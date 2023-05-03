Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4-7 мая

Первый майский уикенд не преподнесет кассовых сюрпризов и лидировать в российском прокате продолжит ВЫЗОВ (CP). По всей видимости, холдовер вновь потеряет не более 40% сборов прошлой недели.



Среди новинок лучшие предпродажи уикенда показывает новый фильм Ари Астера ВСЕ СТРАХИ БО (VLG). Релиз привлекает своим необычным концептом и Хоакином Фениксом в главной роли, однако внушительный хронометраж и нацеленность на избирательного зрителя, скорее всего, не позволят проекту заработать свыше 23 млн рублей за четыре дня проката.



Пока не очень большие цифры показывает отечественная комедия ЮРА ДВОРНИК (CRP), но легкий жанр фильма наверняка будет востребован в праздничные дни, поэтому рискнем предположить, что фильму покорится отметка в 25 млн рублей.



Новый фильм с Джеки Чаном в главной роли КУНГ-ФУ ЖЕРЕБЕЦ (AK) должен будет завлечь на свои сеансы не только поклонников китайского актера, но и часть семейной аудитории, что явно положительно скажется на кассовом потенциале проекта и позволит тому записатьна свой счет порядка 18 млн рублей.



Темной лошадкой выглядит российский военный фильм ПОМИЛОВАНИЕ (NKI), основная касса которого придется все же на 9 мая. Но и в первые четыре дня проката релиз вполне может привлечь аудиторию, особенно на родине фильма в Башкортастане. Вероятно, картина сможет пополнить свою копилку на 15 млн рублей.

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