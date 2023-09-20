Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21–24 сентября

Прокат должен возглавить боевик «Неудержимые 4»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|НЕУДЕРЖИМЫЕ 4
|GF
|1700
|70 000 000
|729 319
|41 176
|-
|2
|ПОСЛЕ. НАВСЕГДА
|VLG
|1500
|42 000 000
|437 591
|28 000
|-51
|3
|Я БОГИНЯ
|CP
|1600
|30 000 000
|312 565
|18 750
|-
|4
|ЧУЖАЯ
|NMG
|800
|15 000 000
|156 283
|18 750
|-
|5
|ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ
|EXP
|800
|10 000 000
|104 188
|12 500
|-46
|6
|ИСКУССТВО ПО ПОНЯТИЯМ
|CP
|700
|10 000 000
|104 188
|14 286
|-48
|177 000 000
|1 844 134
Главной новинкой предстоящего уикенда должен будет стать голливудский боевик НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 (GF). У фильма имеется своя фан-база, богатый актерский состав и отсутствие жанровой конкуренции на дате. Вероятнее всего проект должен будет заработать в первый уикенд 65-70 млн рублей.
Комедия Я БОГИНЯ (CP) должна будет стать главным предложением для женской аудитории, на которую уже работают холдоверы ПОСЛЕ. НАВСЕГДА и пиратский релиз БАРБИ. В такой конкуренции новинке будет непросто выработать весь свой кассовый потенциал, но широкая роспись, которую должен будет обеспечить сильный прокатчик, дает возможность предположить, что новинке покорится отметка в 30 млн рублей.
Довольно слабые предпродажи пока демонстрирует российская драма ЧУЖАЯ (NMG). Такие предстартовые цифры намекают на результат не более 15 млн рублей.
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20.09.2023 Автор: БК