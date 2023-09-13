Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14–17 сентября

В предстоящий уикенд в большей части российских кинотеатров планируется пиратский релиз самого кассового фильма года БАРБИ. Премьера этого фильма в стране крайне ожидаема, поэтому его появления однозначно негативно скажется на всех официальных новинках уикенда.



Главное жанровое пересечение БАРБИ будет с пятой частью популярной подростковой франшизы ПОСЛЕ. НАВСЕГДА (VLG). Хорошая новость в том, что новинка обладает свой обширной фанбазой, которая все равно не пропустит ожидаемый ею релиз. На это указывают и предварительные цифры картины, которые схожи с предыдущей частью франшизы. Скорее всего, экранизация романа Анны Тодд освоит за четыре дня проката 50-60 млн рублей.



А вот более "мужские" новинки недели, драма ЗВУК СВОБОДЫ (AK) и криминальный триллер ИСКУССТВО ПО ПОНЯТИЯМ (CP) не могут похвастаться обширной фан-базой и, вероятнее всего, потеряются на фоне своих конкурентов. Несмотря на то, что оба проекта обладают своими неоспоримыми достоинствами, их предпродажи намекают, что обе картины к вечеру воскресения заработают не более 15-20 млн рублей.



Слабые цифры пока показывает и мультфильм ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ: КРУГОСВЕТКА (CPF), что, впрочем, может и не иметь такого принципиального значения, ведь целевая аудитория анимационного проекта слабо пересекается в другими новинками, как официальными, так и пиратскими. Впрочем, здесь французского мультфильму могут помешать анимационные холдоверы, но результат в районе 15-20 млн рублей кажется для новинки вполне посильной задачей.

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7–10 сентября

13.09.2023 Автор: БК