Прогноз кассовых сборов России на уикенде 31 августа–3 сентября

Отечественный прокат вновь должен будет возглавить мультфильм ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (EXP). Благодаря тому, что в пятницу начнется новый учебный год, все холдоверы, рассчитанные на семейную аудиторию, покажут мягкое падение, поэтому французский релиз сможет записать на свой счет еще порядка 55 млн рублей.



Лучшей новинкой уикенда должна будет стать отечественная работа ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ (AK). Семейный релиз попробует пойти по пути прошлогоднего КАЛЕНДАРЯ МА(Й)Я, но предпродажи показывают, что интерес к новинке значительно ниже. Рискнем предположить, что за четыре дня проката фильм освоит порядка 25-30 млн рублей.



Еще один семейный проект российского производства ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО (CP) предполагает интерес более юного зрителя, но в целом тоже выиграет от коллективных кинопоходов школьников в День знаний. Здесь потенциал у проекта пониже, поэтому он сможет рассчитывать на 10-15 млн рублей за весь уикенд.



После достаточно широкого превью в прокат выйдет китайская драма МОЙ ХАТИКО (KNLG), также будет должна преодолеть рубеж в 10 млн сборов за четырехдневный прокат, что вместе с предпоказами принесет в копилку фильма свыше 20 млн рублей.

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24–27 августа

31.08.2023 Автор: БК