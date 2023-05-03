Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4-7 мая

«Вызов» продолжит лидировать
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ВЫЗОВ
|CP
|200
|200 000 000
|2 521 750
|1 000 000
|-33
|2
|ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ
|NMG
|2000
|40 000 000
|504 350
|20 000
|-27
|3
|ЮРА ДВОРНИК
|CRP
|1500
|25 000 000
|315 219
|16 667
|-
|4
|ВСЕ СТРАХИ БО
|VLG
|800
|23 000 000
|290 001
|28 750
|-
|5
|КУНГ-ФУ ЖЕРЕБЕЦ
|AK
|800
|18 000 000
|226 958
|22 500
|-
|6
|ДЖОН УИК 4
|AK
|600
|18 000 000
|226 958
|30 000
|-21
|7
|ПОМИЛОВАНИЕ
|NKI
|900
|15 000 000
|189 131
|16 667
|-
|8
|АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД
|EXP
|700
|10 000 000
|126 088
|14 286
|-
|349 000 000
|4 400 454
Первый майский уикенд не преподнесет кассовых сюрпризов и лидировать в российском прокате продолжит ВЫЗОВ (CP). По всей видимости, холдовер вновь потеряет не более 40% сборов прошлой недели.
Среди новинок лучшие предпродажи уикенда показывает новый фильм Ари Астера ВСЕ СТРАХИ БО (VLG). Релиз привлекает своим необычным концептом и Хоакином Фениксом в главной роли, однако внушительный хронометраж и нацеленность на избирательного зрителя, скорее всего, не позволят проекту заработать свыше 23 млн рублей за четыре дня проката.
Пока не очень большие цифры показывает отечественная комедия ЮРА ДВОРНИК (CRP), но легкий жанр фильма наверняка будет востребован в праздничные дни, поэтому рискнем предположить, что фильму покорится отметка в 25 млн рублей.
Новый фильм с Джеки Чаном в главной роли КУНГ-ФУ ЖЕРЕБЕЦ (AK) должен будет завлечь на свои сеансы не только поклонников китайского актера, но и часть семейной аудитории, что явно положительно скажется на кассовом потенциале проекта и позволит тому записатьна свой счет порядка 18 млн рублей.
Темной лошадкой выглядит российский военный фильм ПОМИЛОВАНИЕ (NKI), основная касса которого придется все же на 9 мая. Но и в первые четыре дня проката релиз вполне может привлечь аудиторию, особенно на родине фильма в Башкортастане. Вероятно, картина сможет пополнить свою копилку на 15 млн рублей.
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