Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25–28 мая

После пятинедельного доминирования ВЫЗОВА лидерство в российском прокате перехватит комедия НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ (CP). Релиз показывает предпродажи, которые опережают цифры первого фильма франшизы. Таким образом, старт в 250 млн рублей выглядит для проекта вполне посильной задачей.



А вот вторая крупная новинка уикенда, боевик с Джерардом Батлером БЕГЛЕЦ (GF) напротив, своими предварительными цифрами разочаровывает. Скорее всего, картина пойдет по нижней планке ожиданий и оприходует за четыре дня проката примерно 20-25 млн рублей.



Неожиданно высокие цифры демонстрирует корейская семейная лента МОЙ ПЕС РУНИ (KNLG). Очевидно, что целевая аудитория заинтересовалась сюжетом про доброжелательного пса и вполне может принести проекту 12-14 млн рублей за четыре дня проката.



Рассчитанная на избирательную аудиторию биографическая драма БЫТЬ САЛЬВАДОРОМ ДАЛИ (VLG) по всем показателям идет на старт в районе 10-12 млн рублей.

Фото: кадр из фильма НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ.

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24.05.2023 Автор: БК