Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10–13 августа

Рекордные для 2023 года предпродажи демонстрирует мультфильм ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (EXP). В активе французского анимационного проекта есть известный бренд и школьные каникулы, которые несомненно позволят выйти ему на высокий уровень сборов. Основной вопрос в данной ситуации состоит в том, что для новинки текущий уикенд является превью, и насколько широко он будет представлен в кинотеатрах пока очень понятно. Осторожно предположим, что релиз сможет даже в условиях широкого превью освоить порядка 70-80 млн рублей за первые четыре дня проката.



Обласканный критиками фильм ужасов ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! (AK) также показывает для жанра неплохие предстартовые цифры и так как он не пересекается с лидером целевыми аудиториями, веротянее всего его касса к концу недели составит 20-25 млн рублей.

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09.08.2023 Автор: БК