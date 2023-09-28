Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28 сентября – 1 октября

Для обширной семейной аудитории в прокат выйдет сиквел неожиданного хита прошлого года ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД (CRP). Фильм Антона Богданова показывает хороший уровень предпродаж и претендует на старт в районе 30-35 млн рублей.



Новый фильм Вуди Аллена ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ (VLG) демонстрирует для фильмов мэтра рекордные предпродажи, что говорит о явном интересе целевой аудитории, даже несмотря на то, что у новинки нет яркого актерского состава. Впрочем, подобные предстартовые цифры харатерны для артового и арт-мейнстримного кино, что не всегда выливается в большие сборы. Рискнем предположить, что новинка на старте проката освоит 25-30 млн рублей.



Также в десятку лучших по итогу уикенда должен будет попасть новый фильм Александра Велединского 1993 (AK) с Евгением Цыгановым и Екатериной Вилковой в главных ролях. У фильма пока не самые лучшие предстартовые показатели, однако массированная рекламная кампания федерального канала и широкая роспись должны будут вывести сборы проекта на 18-20 млн рублей за первые четыре дня проката.



Также порядка 15-17 млн рублей должен будет освоить фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ. ЗЛО ВНУТРИ (EXP). Новинка станет главным предложением уикенд для любителей пощекотать себе нервы.

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28.09.2023 Автор: БК