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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14–17 сентября


Главной новинкой официального проката станет мелодрама «После. Навсегда»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПОСЛЕ. НАВСЕГДА VLG 2000 60 000 000 613 246 30 000 -
2 ПРАЗДНИКИ CP 1500 23 000 000 235 078 15 333 -40
3 ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ EXP 1000 19 000 000 194 195 19 000 -44
4 ЗВУК СВОБОДЫ AK 900 18 000 000 183 974 20 000 -
5 ИСКУССТВО ПО ПОНЯТИЯМ CP 800 18 000 000 183 974 22 500 -
6 ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ: КРУГОСВЕТКА CPF 1500 15 000 000 153 312 10 000 -
  153 000 000 1 563 778  

В предстоящий уикенд в большей части российских кинотеатров планируется пиратский релиз самого кассового фильма года БАРБИ. Премьера этого фильма в стране крайне ожидаема, поэтому его появления однозначно негативно скажется на всех официальных новинках уикенда.

Главное жанровое пересечение БАРБИ будет с пятой частью популярной подростковой франшизы ПОСЛЕ. НАВСЕГДА (VLG). Хорошая новость в том, что новинка обладает свой обширной фанбазой, которая все равно не пропустит ожидаемый ею релиз. На это указывают и предварительные цифры картины, которые схожи с предыдущей частью франшизы. Скорее всего, экранизация романа Анны Тодд освоит за четыре дня проката 50-60 млн рублей.

А вот более "мужские" новинки недели, драма ЗВУК СВОБОДЫ (AK) и криминальный триллер ИСКУССТВО ПО ПОНЯТИЯМ (CP) не могут похвастаться обширной фан-базой и, вероятнее всего, потеряются на фоне своих конкурентов. Несмотря на то, что оба проекта обладают своими неоспоримыми достоинствами, их предпродажи намекают, что обе картины к вечеру воскресения заработают не более 15-20 млн рублей.

Слабые цифры пока показывает и мультфильм ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ: КРУГОСВЕТКА (CPF), что, впрочем, может и не иметь такого принципиального значения, ведь целевая аудитория анимационного проекта слабо пересекается в другими новинками, как официальными, так и пиратскими. Впрочем, здесь французского мультфильму могут помешать анимационные холдоверы, но результат в районе 15-20 млн рублей кажется для новинки вполне посильной задачей.

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13.09.2023 Автор: БК