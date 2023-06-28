Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 июня – 2 июля

Предстоящий уикенд будет полон различными новинками, которые не смогут дать друг другу полностью реализовать свой кассовый потенциал. В лидерах скорее всего останутся холдоверы.



Единственным релизом, который приятно радует своими предпродажами, стало канадское семейное фэнтези НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ (NKI), которое претендует на старт в районе 15–20 млн рублей. Остальным новинкам вряд ли удастся преодолеть 10-миллионный рубеж сборов.

Фото: кадр из фильма НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ

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28.06.2023 Автор: БК