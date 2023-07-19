Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–23 июля

Главной новинкой уикенда должен будет стать новый фильм с Джонни Деппом в главной роли ЖАННА ДЮБАРРИ (RWV). Релиз неплохо показал себя на предпоказах прошлой недели, заработав уже свыше 7 млн рублей. Новинка демонстрирует хорошие предпродажи и на предстоящий уикенд, поэтому рискнем предположить, что она сможет заработать около 40-50 млн рублей за четыре дня проката.



Неплохо на предпродажах выступает и анимационный проект ПРОСТО СУПЕР (NMG/RUR). Релиз станет главным предложением для многочисленной семейной аудитории, что позволит ему заработать на старте примерно 15-17 млн рублей.



Еще один мультфильм КАТАК. ЛЕДНИКОВЫЙ ПОБЕГ (TNL), несмотря на то, что рассчитан на самого юного зрителя, тоже должен будет покорить планку сборов в 10 млн рублей, по крайней мере, на это намекают его предварительные цифры.

Фото: промо фильма ЖАННА ДЮБАРРИ

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19.07.2023 Автор: БК