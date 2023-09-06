Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7 – 10 сентября

Сразу несколько новинок претендуют на лидерство
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПРАЗДНИКИ
|CP
|1500
|40 000 000
|416 971
|26 667
|-
|2
|ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ
|EXP
|1500
|30 000 000
|312 728
|20 000
|-55
|3
|ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ
|CRP
|1700
|22 000 000
|229 334
|12 941
|-
|4
|Я ДЕЛАЮ ШАГ
|NKI
|1000
|20 000 000
|208 485
|20 000
|-
|5
|БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР
|NKI
|700
|15 000 000
|156 364
|21 429
|-60
|6
|РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА
|VLG
|1500
|13 000 000
|135 515
|8 667
|-52
|140 000 000
|1 459 397
Несмотря на не самые впечатляющие предпродажи, лучшей новинкой уикенда должна будет стать комедия ПРАЗДНИКИ (CP). Жанр проекта, и широкая роспись, которую обеспечил ему сильный дистрибьютор должны будут позволить проекту освоить порядка 40-50 млн рублей за четыре дня проката.
Китайский мультфильм ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ (CRP) напротив, демонстриует хорошие предварительные цифры, которые должны будут ему позволить оприходовать в первый уикенд около 20-25 млн рублей.
Отечественная мелодрама Я ДЕЛАЮ ШАГ (NKI) также приятно удивляет своими предпродажами, которые должны будут позволить новинке к вечеру воскресения записать на свой счет около 20 млн рублей
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06.09.2023 Автор: БК