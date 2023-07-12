Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13–16 июля

Текущий уикенд должен немного взбодрить отечественный прокат сразу несколькими заметными новинками. Лидером должен будет стать отечественный триллер КЕНТАВР (AK) с Юрой Борисовым в главной роли. Картина показывает самый выскоий уровень предпродаж среди стартующих релизов и претендует на 50-60 млн рублей за четыре дня проката.



Боевик КРУЧЕ НЕКУДА (VLG) с Джоном Синой и Джеки Чаном в главных ролях также должен будет заинтересовать свою целевую аудиторию. Картина показала высокий уровень ожидания, что может вылиться в 30 млн рублей в первый уикенд.



Китайский мультфильм ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ (CP) скорее всего выступит в рамках предыдущих мультфильмов про приключения медведей Буни и запишет на свой счет около 15-20 млн рублей.

Фото: кадр из фильма КЕНТАВР

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12.07.2023 Автор: БК