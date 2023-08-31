Прогноз кассовых сборов России на уикенде 31 августа–3 сентября

В четвертый раз подряд прокат возглавит «Леди Баг и Супер-Кот»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ
|EXP
|1800
|55 000 000
|573 335
|30 556
|-38
|2
|ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ
|AK
|1500
|28 000 000
|291 879
|18 667
|-
|3
|БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР
|NKI
|1200
|21 000 000
|218 910
|17 500
|-41
|4
|ЗАЛОЖНИКИ
|GF
|1300
|20 000 000
|208 485
|15 385
|-49
|5
|РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА
|VLG
|1800
|19 000 000
|198 061
|10 556
|-46
|6
|ВЫЗОВ
|CP
|400
|15 000 000
|156 364
|37 500
|-30
|7
|ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО
|CP
|1000
|13 000 000
|135 515
|13 000
|-
|8
|МОЙ ХАТИКО
|KNLG
|500
|10 000 000
|104 243
|20 000
|-
|181 000 000
|1 886 792
Отечественный прокат вновь должен будет возглавить мультфильм ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (EXP). Благодаря тому, что в пятницу начнется новый учебный год, все холдоверы, рассчитанные на семейную аудиторию, покажут мягкое падение, поэтому французский релиз сможет записать на свой счет еще порядка 55 млн рублей.
Лучшей новинкой уикенда должна будет стать отечественная работа ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ (AK). Семейный релиз попробует пойти по пути прошлогоднего КАЛЕНДАРЯ МА(Й)Я, но предпродажи показывают, что интерес к новинке значительно ниже. Рискнем предположить, что за четыре дня проката фильм освоит порядка 25-30 млн рублей.
Еще один семейный проект российского производства ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО (CP) предполагает интерес более юного зрителя, но в целом тоже выиграет от коллективных кинопоходов школьников в День знаний. Здесь потенциал у проекта пониже, поэтому он сможет рассчитывать на 10-15 млн рублей за весь уикенд.
После достаточно широкого превью в прокат выйдет китайская драма МОЙ ХАТИКО (KNLG), также будет должна преодолеть рубеж в 10 млн сборов за четырехдневный прокат, что вместе с предпоказами принесет в копилку фильма свыше 20 млн рублей.
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31.08.2023 Автор: БК