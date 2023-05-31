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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1–4 июня


Лучшей новинкой должен стать боевик «Переводчик»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПЕРЕВОДЧИК VLG 1500 70 000 000 864 304 46 667 -
2 НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ CP 1700 68 000 000 839 610 40 000 -55
3 МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» VLG 1500 50 000 000 617 360 33 333 -
4 ВЫЗОВ CP 800 30 000 000 370 416 37 500 -37
5 УИКЕНД С БАТЕЙ AK 950 25 000 000 308 680 26 316 -
6 ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 NKI 1800 14 000 000 172 861 7 778 -26
  257 000 000 3 173 231  

В первый уикенд лета в прокат выйдут сразу несколько амбициозных новинок. Лучшей из них должен стать новый фильм Гая Ричи ПЕРЕВОДЧИК (VLG). Релиз показывает неплохой уровень предпродаж, а активная рекламная кампания и голливудская звезда Джейк Джилленхол должны будут обеспечить новинке старт в районе 70 млн рублей.

Правда, лидером по предпродажам является отечественный мультфильм МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» (VLG). Во многом это связано с Днем защиты детей, который в этом году выпал на стартовый четверг. В любом случае, по всей видимости, новинка покажет лучший старт франшизы и освоит около 50 млн рублей за четыре дня проката. 

Слегка разочаровывающие предпродажи пока у комедии с Робертом Де Ниро УИКЕНД С БАТЕЙ (AK). Тем не менее, у проекта в активе хорошая роспись и жанр, популярный у отечественного зрителя, так что рискнем предположить, что ему покорится планка сборов в 25 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ПЕРЕВОДЧИК

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