Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25–28 мая

«Непосредственно Каха. Другой фильм» возглавит отечественный прокат
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ
|CP
|1800
|250 000 000
|3 126 172
|138 889
|-
|2
|ВЫЗОВ
|CP
|1000
|35 000 000
|437 664
|35 000
|-52
|3
|МЕГАЛОДОН
|AK
|1500
|22 000 000
|275 103
|14 667
|-53
|4
|ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ
|CRP
|1600
|20 000 000
|250 094
|12 500
|-47
|5
|БЕГЛЕЦ
|GF
|1000
|20 000 000
|250 094
|20 000
|-
|6
|ТРИО В ПЕРЬЯХ 2
|NKI
|2000
|16 000 000
|200 075
|8 000
|-23
|7
|МОЙ ПЕС РУНИ
|KNLG
|500
|13 000 000
|162 561
|26 000
|-
|8
|БЫТЬ САЛЬВАДОРОМ ДАЛИ
|VLG
|800
|12 000 000
|150 056
|15 000
|-
|388 000 000
|4 851 819
После пятинедельного доминирования ВЫЗОВА лидерство в российском прокате перехватит комедия НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ (CP). Релиз показывает предпродажи, которые опережают цифры первого фильма франшизы. Таким образом, старт в 250 млн рублей выглядит для проекта вполне посильной задачей.
А вот вторая крупная новинка уикенда, боевик с Джерардом Батлером БЕГЛЕЦ (GF) напротив, своими предварительными цифрами разочаровывает. Скорее всего, картина пойдет по нижней планке ожиданий и оприходует за четыре дня проката примерно 20-25 млн рублей.
Неожиданно высокие цифры демонстрирует корейская семейная лента МОЙ ПЕС РУНИ (KNLG). Очевидно, что целевая аудитория заинтересовалась сюжетом про доброжелательного пса и вполне может принести проекту 12-14 млн рублей за четыре дня проката.
Рассчитанная на избирательную аудиторию биографическая драма БЫТЬ САЛЬВАДОРОМ ДАЛИ (VLG) по всем показателям идет на старт в районе 10-12 млн рублей.
Фото: кадр из фильма НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ.
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24.05.2023 Автор: БК