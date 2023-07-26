Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27–30 июля

«Жанна Дюбарри» останется в лидерах
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЖАННА ДЮБАРРИ
|RWV
|1100
|54 000 000
|599 667
|49 091
|-19
|2
|ЗА ПАЛЫЧА!
|CP
|1500
|33 000 000
|366 463
|22 000
|-
|3
|ПРОСТО СУПЕР
|NMG / RUR
|1500
|14 000 000
|155 469
|9 333
|-25
|4
|КЕНТАВР
|AK
|1500
|13 000 000
|144 364
|8 667
|-35
|5
|РЕИНКАРНАЦИЯ. НОВАЯ ГЛАВА
|EXP
|900
|12 000 000
|133 259
|13 333
|-
|6
|ВЫЗОВ
|CP
|700
|12 000 000
|133 259
|17 143
|-29
|7
|ГИПНОТИК
|CP
|800
|10 000 000
|111 049
|12 500
|-50
|148 000 000
|1 643 531
В последний июльский уикенд лидером вновь должна стать историческая драма ЖАННА ДЮБАРРИ (RWV). Картина с Джонни Деппом в главной роли должна будет показать минимальное падение и записать на свой счет еще 50-55 млн рублей.
Лучшей новинкой станет отечественная комедия ЗА ПАЛЫЧА! (CP). У проекта неплохой уровень предпродаж, а тот факт, что она приурочена ко дню ВДВ, добавляет ей определенной событийности. Вероятнее всего, ее касса к концу недели окажется в районе 30-35 млн рублей.
Хоррор РЕИНКАРНАЦИЯ. НОВАЯ ГЛАВА (EXP) со звездой сериала НАСЛЕДНИКИ Сарой Снук в главной роли на предпродажах не показывает выдающегося результата, да и наличие пиратской копии в сети не прибавляет релизу очков. Осторожно предположим, что за четыре дня проката ей покорится планка в 12 млн рублей.
Фото: ЖАННА ДЮБАРРИ
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26.07.2023 Автор: БК