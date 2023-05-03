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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4-7 мая


«Вызов» продолжит лидировать

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ВЫЗОВ CP 200 200 000 000 2 521 750 1 000 000 -33
2 ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ NMG 2000 40 000 000 504 350 20 000 -27
3 ЮРА ДВОРНИК CRP 1500 25 000 000 315 219 16 667 -
4 ВСЕ СТРАХИ БО VLG 800 23 000 000 290 001 28 750 -
5 КУНГ-ФУ ЖЕРЕБЕЦ AK 800 18 000 000 226 958 22 500 -
6 ДЖОН УИК 4 AK 600 18 000 000 226 958 30 000 -21
7 ПОМИЛОВАНИЕ NKI 900 15 000 000 189 131 16 667 -
8 АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД EXP 700 10 000 000 126 088 14 286 -
  349 000 000 4 400 454  

Первый майский уикенд не преподнесет кассовых сюрпризов и лидировать в российском прокате продолжит ВЫЗОВ (CP). По всей видимости, холдовер вновь потеряет не более 40% сборов прошлой недели. 

Среди новинок лучшие предпродажи уикенда показывает новый фильм Ари Астера ВСЕ СТРАХИ БО (VLG). Релиз привлекает своим необычным концептом и Хоакином Фениксом в главной роли, однако внушительный хронометраж и нацеленность на избирательного зрителя, скорее всего, не позволят проекту заработать свыше 23 млн рублей за четыре дня проката.

Пока не очень большие цифры показывает отечественная комедия ЮРА ДВОРНИК (CRP), но легкий жанр фильма наверняка будет востребован в праздничные дни, поэтому рискнем предположить, что фильму покорится отметка в 25 млн рублей.

Новый фильм с Джеки Чаном в главной роли КУНГ-ФУ ЖЕРЕБЕЦ (AK) должен будет завлечь на свои сеансы не только поклонников китайского актера, но и часть семейной аудитории, что явно положительно скажется на кассовом потенциале проекта и позволит тому записатьна свой счет порядка 18 млн рублей.

Темной лошадкой выглядит российский военный фильм ПОМИЛОВАНИЕ (NKI), основная касса которого придется все же на 9 мая. Но и в первые четыре дня проката релиз вполне может привлечь аудиторию, особенно на родине фильма в Башкортастане. Вероятно, картина сможет пополнить свою копилку на 15 млн рублей.

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