  166 000 000 1 720 207  

Для обширной семейной аудитории в прокат выйдет сиквел неожиданного хита прошлого года ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД (CRP). Фильм Антона Богданова показывает хороший уровень предпродаж и претендует на старт в районе 30-35 млн рублей.

Новый фильм Вуди Аллена ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ (VLG) демонстрирует для фильмов мэтра рекордные предпродажи, что говорит о явном интересе целевой аудитории, даже несмотря на то, что у новинки нет яркого актерского состава. Впрочем, подобные предстартовые цифры харатерны для артового и арт-мейнстримного кино, что не всегда выливается в большие сборы. Рискнем предположить, что новинка на старте проката освоит 25-30 млн рублей.

Также в десятку лучших по итогу уикенда должен будет попасть новый фильм Александра Велединского 1993 (AK) с Евгением Цыгановым и Екатериной Вилковой в главных ролях. У фильма пока не самые лучшие предстартовые показатели, однако массированная рекламная кампания федерального канала и широкая роспись должны будут вывести сборы проекта на 18-20 млн рублей за первые четыре дня проката.

Также порядка 15-17 млн рублей должен будет освоить фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ. ЗЛО ВНУТРИ (EXP). Новинка станет главным предложением уикенд для любителей пощекотать себе нервы. 

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28.09.2023 Автор: БК