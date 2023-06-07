Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8–11 июня

Главной новинкой уикенда должна стать драма «Снегирь»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПЕРЕВОДЧИК
|VLG
|1500
|48 000 000
|589 246
|32 000
|-31
|2
|МАРМАДЮК
|NKI
|1000
|30 000 000
|368 279
|30 000
|-
|3
|СНЕГИРЬ
|AK
|800
|30 000 000
|368 279
|37 500
|-
|4
|МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!»
|VLG
|1800
|28 000 000
|343 727
|15 556
|-28
|5
|НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ
|CP
|1500
|28 000 000
|343 727
|18 667
|-46
|6
|ВЫЗОВ
|CP
|600
|28 000 000
|343 727
|46 667
|-30
|7
|УИКЕНД С БАТЕЙ
|AK
|1400
|14 000 000
|171 863
|10 000
|-45
|8
|СОЛНЦЕ НА ВКУС
|CRP
|600
|13 000 000
|159 588
|21 667
|-
|219 000 000
|2 688 436
Судя по предпродажам, главной новинкой уикенда должна стать отечественная драма Бориса Хлебникова СНЕГИРЬ (AK). Фильм, открывавший Международный Московский кинофестиваль, должен будет привлечь, в первую очередь, избирательную аудиторию, но широкая роспись проекта позволит ему рассчитывать на результат в районе 25-30 млн рублей, что вполне соответствует цифрам мейнстримных фильмов.
Впрочем, с отечественной картиной вполне сможет поспорить мультфильм МАРМАДЮК (NKI). Учитывая летние каникулы и высокий уровень анимации проекта, ему вполне по силам освоить 25-30 млн рублей за четыре дня проката.
Еще одной новинкой, которой удастся преодолеть 10-млн рубеж сборов, судя по предварительным цифрам, должна стать семейная лента СОЛНЦЕ НА ВКУС (СRP). Вероятнее всего, она запишет на свой счет 13-15 млн рублей.
Фото: кадр из фильма СНЕГИРЬ
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07.06.2023 Автор: БК