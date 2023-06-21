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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 июня


Сразу три новинки имеют потенциал возглавить официальный прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЗВЕРОГОНЩИКИ VLG 1500 30 000 000 356 083 20 000 -
2 ДЫХАНИЕ CP 1500 27 000 000 320 475 18 000 -
3 МАЛЬДИВЫ ПОДОЖДУТ NKI 1200 25 000 000 296 736 20 833 -
4 ПЕРЕВОДЧИК VLG 800 21 000 000 249 258 26 250 -31
5 ВЫЗОВ CP 500 19 000 000 225 519 38 000 -21
6 СКВОЗЬ ВРЕМЯ NMG 1700 12 000 000 142 433 7 059 -41
7 МАРМАДЮК NKI 1500 11 000 000 130 564 7 333 -34
8 ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ EXP 700 10 000 000 118 694 14 286 -
  155 000 000 1 839 763  

Предстоящий уикенд скорее всего вновь возглавит пиратская продукция, однако и среди официальных новинок есть потенциальные лидеры.

Отечественная драма Романа Каримова ДЫХАНИЕ (CP) показывает неплохой уровень предпродаж, который по итогу недели может вылиться в результат около 25–30 млн рублей.

Примерно на такие же цифры претендует и мультфильм ЗВЕРОГОНЩИКИ (VLG). Хоть предстартовые показатели новинки и ниже недавнего МАРМАДЮКА, учитывая отсутствие конкуренции за семейную аудиторию та вполне может преодолеть планку сборов в 30 млн рублей.

Несмотря на то, что у российской комедии МАЛЬДИВЫ ПОДОЖДУТ (NKI) известный актерский состав и более универсальный жанр, стартовый день проекта, который пришелся на среду, скорее разочаровал своим результатом. Конечно, по ходу уикенда проект может и раскачаться, но пока его результат видится не более чем 25 млн рублей за четыре дня проката.

Фильм ужасов ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ (EXP) показывает предпродажи как схожие релизы последних месяцев, поэтому вполне логично предположить, что и собирать он будет примерно так же, в районе 9-10 млн рублей.
 

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21.06.2023 Автор: БК