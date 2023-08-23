Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24–27 августа

Главной новинкой уикенда должен стать мультфильм «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ
|EXP
|1800
|90 000 000
|930 714
|50 000
|-41
|2
|РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА
|VLG
|2000
|50 000 000
|517 063
|25 000
|-
|3
|БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР
|NKI
|1800
|38 000 000
|392 968
|21 111
|-37
|4
|ЗАЛОЖНИКИ
|GF
|1500
|28 000 000
|289 555
|18 667
|-
|5
|ПОДВОДНЫЙ КАПКАН
|CP
|1200
|18 000 000
|186 143
|15 000
|-
|6
|ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ!
|AK
|1300
|17 000 000
|175 801
|13 077
|-38
|7
|ЗА ПАЛЫЧА!
|CP
|800
|15 000 000
|155 119
|18 750
|-40
|8
|ЖАННА ДЮБАРРИ
|RWV
|500
|15 000 000
|155 119
|30 000
|-39
|271 000 000
|2 802 482
Главной новинкой уикенда должна будет стать отечественная анимационная работа РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА (VLG). Борьба с холдоверами за семейную аудиторию у релиза предстоит нешуточная, но хороший уровень предпродаж намекает, что он сможет освоить порядка 50-55 млн рублей.
Новый боевик с Лиамом Нисоном в главной роли ЗАЛОЖНИКИ (GF) показывает предварительные цифры выше, чем были у последних проектов актера, что позволяет рассчитывать на 25-30 млн рублей по итогу всей недели.
Survival-триллер ПОДВОДНЫЙ КАПКАН (CP) станет главным предложением для молодежной аудитории и любителей пощекотать себе нервы. Тем не менее, отсутствии в касте звезд и невысокая событийность не позволят проекту преодолеть рубеж в 18-20 млн рублей.
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23.08.2023 Автор: БК