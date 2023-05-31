Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1–4 июня

В первый уикенд лета в прокат выйдут сразу несколько амбициозных новинок. Лучшей из них должен стать новый фильм Гая Ричи ПЕРЕВОДЧИК (VLG). Релиз показывает неплохой уровень предпродаж, а активная рекламная кампания и голливудская звезда Джейк Джилленхол должны будут обеспечить новинке старт в районе 70 млн рублей.



Правда, лидером по предпродажам является отечественный мультфильм МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» (VLG). Во многом это связано с Днем защиты детей, который в этом году выпал на стартовый четверг. В любом случае, по всей видимости, новинка покажет лучший старт франшизы и освоит около 50 млн рублей за четыре дня проката.



Слегка разочаровывающие предпродажи пока у комедии с Робертом Де Ниро УИКЕНД С БАТЕЙ (AK). Тем не менее, у проекта в активе хорошая роспись и жанр, популярный у отечественного зрителя, так что рискнем предположить, что ему покорится планка сборов в 25 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ПЕРЕВОДЧИК

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31.05.2023 Автор: БК