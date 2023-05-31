Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1–4 июня

Лучшей новинкой должен стать боевик «Переводчик»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПЕРЕВОДЧИК
|VLG
|1500
|70 000 000
|864 304
|46 667
|-
|2
|НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ
|CP
|1700
|68 000 000
|839 610
|40 000
|-55
|3
|МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!»
|VLG
|1500
|50 000 000
|617 360
|33 333
|-
|4
|ВЫЗОВ
|CP
|800
|30 000 000
|370 416
|37 500
|-37
|5
|УИКЕНД С БАТЕЙ
|AK
|950
|25 000 000
|308 680
|26 316
|-
|6
|ТРИО В ПЕРЬЯХ 2
|NKI
|1800
|14 000 000
|172 861
|7 778
|-26
|257 000 000
|3 173 231
В первый уикенд лета в прокат выйдут сразу несколько амбициозных новинок. Лучшей из них должен стать новый фильм Гая Ричи ПЕРЕВОДЧИК (VLG). Релиз показывает неплохой уровень предпродаж, а активная рекламная кампания и голливудская звезда Джейк Джилленхол должны будут обеспечить новинке старт в районе 70 млн рублей.
Правда, лидером по предпродажам является отечественный мультфильм МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» (VLG). Во многом это связано с Днем защиты детей, который в этом году выпал на стартовый четверг. В любом случае, по всей видимости, новинка покажет лучший старт франшизы и освоит около 50 млн рублей за четыре дня проката.
Слегка разочаровывающие предпродажи пока у комедии с Робертом Де Ниро УИКЕНД С БАТЕЙ (AK). Тем не менее, у проекта в активе хорошая роспись и жанр, популярный у отечественного зрителя, так что рискнем предположить, что ему покорится планка сборов в 25 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ПЕРЕВОДЧИК
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31.05.2023 Автор: БК