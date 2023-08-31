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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 31 августа–3 сентября


В четвертый раз подряд прокат возглавит «Леди Баг и Супер-Кот»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ EXP 1800 55 000 000 573 335 30 556 -38
2 ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ AK 1500 28 000 000 291 879 18 667 -
3 БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР NKI 1200 21 000 000 218 910 17 500 -41
4 ЗАЛОЖНИКИ GF 1300 20 000 000 208 485 15 385 -49
5 РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА VLG 1800 19 000 000 198 061 10 556 -46
6 ВЫЗОВ CP 400 15 000 000 156 364 37 500 -30
7 ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО CP 1000 13 000 000 135 515 13 000 -
8 МОЙ ХАТИКО KNLG 500 10 000 000 104 243 20 000 -
  181 000 000 1 886 792  

Отечественный прокат вновь должен будет возглавить мультфильм ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (EXP). Благодаря тому, что в пятницу начнется новый учебный год, все холдоверы, рассчитанные на семейную аудиторию, покажут мягкое падение, поэтому французский релиз сможет записать на свой счет еще порядка 55 млн рублей.

Лучшей новинкой уикенда должна будет стать отечественная работа ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ (AK). Семейный релиз попробует пойти по пути прошлогоднего КАЛЕНДАРЯ МА(Й)Я, но предпродажи показывают, что интерес к новинке значительно ниже. Рискнем предположить, что за четыре дня проката фильм освоит порядка 25-30 млн рублей. 

Еще один семейный проект российского производства ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО (CP) предполагает интерес более юного зрителя, но в целом тоже выиграет от коллективных кинопоходов школьников в День знаний. Здесь потенциал у проекта пониже, поэтому он сможет рассчитывать на 10-15 млн рублей за весь уикенд.

После достаточно широкого превью в прокат выйдет китайская драма МОЙ ХАТИКО (KNLG), также будет должна преодолеть рубеж в 10 млн сборов за четырехдневный прокат, что вместе с предпоказами принесет в копилку фильма свыше 20 млн рублей.  

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31.08.2023 Автор: БК