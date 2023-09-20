Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21–24 сентября

Главной новинкой предстоящего уикенда должен будет стать голливудский боевик НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 (GF). У фильма имеется своя фан-база, богатый актерский состав и отсутствие жанровой конкуренции на дате. Вероятнее всего проект должен будет заработать в первый уикенд 65-70 млн рублей.



Комедия Я БОГИНЯ (CP) должна будет стать главным предложением для женской аудитории, на которую уже работают холдоверы ПОСЛЕ. НАВСЕГДА и пиратский релиз БАРБИ. В такой конкуренции новинке будет непросто выработать весь свой кассовый потенциал, но широкая роспись, которую должен будет обеспечить сильный прокатчик, дает возможность предположить, что новинке покорится отметка в 30 млн рублей.



Довольно слабые предпродажи пока демонстрирует российская драма ЧУЖАЯ (NMG). Такие предстартовые цифры намекают на результат не более 15 млн рублей.

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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14–17 сентября

20.09.2023 Автор: БК