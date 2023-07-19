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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–23 июля


Лидером уикенда должна будет стать драма «Жанна Дюбарри»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЖАННА ДЮБАРРИ RWV 1000 45 000 000 493 421 45 000 -
2 КЕНТАВР AK 1700 26 000 000 285 088 15 294 -29
3 ГИПНОТИК CP 1500 25 000 000 274 123 16 667 -37
4 КРУЧЕ НЕКУДА VLG 1400 20 000 000 219 298 14 286 -38
5 ПРОСТО СУПЕР RUR / NMG 800 15 000 000 164 474 18 750 -
6 ВЫЗОВ CP 400 15 000 000 164 474 37 500 -22
7 ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ CP 1500 12 000 000 131 579 8 000 -33
8 КАТАК. ЛЕДНИКОВЫЙ ПОБЕГ TNL 1500 10 000 000 109 649 6 667 -
  168 000 000 1 842 105  

Главной новинкой уикенда должен будет стать новый фильм с Джонни Деппом в главной роли ЖАННА ДЮБАРРИ (RWV). Релиз неплохо показал себя на предпоказах прошлой недели, заработав уже свыше 7 млн рублей. Новинка демонстрирует хорошие предпродажи и на предстоящий уикенд, поэтому рискнем предположить, что она сможет заработать около 40-50 млн рублей за четыре дня проката.

Неплохо на предпродажах выступает и анимационный проект ПРОСТО СУПЕР (NMG/RUR). Релиз станет главным предложением для многочисленной семейной аудитории, что позволит ему заработать на старте примерно 15-17 млн рублей. 

Еще один мультфильм КАТАК. ЛЕДНИКОВЫЙ ПОБЕГ (TNL), несмотря на то, что рассчитан на самого юного зрителя, тоже должен будет покорить планку сборов в 10 млн рублей, по крайней мере, на это намекают его предварительные цифры. 

Фото: промо фильма ЖАННА ДЮБАРРИ

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19.07.2023 Автор: БК