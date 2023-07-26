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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27–30 июля


«Жанна Дюбарри» останется в лидерах

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЖАННА ДЮБАРРИ RWV 1100 54 000 000 599 667 49 091 -19
2 ЗА ПАЛЫЧА! CP 1500 33 000 000 366 463 22 000 -
3 ПРОСТО СУПЕР NMG / RUR 1500 14 000 000 155 469 9 333 -25
4 КЕНТАВР AK 1500 13 000 000 144 364 8 667 -35
5 РЕИНКАРНАЦИЯ. НОВАЯ ГЛАВА EXP 900 12 000 000 133 259 13 333 -
6 ВЫЗОВ CP 700 12 000 000 133 259 17 143 -29
7 ГИПНОТИК CP 800 10 000 000 111 049 12 500 -50
  148 000 000 1 643 531  

В последний июльский уикенд лидером вновь должна стать историческая драма ЖАННА ДЮБАРРИ (RWV). Картина с Джонни Деппом в главной роли должна будет показать минимальное падение и записать на свой счет еще 50-55 млн рублей.

Лучшей новинкой станет отечественная комедия ЗА ПАЛЫЧА! (CP). У проекта неплохой уровень предпродаж, а тот факт, что она приурочена ко дню ВДВ, добавляет ей определенной событийности. Вероятнее всего, ее касса к концу недели окажется в районе 30-35 млн рублей.

Хоррор РЕИНКАРНАЦИЯ. НОВАЯ ГЛАВА (EXP) со звездой сериала НАСЛЕДНИКИ Сарой Снук в главной роли на предпродажах не показывает выдающегося результата, да и наличие пиратской копии в сети не прибавляет релизу очков. Осторожно предположим, что за четыре дня проката ей покорится планка в 12 млн рублей. 

Фото: ЖАННА ДЮБАРРИ

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26.07.2023 Автор: БК