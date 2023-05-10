Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11–14 мая

Лучшей новинкой должна стать мелодрама «14+: Продолжение»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ВЫЗОВ
|CP
|2000
|120 000 000
|1 564 741
|60 000
|-
|2
|14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ
|CP
|300
|22 000 000
|286 869
|73 333
|-
|3
|МАМА МАФИЯ
|CP
|1200
|20 000 000
|260 790
|16 667
|-
|4
|ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ
|NMG
|2000
|19 000 000
|247 751
|9 500
|-49
|5
|ЮРА ДВОРНИК
|CRP
|1500
|13 000 000
|169 514
|8 667
|-38
|6
|ЗАКЛЯТЬЕ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА
|WP
|1000
|12 000 000
|156 474
|12 000
|-
|206 000 000
|2 686 139
Лучшим релизом уикенда вновь должен стать фильм Клима Шипенко ВЫЗОВ (CP). Проект должен будет пополнить свою копилку еще примерно на 120-130 млн рублей.
Среди новинок наилучшие предпродажи показывает мелодрама 14+: ПРОДОЛЖЕНИЕ (СР). У релиза отличная роспись и явный интерес со стороны целевой аудитории, так что результат в районе 22-24 млн рублей кажется для него вполне посильной задачей.
Комедия МАМА МАФИЯ (СР) может похвастаться более универсальным жанром и даже парочкой зарубежных звезд в актерском составе, однако не самые впечатляющие предпродажи говорят о невысокой событийности проекта. Рискнем предположить, что проекту удастся покорить планку сборов в 20 млн рублей.
Хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА (WP) ничем не выделяется из череды схожих фильмов ужасов, поэтому результат в 12 млн рублей кажется наиболее вероятным для релиза по исходу уикенда.
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10.05.2023 Автор: БК