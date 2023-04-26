Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27–30 апреля

В последний апрельский уикенд лучшей новинкой должна стать анимационная работа ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (NMG). Мультфильм показывает неплохой уровень предпродаж и должен будет освоить примерно 60 млн рублей за четыре дня проката.



Фильм ужасов СИНИСТЕР: НАЧАЛО (WP) хоть и не имеет отношения к культовой хоррор-франшизе, судя по предпродажам, вызвал интерес у целевой аудитории. Не исключено, что новинка и вовсе покажет лучший старт среди всех фильмов прокатчика и запишет на свой счет 15-16 млн рублей.



Немецкий семейный фильм ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (NKI) пока напротив не показывает внушительных предстартовых цифр, но его жанр должен будет привлечь соответствующего зрителя на выходных, что позволит ему заработать не менее 10-12 млн рублей.



Триллер ВОЗРОЖДЕННЫЕ (EXP) должен будет записать на свой счет к концу недели около 10 млн рублей, интерес аудитории к нему пока значительно ниже, чем к схожему по жанру СИНИСТЕР. НАЧАЛО.

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26.04.2023 Автор: БК