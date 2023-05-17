Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 мая

Среди новинок наилучшие предпродажи показывает отечественная картина ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ (CRP). Фильм Карена Шахназарова демонстрирует схожие цифры с 14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ, который стартовал неделю назад, поэтому, скорее всего, его результат также окажется в диапазоне 40–45 млн рублей.



Предпродажи мультфильма ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 (NKI) лучше части, выходившей в 2017 году. Вероятно, что и результат первого уикенда проекта может оказаться выше, в районе 35 млн рублей.



Акулий хоррор МЕГАЛОДОН (AK) на предварительных продажах показывает лучший результат, чем ближайшие аналоги ЧЕЛЮСТИ: СТОЛКНОВЕНИЕ и ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ. Вероятно, что проекту вполне по силам преодолеть планку сборов в 25 млн рублей.



Триллер ОСТРОВ ИЛЛЮЗИЙ (GF) похвастаться предварительными цифрами конкурентов по дате не может, но, учитывая относительно широкую роспись, все равно должен будет за четыре дня проката записать на свой счет свыше 10 млн рублей.

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