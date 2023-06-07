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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8–11 июня


Главной новинкой уикенда должна стать драма «Снегирь»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПЕРЕВОДЧИК VLG 1500 48 000 000 589 246 32 000 -31
2 МАРМАДЮК NKI 1000 30 000 000 368 279 30 000 -
3 СНЕГИРЬ AK 800 30 000 000 368 279 37 500 -
4 МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» VLG 1800 28 000 000 343 727 15 556 -28
5 НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ CP 1500 28 000 000 343 727 18 667 -46
6 ВЫЗОВ CP 600 28 000 000 343 727 46 667 -30
7 УИКЕНД С БАТЕЙ AK 1400 14 000 000 171 863 10 000 -45
8 СОЛНЦЕ НА ВКУС CRP 600 13 000 000 159 588 21 667 -
  219 000 000 2 688 436  

Судя по предпродажам, главной новинкой уикенда должна стать отечественная драма Бориса Хлебникова СНЕГИРЬ (AK). Фильм, открывавший Международный Московский кинофестиваль, должен будет привлечь, в первую очередь, избирательную аудиторию, но широкая роспись проекта позволит ему рассчитывать на результат в районе 25-30 млн рублей, что вполне соответствует цифрам мейнстримных фильмов.

Впрочем, с отечественной картиной вполне сможет поспорить мультфильм МАРМАДЮК (NKI). Учитывая летние каникулы и высокий уровень анимации проекта, ему вполне по силам освоить 25-30 млн рублей за четыре дня проката. 

Еще одной новинкой, которой удастся преодолеть 10-млн рубеж сборов, судя по предварительным цифрам, должна стать семейная лента СОЛНЦЕ НА ВКУС (СRP). Вероятнее всего, она запишет на свой счет 13-15 млн рублей.

Фото: кадр из фильма СНЕГИРЬ

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07.06.2023 Автор: БК