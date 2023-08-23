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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24–27 августа


Главной новинкой уикенда должен стать мультфильм «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ EXP 1800 90 000 000 930 714 50 000 -41
2 РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА VLG 2000 50 000 000 517 063 25 000 -
3 БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР NKI 1800 38 000 000 392 968 21 111 -37
4 ЗАЛОЖНИКИ GF 1500 28 000 000 289 555 18 667 -
5 ПОДВОДНЫЙ КАПКАН CP 1200 18 000 000 186 143 15 000 -
6 ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! AK 1300 17 000 000 175 801 13 077 -38
7 ЗА ПАЛЫЧА! CP 800 15 000 000 155 119 18 750 -40
8 ЖАННА ДЮБАРРИ RWV 500 15 000 000 155 119 30 000 -39
  271 000 000 2 802 482  

Главной новинкой уикенда должна будет стать отечественная анимационная работа РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА (VLG). Борьба с холдоверами за семейную аудиторию у релиза предстоит нешуточная, но хороший уровень предпродаж намекает, что он сможет освоить порядка 50-55 млн рублей.

Новый боевик с Лиамом Нисоном в главной роли ЗАЛОЖНИКИ (GF) показывает предварительные цифры выше, чем были у последних проектов актера, что позволяет рассчитывать на 25-30 млн рублей по итогу всей недели.

Survival-триллер ПОДВОДНЫЙ КАПКАН (CP) станет главным предложением для молодежной аудитории и любителей пощекотать себе нервы. Тем не менее, отсутствии в касте звезд и невысокая событийность не позволят проекту преодолеть рубеж в 18-20 млн рублей.

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23.08.2023 Автор: БК