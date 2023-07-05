Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6 – 9 июля

«Гипнотик» вырвется в лидеры
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ГИПНОТИК
|CP
|1600
|50 000 000
|553 465
|31 250
|-
|2
|ДЫХАНИЕ
|CP
|1200
|16 000 000
|177 109
|13 333
|-25
|3
|ВЫЗОВ
|CP
|500
|16 000 000
|177 109
|32 000
|-20
|4
|ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА
|EXP
|800
|15 000 000
|166 039
|18 750
|-
|5
|НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ
|NKI
|1300
|14 000 000
|154 970
|10 769
|-25
|6
|ПЕРЕВОДЧИК
|VLG
|350
|10 000 000
|110 693
|28 571
|-30
|121 000 000
|1 339 385
Главной новинкой уикенда должен стать новый фильм Роберта Родригеса ГИПНОТИК (CP). Фантастический боевик с Беном Аффлеком в главной роли показывает высокий куровень предпродаж и вполне может дотянуться до планки сборов в 50 млн рублей. Этого новинке должно будет хватить, чтобы возглавить чарт лучших релизов уикенда.
Китайский мультфильм ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА (EXP) также должен будет попасть в топ-10 лучших релизов недели. Для этого в его активе неплохой урвоень анимации и многочисленная целевая аудитория, которая не должна будет пропустить новинку. Рискнем предположить что анимационный проект осовит за четыре дня проката примерно 15 млн рублей.
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05.07.2023 Автор: БК