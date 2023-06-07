Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8–11 июня

Судя по предпродажам, главной новинкой уикенда должна стать отечественная драма Бориса Хлебникова СНЕГИРЬ (AK). Фильм, открывавший Международный Московский кинофестиваль, должен будет привлечь, в первую очередь, избирательную аудиторию, но широкая роспись проекта позволит ему рассчитывать на результат в районе 25-30 млн рублей, что вполне соответствует цифрам мейнстримных фильмов.



Впрочем, с отечественной картиной вполне сможет поспорить мультфильм МАРМАДЮК (NKI). Учитывая летние каникулы и высокий уровень анимации проекта, ему вполне по силам освоить 25-30 млн рублей за четыре дня проката.



Еще одной новинкой, которой удастся преодолеть 10-млн рубеж сборов, судя по предварительным цифрам, должна стать семейная лента СОЛНЦЕ НА ВКУС (СRP). Вероятнее всего, она запишет на свой счет 13-15 млн рублей.

Фото: кадр из фильма СНЕГИРЬ

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07.06.2023 Автор: БК