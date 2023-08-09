Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10–13 августа

Лидером уикенда должен будет стать мультфильм«Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ
|EXP
|2000
|75 000 000
|770 021
|37 500
|1 555
|2
|БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР
|NKI
|2000
|62 000 000
|636 550
|31 000
|-35
|3
|ЗА ПАЛЫЧА!
|CP
|1500
|26 000 000
|266 940
|17 333
|-42
|4
|ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ!
|AK
|900
|23 000 000
|236 140
|25 556
|-
|5
|ЖАННА ДЮБАРРИ
|RWV
|700
|23 000 000
|236 140
|32 857
|-40
|6
|КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ
|VLG
|1000
|12 000 000
|123 203
|12 000
|-41
|221 000 000
|2 268 994
Рекордные для 2023 года предпродажи демонстрирует мультфильм ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (EXP). В активе французского анимационного проекта есть известный бренд и школьные каникулы, которые несомненно позволят выйти ему на высокий уровень сборов. Основной вопрос в данной ситуации состоит в том, что для новинки текущий уикенд является превью, и насколько широко он будет представлен в кинотеатрах пока очень понятно. Осторожно предположим, что релиз сможет даже в условиях широкого превью освоить порядка 70-80 млн рублей за первые четыре дня проката.
Обласканный критиками фильм ужасов ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! (AK) также показывает для жанра неплохие предстартовые цифры и так как он не пересекается с лидером целевыми аудиториями, веротянее всего его касса к концу недели составит 20-25 млн рублей.
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09.08.2023 Автор: БК