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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 июня – 2 июля


Лучшей новинкой должен стать семейный релиз «Назад к динозаврам»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДЫХАНИЕ CP 1200 22 000 000 256 949 18 333 -27
2 НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ NKI 1000 18 000 000 210 231 18 000 -
3 ВЫЗОВ CP 500 18 000 000 210 231 36 000 -20
4 ЗВЕРОГОНЩИКИ VLG 1700 17 000 000 198 552 10 000 -23
5 МАЛЬДИВЫ ПОДОЖДУТ NKI 1500 13 000 000 151 834 8 667 -33
6 ПЕРЕВОДЧИК VLG 500 10 000 000 116 795 20 000 -46
  98 000 000 1 144 592  

Предстоящий уикенд будет полон различными новинками, которые не смогут дать друг другу полностью реализовать свой кассовый потенциал. В лидерах скорее всего останутся холдоверы. 

Единственным релизом, который приятно радует своими предпродажами, стало канадское семейное фэнтези НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ (NKI), которое претендует на старт в районе 15–20 млн рублей. Остальным новинкам вряд ли удастся преодолеть 10-миллионный рубеж сборов.

Фото: кадр из фильма НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ

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