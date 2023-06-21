Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 июня

Предстоящий уикенд скорее всего вновь возглавит пиратская продукция, однако и среди официальных новинок есть потенциальные лидеры.



Отечественная драма Романа Каримова ДЫХАНИЕ (CP) показывает неплохой уровень предпродаж, который по итогу недели может вылиться в результат около 25–30 млн рублей.



Примерно на такие же цифры претендует и мультфильм ЗВЕРОГОНЩИКИ (VLG). Хоть предстартовые показатели новинки и ниже недавнего МАРМАДЮКА, учитывая отсутствие конкуренции за семейную аудиторию та вполне может преодолеть планку сборов в 30 млн рублей.



Несмотря на то, что у российской комедии МАЛЬДИВЫ ПОДОЖДУТ (NKI) известный актерский состав и более универсальный жанр, стартовый день проекта, который пришелся на среду, скорее разочаровал своим результатом. Конечно, по ходу уикенда проект может и раскачаться, но пока его результат видится не более чем 25 млн рублей за четыре дня проката.



Фильм ужасов ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ (EXP) показывает предпродажи как схожие релизы последних месяцев, поэтому вполне логично предположить, что и собирать он будет примерно так же, в районе 9-10 млн рублей.



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21.06.2023 Автор: БК