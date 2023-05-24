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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25–28 мая


«Непосредственно Каха. Другой фильм» возглавит отечественный прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ CP 1800 250 000 000 3 126 172 138 889 -
2 ВЫЗОВ CP 1000 35 000 000 437 664 35 000 -52
3 МЕГАЛОДОН AK 1500 22 000 000 275 103 14 667 -53
4 ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ CRP 1600 20 000 000 250 094 12 500 -47
5 БЕГЛЕЦ GF 1000 20 000 000 250 094 20 000 -
6 ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 NKI 2000 16 000 000 200 075 8 000 -23
7 МОЙ ПЕС РУНИ KNLG 500 13 000 000 162 561 26 000 -
8 БЫТЬ САЛЬВАДОРОМ ДАЛИ VLG 800 12 000 000 150 056 15 000 -
  388 000 000 4 851 819  

После пятинедельного доминирования ВЫЗОВА лидерство в российском прокате перехватит комедия НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ (CP). Релиз показывает предпродажи, которые опережают цифры первого фильма франшизы. Таким образом, старт в 250 млн рублей выглядит для проекта вполне посильной задачей.

А вот вторая крупная новинка уикенда, боевик с Джерардом Батлером БЕГЛЕЦ (GF) напротив, своими предварительными цифрами разочаровывает. Скорее всего, картина пойдет по нижней планке ожиданий и оприходует за четыре дня проката примерно 20-25 млн рублей.

Неожиданно высокие цифры демонстрирует корейская семейная лента МОЙ ПЕС РУНИ (KNLG). Очевидно, что целевая аудитория заинтересовалась сюжетом про доброжелательного пса и вполне может принести проекту 12-14 млн рублей за четыре дня проката.

Рассчитанная на избирательную аудиторию биографическая драма БЫТЬ САЛЬВАДОРОМ ДАЛИ (VLG) по всем показателям идет на старт в районе 10-12 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ.

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24.05.2023 Автор: БК