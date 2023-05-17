top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 мая


Сразу четыре новинки должны попасть в топ-10 уикенда

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ВЫЗОВ CP 1600 55 000 000 681 030 34 375 -53
2 ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ CRP 1500 45 000 000 557 207 30 000 -
3 ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 NKI 1600 35 000 000 433 383 21 875 -
4 МЕГАЛОДОН AK 900 26 000 000 321 942 28 889 -
5 14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ CP 500 19 000 000 235 265 38 000 -42
6 ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ NMG 1000 10 000 000 123 824 10 000 -49
7 ОСТРОВ ИЛЛЮЗИЙ GF 800 10 000 000 123 824 12 500 -
  200 000 000 2 476 474  

Среди новинок наилучшие предпродажи показывает отечественная картина ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ (CRP). Фильм Карена Шахназарова демонстрирует схожие цифры с 14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ, который стартовал неделю назад, поэтому, скорее всего, его результат также окажется в диапазоне 40–45 млн рублей.

Предпродажи мультфильма ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 (NKI) лучше части, выходившей в 2017 году. Вероятно, что и результат первого уикенда проекта может оказаться выше, в районе 35 млн рублей.

Акулий хоррор МЕГАЛОДОН (AK) на предварительных продажах показывает лучший результат, чем ближайшие аналоги ЧЕЛЮСТИ: СТОЛКНОВЕНИЕ и ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ. Вероятно, что проекту вполне по силам преодолеть планку сборов в 25 млн рублей.

Триллер ОСТРОВ ИЛЛЮЗИЙ (GF) похвастаться предварительными цифрами конкурентов по дате не может, но, учитывая относительно широкую роспись, все равно должен будет за четыре дня проката записать на свой счет свыше 10 млн рублей.

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11–14 мая

17.05.2023