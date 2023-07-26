Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27–30 июля

В последний июльский уикенд лидером вновь должна стать историческая драма ЖАННА ДЮБАРРИ (RWV). Картина с Джонни Деппом в главной роли должна будет показать минимальное падение и записать на свой счет еще 50-55 млн рублей.



Лучшей новинкой станет отечественная комедия ЗА ПАЛЫЧА! (CP). У проекта неплохой уровень предпродаж, а тот факт, что она приурочена ко дню ВДВ, добавляет ей определенной событийности. Вероятнее всего, ее касса к концу недели окажется в районе 30-35 млн рублей.



Хоррор РЕИНКАРНАЦИЯ. НОВАЯ ГЛАВА (EXP) со звездой сериала НАСЛЕДНИКИ Сарой Снук в главной роли на предпродажах не показывает выдающегося результата, да и наличие пиратской копии в сети не прибавляет релизу очков. Осторожно предположим, что за четыре дня проката ей покорится планка в 12 млн рублей.

Фото: ЖАННА ДЮБАРРИ

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26.07.2023 Автор: БК