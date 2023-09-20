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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21–24 сентября


Прокат должен возглавить боевик «Неудержимые 4»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 GF 1700 70 000 000 729 319 41 176 -
2 ПОСЛЕ. НАВСЕГДА VLG 1500 42 000 000 437 591 28 000 -51
3 Я БОГИНЯ CP 1600 30 000 000 312 565 18 750 -
4 ЧУЖАЯ NMG 800 15 000 000 156 283 18 750 -
5 ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ EXP 800 10 000 000 104 188 12 500 -46
6 ИСКУССТВО ПО ПОНЯТИЯМ CP 700 10 000 000 104 188 14 286 -48
  177 000 000 1 844 134  

Главной новинкой предстоящего уикенда должен будет стать голливудский боевик НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 (GF). У фильма имеется своя фан-база, богатый актерский состав и отсутствие жанровой конкуренции на дате. Вероятнее всего проект должен будет заработать в первый уикенд 65-70 млн рублей.

Комедия Я БОГИНЯ (CP) должна будет стать главным предложением для женской аудитории, на которую уже работают холдоверы ПОСЛЕ. НАВСЕГДА и пиратский релиз БАРБИ. В такой конкуренции новинке будет непросто выработать весь свой кассовый потенциал, но широкая роспись, которую должен будет обеспечить сильный прокатчик, дает возможность предположить, что новинке покорится отметка в 30 млн рублей.

Довольно слабые предпродажи пока демонстрирует российская драма ЧУЖАЯ (NMG). Такие предстартовые цифры намекают на результат не более 15 млн рублей.

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20.09.2023 Автор: БК