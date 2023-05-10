Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11–14 мая

Лучшим релизом уикенда вновь должен стать фильм Клима Шипенко ВЫЗОВ (CP). Проект должен будет пополнить свою копилку еще примерно на 120-130 млн рублей.



Среди новинок наилучшие предпродажи показывает мелодрама 14+: ПРОДОЛЖЕНИЕ (СР). У релиза отличная роспись и явный интерес со стороны целевой аудитории, так что результат в районе 22-24 млн рублей кажется для него вполне посильной задачей.



Комедия МАМА МАФИЯ (СР) может похвастаться более универсальным жанром и даже парочкой зарубежных звезд в актерском составе, однако не самые впечатляющие предпродажи говорят о невысокой событийности проекта. Рискнем предположить, что проекту удастся покорить планку сборов в 20 млн рублей.



Хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА (WP) ничем не выделяется из череды схожих фильмов ужасов, поэтому результат в 12 млн рублей кажется наиболее вероятным для релиза по исходу уикенда.

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10.05.2023 Автор: БК