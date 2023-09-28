Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28 сентября – 1 октября

Сразу несколько новинок могут побороться за лидерство
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД
|CRP
|1800
|35 000 000
|362 694
|19 444
|-
|2
|НЕУДЕРЖИМЫЕ 4
|GF
|1600
|35 000 000
|362 694
|21 875
|-47
|3
|ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ
|VLG
|1000
|27 000 000
|279 793
|27 000
|-
|4
|1993
|AK
|1500
|20 000 000
|207 254
|13 333
|-
|5
|ПОСЛЕ. НАВСЕГДА
|VLG
|1500
|18 000 000
|186 528
|12 000
|-50
|6
|ЗАКЛЯТИЕ. ЗЛО ВНУТРИ
|EXP
|1000
|17 000 000
|176 166
|17 000
|-
|7
|Я БОГИНЯ
|CP
|1400
|14 000 000
|145 078
|10 000
|-46
|166 000 000
|1 720 207
Для обширной семейной аудитории в прокат выйдет сиквел неожиданного хита прошлого года ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД (CRP). Фильм Антона Богданова показывает хороший уровень предпродаж и претендует на старт в районе 30-35 млн рублей.
Новый фильм Вуди Аллена ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ (VLG) демонстрирует для фильмов мэтра рекордные предпродажи, что говорит о явном интересе целевой аудитории, даже несмотря на то, что у новинки нет яркого актерского состава. Впрочем, подобные предстартовые цифры харатерны для артового и арт-мейнстримного кино, что не всегда выливается в большие сборы. Рискнем предположить, что новинка на старте проката освоит 25-30 млн рублей.
Также в десятку лучших по итогу уикенда должен будет попасть новый фильм Александра Велединского 1993 (AK) с Евгением Цыгановым и Екатериной Вилковой в главных ролях. У фильма пока не самые лучшие предстартовые показатели, однако массированная рекламная кампания федерального канала и широкая роспись должны будут вывести сборы проекта на 18-20 млн рублей за первые четыре дня проката.
Также порядка 15-17 млн рублей должен будет освоить фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ. ЗЛО ВНУТРИ (EXP). Новинка станет главным предложением уикенд для любителей пощекотать себе нервы.
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28.09.2023 Автор: БК