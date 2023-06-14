Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15–18 июня

За звание лучшей новинки поборются «Король-львенок» и «Сквозь время»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПЕРЕВОДЧИК
|VLG
|1500
|30 000 000
|355 787
|20 000
|-37
|2
|СКВОЗЬ ВРЕМЯ
|NMG
|1200
|30 000 000
|355 787
|25 000
|-
|3
|ВЫЗОВ
|CP
|500
|22 000 000
|260 911
|44 000
|-28
|4
|МАРМАДЮК
|NKI
|1800
|21 000 000
|249 051
|11 667
|-26
|5
|КОРОЛЬ-ЛЬВЕНОК
|EXP
|800
|18 000 000
|213 472
|22 500
|-
|6
|НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ
|CP
|1000
|10 000 000
|118 596
|10 000
|-58
|7
|АСТРАЛ. ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ
|WP
|700
|10 000 000
|118 596
|14 286
|-
|141 000 000
|1 672 201
Новый уикенд, скорее всего, не даст кинотеатрам кассовых новинок.
Отечественный фантастический боевик СКВОЗЬ ВРЕМЯ (NMG) показывает для жанра неплохие предпродажи и претендует на старт в районе 25-30 млн рублей. Позади должны будут остаться такие аналоги как ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ и ПРИШЕЛЕЦ.
Семейная картина КОРОЛЬ-ЛЬВЕНОК (EXP) на превью-показах заработала примерно 11 млн рублей, что должно стать хорошим подспорьем для цифр уже полноценного проката. Французская картина также держит неплохой уровень предпродаж, поэтому сборы в районе 15-20 млн рублей за четыре дня проката кажутся для нее вполне посильной задачей.
Хоррор АСТРАЛ. ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ (WP) показывает схожие цифры со стартовавшим на прошлой неделе ЗАКЛЯТЬЕМ. ДОМОМ ТЬМЫ, так что скорее всего и по итогу уикенда на его счету будет 10-12 млн рублей.
Фото: кадр из фильма КОРОЛЬ-ЛЬВЕНОК
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14.06.2023 Автор: БК