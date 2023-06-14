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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15–18 июня


За звание лучшей новинки поборются «Король-львенок» и «Сквозь время»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПЕРЕВОДЧИК VLG 1500 30 000 000 355 787 20 000 -37
2 СКВОЗЬ ВРЕМЯ NMG 1200 30 000 000 355 787 25 000 -
3 ВЫЗОВ CP 500 22 000 000 260 911 44 000 -28
4 МАРМАДЮК NKI 1800 21 000 000 249 051 11 667 -26
5 КОРОЛЬ-ЛЬВЕНОК EXP 800 18 000 000 213 472 22 500 -
6 НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ CP 1000 10 000 000 118 596 10 000 -58
7 АСТРАЛ. ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ WP 700 10 000 000 118 596 14 286 -
  141 000 000 1 672 201  

Новый уикенд, скорее всего, не даст кинотеатрам кассовых новинок. 

Отечественный фантастический боевик СКВОЗЬ ВРЕМЯ (NMG) показывает для жанра неплохие предпродажи и претендует на старт в районе 25-30 млн рублей. Позади должны будут остаться такие аналоги как ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ и ПРИШЕЛЕЦ.

Семейная картина КОРОЛЬ-ЛЬВЕНОК (EXP) на превью-показах заработала примерно 11 млн рублей, что должно стать хорошим подспорьем для цифр уже полноценного проката. Французская картина также держит неплохой уровень предпродаж, поэтому сборы в районе 15-20 млн рублей за четыре дня проката кажутся для нее вполне посильной задачей.

Хоррор АСТРАЛ. ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ (WP) показывает схожие цифры со стартовавшим на прошлой неделе ЗАКЛЯТЬЕМ. ДОМОМ ТЬМЫ, так что скорее всего и по итогу уикенда на его счету будет 10-12 млн рублей.
 

Фото: кадр из фильма КОРОЛЬ-ЛЬВЕНОК

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14.06.2023 Автор: БК