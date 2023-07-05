Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6 – 9 июля

Главной новинкой уикенда должен стать новый фильм Роберта Родригеса ГИПНОТИК (CP). Фантастический боевик с Беном Аффлеком в главной роли показывает высокий куровень предпродаж и вполне может дотянуться до планки сборов в 50 млн рублей. Этого новинке должно будет хватить, чтобы возглавить чарт лучших релизов уикенда.



Китайский мультфильм ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА (EXP) также должен будет попасть в топ-10 лучших релизов недели. Для этого в его активе неплохой урвоень анимации и многочисленная целевая аудитория, которая не должна будет пропустить новинку. Рискнем предположить что анимационный проект осовит за четыре дня проката примерно 15 млн рублей.

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05.07.2023 Автор: БК