Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 июня

Сразу три новинки имеют потенциал возглавить официальный прокат
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЗВЕРОГОНЩИКИ
|VLG
|1500
|30 000 000
|356 083
|20 000
|-
|2
|ДЫХАНИЕ
|CP
|1500
|27 000 000
|320 475
|18 000
|-
|3
|МАЛЬДИВЫ ПОДОЖДУТ
|NKI
|1200
|25 000 000
|296 736
|20 833
|-
|4
|ПЕРЕВОДЧИК
|VLG
|800
|21 000 000
|249 258
|26 250
|-31
|5
|ВЫЗОВ
|CP
|500
|19 000 000
|225 519
|38 000
|-21
|6
|СКВОЗЬ ВРЕМЯ
|NMG
|1700
|12 000 000
|142 433
|7 059
|-41
|7
|МАРМАДЮК
|NKI
|1500
|11 000 000
|130 564
|7 333
|-34
|8
|ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ
|EXP
|700
|10 000 000
|118 694
|14 286
|-
|155 000 000
|1 839 763
Предстоящий уикенд скорее всего вновь возглавит пиратская продукция, однако и среди официальных новинок есть потенциальные лидеры.
Отечественная драма Романа Каримова ДЫХАНИЕ (CP) показывает неплохой уровень предпродаж, который по итогу недели может вылиться в результат около 25–30 млн рублей.
Примерно на такие же цифры претендует и мультфильм ЗВЕРОГОНЩИКИ (VLG). Хоть предстартовые показатели новинки и ниже недавнего МАРМАДЮКА, учитывая отсутствие конкуренции за семейную аудиторию та вполне может преодолеть планку сборов в 30 млн рублей.
Несмотря на то, что у российской комедии МАЛЬДИВЫ ПОДОЖДУТ (NKI) известный актерский состав и более универсальный жанр, стартовый день проекта, который пришелся на среду, скорее разочаровал своим результатом. Конечно, по ходу уикенда проект может и раскачаться, но пока его результат видится не более чем 25 млн рублей за четыре дня проката.
Фильм ужасов ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ (EXP) показывает предпродажи как схожие релизы последних месяцев, поэтому вполне логично предположить, что и собирать он будет примерно так же, в районе 9-10 млн рублей.
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21.06.2023 Автор: БК