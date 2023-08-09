top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10–13 августа


Лидером уикенда должен будет стать мультфильм«Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ EXP 2000 75 000 000 770 021 37 500 1 555
2 БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР NKI 2000 62 000 000 636 550 31 000 -35
3 ЗА ПАЛЫЧА! CP 1500 26 000 000 266 940 17 333 -42
4 ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! AK 900 23 000 000 236 140 25 556 -
5 ЖАННА ДЮБАРРИ RWV 700 23 000 000 236 140 32 857 -40
6 КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ VLG 1000 12 000 000 123 203 12 000 -41
  221 000 000 2 268 994  

Рекордные для 2023 года предпродажи демонстрирует мультфильм ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (EXP). В активе французского анимационного проекта есть известный бренд и школьные каникулы, которые несомненно позволят выйти ему на высокий уровень сборов. Основной вопрос в данной ситуации состоит в том, что для новинки текущий уикенд является превью, и насколько широко он будет представлен в кинотеатрах пока очень понятно. Осторожно предположим, что релиз сможет даже в условиях широкого превью освоить порядка 70-80 млн рублей за первые четыре дня проката.

Обласканный критиками фильм ужасов ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! (AK) также показывает для жанра неплохие предстартовые цифры и так как он не пересекается с лидером целевыми аудиториями, веротянее всего его касса к концу недели составит 20-25 млн рублей. 

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 августа

09.08.2023 Автор: БК