Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–23 июля

Лидером уикенда должна будет стать драма «Жанна Дюбарри»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЖАННА ДЮБАРРИ
|RWV
|1000
|45 000 000
|493 421
|45 000
|-
|2
|КЕНТАВР
|AK
|1700
|26 000 000
|285 088
|15 294
|-29
|3
|ГИПНОТИК
|CP
|1500
|25 000 000
|274 123
|16 667
|-37
|4
|КРУЧЕ НЕКУДА
|VLG
|1400
|20 000 000
|219 298
|14 286
|-38
|5
|ПРОСТО СУПЕР
|RUR / NMG
|800
|15 000 000
|164 474
|18 750
|-
|6
|ВЫЗОВ
|CP
|400
|15 000 000
|164 474
|37 500
|-22
|7
|ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ
|CP
|1500
|12 000 000
|131 579
|8 000
|-33
|8
|КАТАК. ЛЕДНИКОВЫЙ ПОБЕГ
|TNL
|1500
|10 000 000
|109 649
|6 667
|-
|168 000 000
|1 842 105
Главной новинкой уикенда должен будет стать новый фильм с Джонни Деппом в главной роли ЖАННА ДЮБАРРИ (RWV). Релиз неплохо показал себя на предпоказах прошлой недели, заработав уже свыше 7 млн рублей. Новинка демонстрирует хорошие предпродажи и на предстоящий уикенд, поэтому рискнем предположить, что она сможет заработать около 40-50 млн рублей за четыре дня проката.
Неплохо на предпродажах выступает и анимационный проект ПРОСТО СУПЕР (NMG/RUR). Релиз станет главным предложением для многочисленной семейной аудитории, что позволит ему заработать на старте примерно 15-17 млн рублей.
Еще один мультфильм КАТАК. ЛЕДНИКОВЫЙ ПОБЕГ (TNL), несмотря на то, что рассчитан на самого юного зрителя, тоже должен будет покорить планку сборов в 10 млн рублей, по крайней мере, на это намекают его предварительные цифры.
Фото: промо фильма ЖАННА ДЮБАРРИ
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19.07.2023 Автор: БК