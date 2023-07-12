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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13–16 июля


Новым лидером проката должен стать «Кентавр»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 КЕНТАВР AK 1600 55 000 000 606 863 34 375 -
2 ГИПНОТИК CP 1500 40 000 000 441 355 26 667 -34
3 КРУЧЕ НЕКУДА VLG 1200 30 000 000 331 016 25 000 -
4 ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ CP 1500 17 000 000 187 576 11 333 -
5 ВЫЗОВ CP 450 13 000 000 143 440 28 889 -22
6 НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ NKI 1200 10 000 000 110 339 8 333 -31
  165 000 000 1 820 589  

Текущий уикенд должен немного взбодрить отечественный прокат сразу несколькими заметными новинками. Лидером должен будет стать отечественный триллер КЕНТАВР (AK) с Юрой Борисовым в главной роли. Картина показывает самый выскоий уровень предпродаж среди стартующих релизов и претендует на 50-60 млн рублей за четыре дня проката. 

Боевик КРУЧЕ НЕКУДА (VLG) с Джоном Синой и Джеки Чаном в главных ролях также должен будет заинтересовать свою целевую аудиторию. Картина показала высокий уровень ожидания, что может вылиться в 30 млн рублей в первый уикенд.

Китайский мультфильм ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ (CP) скорее всего выступит в рамках предыдущих мультфильмов про приключения медведей Буни и запишет на свой счет около 15-20 млн рублей.

Фото: кадр из фильма КЕНТАВР

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12.07.2023 Автор: БК