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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11–14 мая


Лучшей новинкой должна стать мелодрама «14+: Продолжение»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ВЫЗОВ CP 2000 120 000 000 1 564 741 60 000 -
2 14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ CP 300 22 000 000 286 869 73 333 -
3 МАМА МАФИЯ CP 1200 20 000 000 260 790 16 667 -
4 ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ NMG 2000 19 000 000 247 751 9 500 -49
5 ЮРА ДВОРНИК CRP 1500 13 000 000 169 514 8 667 -38
6 ЗАКЛЯТЬЕ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА WP 1000 12 000 000 156 474 12 000 -
  206 000 000 2 686 139  

Лучшим релизом уикенда вновь должен стать фильм Клима Шипенко ВЫЗОВ (CP). Проект должен будет пополнить свою копилку еще примерно на 120-130 млн рублей. 

Среди новинок наилучшие предпродажи показывает мелодрама 14+:  ПРОДОЛЖЕНИЕ (СР). У релиза отличная роспись и явный интерес со стороны целевой аудитории, так что результат в районе 22-24 млн рублей кажется для него вполне посильной задачей.

Комедия МАМА МАФИЯ (СР) может похвастаться более универсальным жанром и даже парочкой зарубежных звезд в актерском составе, однако не самые впечатляющие предпродажи говорят о невысокой событийности проекта. Рискнем предположить, что проекту удастся покорить планку сборов в 20 млн рублей.

Хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА (WP) ничем не выделяется из череды схожих фильмов ужасов, поэтому результат в 12 млн рублей кажется наиболее вероятным для релиза по исходу уикенда.

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