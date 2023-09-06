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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7 – 10 сентября


Сразу несколько новинок претендуют на лидерство

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПРАЗДНИКИ CP 1500 40 000 000 416 971 26 667 -
2 ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ EXP 1500 30 000 000 312 728 20 000 -55
3 ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ CRP 1700 22 000 000 229 334 12 941 -
4 Я ДЕЛАЮ ШАГ NKI 1000 20 000 000 208 485 20 000 -
5 БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР NKI 700 15 000 000 156 364 21 429 -60
6 РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА VLG 1500 13 000 000 135 515 8 667 -52
  140 000 000 1 459 397  

Несмотря на не самые впечатляющие предпродажи, лучшей новинкой уикенда должна будет стать комедия ПРАЗДНИКИ (CP). Жанр проекта, и широкая роспись, которую обеспечил ему сильный дистрибьютор должны будут позволить проекту освоить порядка 40-50 млн рублей за четыре дня проката.

Китайский мультфильм ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ (CRP) напротив, демонстриует хорошие предварительные цифры, которые должны будут ему позволить оприходовать в первый уикенд около 20-25 млн рублей.

Отечественная мелодрама Я ДЕЛАЮ ШАГ (NKI) также приятно удивляет своими предпродажами, которые должны будут позволить новинке к вечеру воскресения записать на свой счет около 20 млн рублей

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