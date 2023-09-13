Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14–17 сентября

Главной новинкой официального проката станет мелодрама «После. Навсегда»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПОСЛЕ. НАВСЕГДА
|VLG
|2000
|60 000 000
|613 246
|30 000
|-
|2
|ПРАЗДНИКИ
|CP
|1500
|23 000 000
|235 078
|15 333
|-40
|3
|ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ
|EXP
|1000
|19 000 000
|194 195
|19 000
|-44
|4
|ЗВУК СВОБОДЫ
|AK
|900
|18 000 000
|183 974
|20 000
|-
|5
|ИСКУССТВО ПО ПОНЯТИЯМ
|CP
|800
|18 000 000
|183 974
|22 500
|-
|6
|ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ: КРУГОСВЕТКА
|CPF
|1500
|15 000 000
|153 312
|10 000
|-
|153 000 000
|1 563 778
В предстоящий уикенд в большей части российских кинотеатров планируется пиратский релиз самого кассового фильма года БАРБИ. Премьера этого фильма в стране крайне ожидаема, поэтому его появления однозначно негативно скажется на всех официальных новинках уикенда.
Главное жанровое пересечение БАРБИ будет с пятой частью популярной подростковой франшизы ПОСЛЕ. НАВСЕГДА (VLG). Хорошая новость в том, что новинка обладает свой обширной фанбазой, которая все равно не пропустит ожидаемый ею релиз. На это указывают и предварительные цифры картины, которые схожи с предыдущей частью франшизы. Скорее всего, экранизация романа Анны Тодд освоит за четыре дня проката 50-60 млн рублей.
А вот более "мужские" новинки недели, драма ЗВУК СВОБОДЫ (AK) и криминальный триллер ИСКУССТВО ПО ПОНЯТИЯМ (CP) не могут похвастаться обширной фан-базой и, вероятнее всего, потеряются на фоне своих конкурентов. Несмотря на то, что оба проекта обладают своими неоспоримыми достоинствами, их предпродажи намекают, что обе картины к вечеру воскресения заработают не более 15-20 млн рублей.
Слабые цифры пока показывает и мультфильм ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ: КРУГОСВЕТКА (CPF), что, впрочем, может и не иметь такого принципиального значения, ведь целевая аудитория анимационного проекта слабо пересекается в другими новинками, как официальными, так и пиратскими. Впрочем, здесь французского мультфильму могут помешать анимационные холдоверы, но результат в районе 15-20 млн рублей кажется для новинки вполне посильной задачей.
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13.09.2023 Автор: БК