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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6 – 9 июля


«Гипнотик» вырвется в лидеры

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ГИПНОТИК CP 1600 50 000 000 553 465 31 250 -
2 ДЫХАНИЕ CP 1200 16 000 000 177 109 13 333 -25
3 ВЫЗОВ CP 500 16 000 000 177 109 32 000 -20
4 ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА EXP 800 15 000 000 166 039 18 750 -
5 НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ NKI 1300 14 000 000 154 970 10 769 -25
6 ПЕРЕВОДЧИК VLG 350 10 000 000 110 693 28 571 -30
  121 000 000 1 339 385  

Главной новинкой уикенда должен стать новый фильм Роберта Родригеса ГИПНОТИК (CP). Фантастический боевик с Беном Аффлеком в главной роли показывает высокий куровень предпродаж и вполне может дотянуться до планки сборов в 50 млн рублей. Этого новинке должно будет хватить, чтобы возглавить чарт лучших релизов уикенда. 

Китайский мультфильм ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА (EXP) также должен будет попасть в топ-10 лучших релизов недели. Для этого в его активе неплохой урвоень анимации и многочисленная целевая аудитория, которая не должна будет пропустить новинку. Рискнем предположить что анимационный проект осовит за четыре дня проката примерно 15 млн рублей. 

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05.07.2023 Автор: БК