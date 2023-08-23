Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24–27 августа

Главной новинкой уикенда должна будет стать отечественная анимационная работа РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА (VLG). Борьба с холдоверами за семейную аудиторию у релиза предстоит нешуточная, но хороший уровень предпродаж намекает, что он сможет освоить порядка 50-55 млн рублей.



Новый боевик с Лиамом Нисоном в главной роли ЗАЛОЖНИКИ (GF) показывает предварительные цифры выше, чем были у последних проектов актера, что позволяет рассчитывать на 25-30 млн рублей по итогу всей недели.



Survival-триллер ПОДВОДНЫЙ КАПКАН (CP) станет главным предложением для молодежной аудитории и любителей пощекотать себе нервы. Тем не менее, отсутствии в касте звезд и невысокая событийность не позволят проекту преодолеть рубеж в 18-20 млн рублей.

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23.08.2023 Автор: БК