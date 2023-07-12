Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13–16 июля

Новым лидером проката должен стать «Кентавр»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|КЕНТАВР
|AK
|1600
|55 000 000
|606 863
|34 375
|-
|2
|ГИПНОТИК
|CP
|1500
|40 000 000
|441 355
|26 667
|-34
|3
|КРУЧЕ НЕКУДА
|VLG
|1200
|30 000 000
|331 016
|25 000
|-
|4
|ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ
|CP
|1500
|17 000 000
|187 576
|11 333
|-
|5
|ВЫЗОВ
|CP
|450
|13 000 000
|143 440
|28 889
|-22
|6
|НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ
|NKI
|1200
|10 000 000
|110 339
|8 333
|-31
|165 000 000
|1 820 589
Текущий уикенд должен немного взбодрить отечественный прокат сразу несколькими заметными новинками. Лидером должен будет стать отечественный триллер КЕНТАВР (AK) с Юрой Борисовым в главной роли. Картина показывает самый выскоий уровень предпродаж среди стартующих релизов и претендует на 50-60 млн рублей за четыре дня проката.
Боевик КРУЧЕ НЕКУДА (VLG) с Джоном Синой и Джеки Чаном в главных ролях также должен будет заинтересовать свою целевую аудиторию. Картина показала высокий уровень ожидания, что может вылиться в 30 млн рублей в первый уикенд.
Китайский мультфильм ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ (CP) скорее всего выступит в рамках предыдущих мультфильмов про приключения медведей Буни и запишет на свой счет около 15-20 млн рублей.
Фото: кадр из фильма КЕНТАВР
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12.07.2023 Автор: БК