Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 мая

Сразу четыре новинки должны попасть в топ-10 уикенда
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ВЫЗОВ
|CP
|1600
|55 000 000
|681 030
|34 375
|-53
|2
|ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ
|CRP
|1500
|45 000 000
|557 207
|30 000
|-
|3
|ТРИО В ПЕРЬЯХ 2
|NKI
|1600
|35 000 000
|433 383
|21 875
|-
|4
|МЕГАЛОДОН
|AK
|900
|26 000 000
|321 942
|28 889
|-
|5
|14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ
|CP
|500
|19 000 000
|235 265
|38 000
|-42
|6
|ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ
|NMG
|1000
|10 000 000
|123 824
|10 000
|-49
|7
|ОСТРОВ ИЛЛЮЗИЙ
|GF
|800
|10 000 000
|123 824
|12 500
|-
|200 000 000
|2 476 474
Среди новинок наилучшие предпродажи показывает отечественная картина ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ (CRP). Фильм Карена Шахназарова демонстрирует схожие цифры с 14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ, который стартовал неделю назад, поэтому, скорее всего, его результат также окажется в диапазоне 40–45 млн рублей.
Предпродажи мультфильма ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 (NKI) лучше части, выходившей в 2017 году. Вероятно, что и результат первого уикенда проекта может оказаться выше, в районе 35 млн рублей.
Акулий хоррор МЕГАЛОДОН (AK) на предварительных продажах показывает лучший результат, чем ближайшие аналоги ЧЕЛЮСТИ: СТОЛКНОВЕНИЕ и ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ. Вероятно, что проекту вполне по силам преодолеть планку сборов в 25 млн рублей.
Триллер ОСТРОВ ИЛЛЮЗИЙ (GF) похвастаться предварительными цифрами конкурентов по дате не может, но, учитывая относительно широкую роспись, все равно должен будет за четыре дня проката записать на свой счет свыше 10 млн рублей.
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