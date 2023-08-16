Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 августа

«Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы» продолжит доминировать в прокате
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ
|EXP
|2000
|150 000 000
|1 540 041
|75 000
|-
|2
|БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР
|NKI
|2000
|65 000 000
|667 351
|32 500
|-21
|3
|ЗА ПАЛЫЧА!
|CP
|1000
|33 000 000
|338 809
|33 000
|-18
|4
|ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ!
|AK
|1500
|30 000 000
|308 008
|20 000
|-24
|5
|ЖАННА ДЮБАРРИ
|RWV
|600
|28 000 000
|287 474
|46 667
|-19
|6
|СВИДЕТЕЛЬ
|CP
|800
|15 000 000
|154 004
|18 750
|-
|321 000 000
|3 295 688
Лидером отечественного кинопроката останется французский мультфильм ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (EXP). Номинально для анимационной ленты этот уикенд будет являться первым, однако, по факту неделя превью аккумулировавшая на себе треть всех сеансов, таковой считаться не может. Тем не менее, в текущий уикенд проект еще прибавит в сеансах что позволит ему остаться на уровне 140-150 млн рублей за четыре дня проката.
Единственной крупной новинкой, которой удасться преодолеть 10-млн рубеж сборов должна стать драма СВИДЕТЕЛЬ (CP). У проекта не самый высокий уровень предпродаж, но сильный дистрибьютор, который должен будет обеспечить ему широкую роспись, поэтому старт в районе 12-15 млн рублей кажется посильной для него цифрой.
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16.08.2023 Автор: БК