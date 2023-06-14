Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15–18 июня

Новый уикенд, скорее всего, не даст кинотеатрам кассовых новинок.



Отечественный фантастический боевик СКВОЗЬ ВРЕМЯ (NMG) показывает для жанра неплохие предпродажи и претендует на старт в районе 25-30 млн рублей. Позади должны будут остаться такие аналоги как ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ и ПРИШЕЛЕЦ.



Семейная картина КОРОЛЬ-ЛЬВЕНОК (EXP) на превью-показах заработала примерно 11 млн рублей, что должно стать хорошим подспорьем для цифр уже полноценного проката. Французская картина также держит неплохой уровень предпродаж, поэтому сборы в районе 15-20 млн рублей за четыре дня проката кажутся для нее вполне посильной задачей.

Хоррор АСТРАЛ. ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ (WP) показывает схожие цифры со стартовавшим на прошлой неделе ЗАКЛЯТЬЕМ. ДОМОМ ТЬМЫ, так что скорее всего и по итогу уикенда на его счету будет 10-12 млн рублей.



Фото: кадр из фильма КОРОЛЬ-ЛЬВЕНОК

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14.06.2023 Автор: БК