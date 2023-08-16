top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 августа


«Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы» продолжит доминировать в прокате

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ EXP 2000 150 000 000 1 540 041 75 000 -
2 БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР NKI 2000 65 000 000 667 351 32 500 -21
3 ЗА ПАЛЫЧА! CP 1000 33 000 000 338 809 33 000 -18
4 ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! AK 1500 30 000 000 308 008 20 000 -24
5 ЖАННА ДЮБАРРИ RWV 600 28 000 000 287 474 46 667 -19
6 СВИДЕТЕЛЬ CP 800 15 000 000 154 004 18 750 -
  321 000 000 3 295 688  

Лидером отечественного кинопроката останется французский мультфильм ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (EXP). Номинально для анимационной ленты этот уикенд будет являться первым, однако, по факту неделя превью аккумулировавшая на себе треть всех сеансов, таковой считаться не может. Тем не менее, в текущий уикенд проект еще прибавит в сеансах что позволит ему остаться на уровне 140-150 млн рублей за четыре дня проката. 

Единственной крупной новинкой, которой удасться преодолеть 10-млн рубеж сборов должна стать драма СВИДЕТЕЛЬ (CP). У проекта не самый высокий уровень предпродаж, но сильный дистрибьютор, который должен будет обеспечить ему широкую роспись, поэтому старт в районе 12-15 млн рублей кажется посильной для него цифрой. 

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10–13 августа

16.08.2023 Автор: БК