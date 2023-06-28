Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 июня – 2 июля

Лучшей новинкой должен стать семейный релиз «Назад к динозаврам»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ДЫХАНИЕ
|CP
|1200
|22 000 000
|256 949
|18 333
|-27
|2
|НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ
|NKI
|1000
|18 000 000
|210 231
|18 000
|-
|3
|ВЫЗОВ
|CP
|500
|18 000 000
|210 231
|36 000
|-20
|4
|ЗВЕРОГОНЩИКИ
|VLG
|1700
|17 000 000
|198 552
|10 000
|-23
|5
|МАЛЬДИВЫ ПОДОЖДУТ
|NKI
|1500
|13 000 000
|151 834
|8 667
|-33
|6
|ПЕРЕВОДЧИК
|VLG
|500
|10 000 000
|116 795
|20 000
|-46
|98 000 000
|1 144 592
Предстоящий уикенд будет полон различными новинками, которые не смогут дать друг другу полностью реализовать свой кассовый потенциал. В лидерах скорее всего останутся холдоверы.
Единственным релизом, который приятно радует своими предпродажами, стало канадское семейное фэнтези НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ (NKI), которое претендует на старт в районе 15–20 млн рублей. Остальным новинкам вряд ли удастся преодолеть 10-миллионный рубеж сборов.
Фото: кадр из фильма НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ
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28.06.2023 Автор: БК