Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 августа

Прокат должна будет возглавить сказка «Баба Яга спасает мир»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР
|NKI
|2000
|100 000 000
|1 110 494
|50 000
|-
|2
|ЗА ПАЛЫЧА!
|CP
|1700
|52 000 000
|577 457
|30 588
|-26
|3
|ЖАННА ДЮБАРРИ
|RWV
|1000
|40 000 000
|444 198
|40 000
|-36
|4
|КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ
|VLG
|1000
|20 000 000
|222 099
|20 000
|-
|5
|КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ
|CP
|800
|10 000 000
|111 049
|12 500
|-
|6
|ВЫЗОВ
|CP
|350
|10 000 000
|111 049
|28 571
|-31
|232 000 000
|2 576 346
В третий уикенд подряд новинка может взобраться на первую строчку чарта. Семейная картина БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (NKI) показывает отличный уровень предпродаж, что вкупе с востребованным жанром может дать от 90 до 110 млн рублей за четыре дня проката. Ранее схожие отечественные релизы не показывали таких стартовых цифр, но отсутствие конкуренции и небольшое оживление рынка в последние недели должно будет сыграть свою роль.
Фильм ужасов КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ (VLG) пока идет по схожему сценарию другого хоррора прокатчика 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА, так что вероятнее всего и стартовая цифра новинка будет схожа и окажется в районе 20 млн рублей.
Корейский боевик КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ (CP) идет со значительным опережением графика предыдущей части франшизы, и вероятно сможет осовить в первый уикенд около 8-10 млн рублей.
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02.08.2023 Автор: БК