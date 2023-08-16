Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 августа

Лидером отечественного кинопроката останется французский мультфильм ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (EXP). Номинально для анимационной ленты этот уикенд будет являться первым, однако, по факту неделя превью аккумулировавшая на себе треть всех сеансов, таковой считаться не может. Тем не менее, в текущий уикенд проект еще прибавит в сеансах что позволит ему остаться на уровне 140-150 млн рублей за четыре дня проката.



Единственной крупной новинкой, которой удасться преодолеть 10-млн рубеж сборов должна стать драма СВИДЕТЕЛЬ (CP). У проекта не самый высокий уровень предпродаж, но сильный дистрибьютор, который должен будет обеспечить ему широкую роспись, поэтому старт в районе 12-15 млн рублей кажется посильной для него цифрой.

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16.08.2023 Автор: БК