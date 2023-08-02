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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 августа


Прокат должна будет возглавить сказка «Баба Яга спасает мир»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР NKI 2000 100 000 000 1 110 494 50 000 -
2 ЗА ПАЛЫЧА! CP 1700 52 000 000 577 457 30 588 -26
3 ЖАННА ДЮБАРРИ RWV 1000 40 000 000 444 198 40 000 -36
4 КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ VLG 1000 20 000 000 222 099 20 000 -
5 КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ CP 800 10 000 000 111 049 12 500 -
6 ВЫЗОВ CP 350 10 000 000 111 049 28 571 -31
  232 000 000 2 576 346  

В третий уикенд подряд новинка может взобраться на первую строчку чарта. Семейная картина БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (NKI) показывает отличный уровень предпродаж, что вкупе с востребованным жанром может дать от 90 до 110 млн рублей за четыре дня проката. Ранее схожие отечественные релизы не показывали таких стартовых цифр, но отсутствие конкуренции и небольшое оживление рынка в последние недели должно будет сыграть свою роль.

Фильм ужасов КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ (VLG) пока идет по схожему сценарию другого хоррора прокатчика 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА, так что вероятнее всего и стартовая цифра новинка будет схожа и окажется в районе 20 млн рублей.

Корейский боевик КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ (CP) идет со значительным опережением графика предыдущей части франшизы, и вероятно сможет осовить в первый уикенд около 8-10 млн рублей.

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02.08.2023 Автор: БК