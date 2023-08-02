Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 августа

В третий уикенд подряд новинка может взобраться на первую строчку чарта. Семейная картина БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (NKI) показывает отличный уровень предпродаж, что вкупе с востребованным жанром может дать от 90 до 110 млн рублей за четыре дня проката. Ранее схожие отечественные релизы не показывали таких стартовых цифр, но отсутствие конкуренции и небольшое оживление рынка в последние недели должно будет сыграть свою роль.



Фильм ужасов КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ (VLG) пока идет по схожему сценарию другого хоррора прокатчика 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА, так что вероятнее всего и стартовая цифра новинка будет схожа и окажется в районе 20 млн рублей.



Корейский боевик КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ (CP) идет со значительным опережением графика предыдущей части франшизы, и вероятно сможет осовить в первый уикенд около 8-10 млн рублей.

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02.08.2023 Автор: БК