Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7 – 10 сентября

Несмотря на не самые впечатляющие предпродажи, лучшей новинкой уикенда должна будет стать комедия ПРАЗДНИКИ (CP). Жанр проекта, и широкая роспись, которую обеспечил ему сильный дистрибьютор должны будут позволить проекту освоить порядка 40-50 млн рублей за четыре дня проката.



Китайский мультфильм ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ (CRP) напротив, демонстриует хорошие предварительные цифры, которые должны будут ему позволить оприходовать в первый уикенд около 20-25 млн рублей.



Отечественная мелодрама Я ДЕЛАЮ ШАГ (NKI) также приятно удивляет своими предпродажами, которые должны будут позволить новинке к вечеру воскресения записать на свой счет около 20 млн рублей

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06.09.2023 Автор: БК