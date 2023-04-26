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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27–30 апреля


Лучшей новинкой уикенда станет мультфильм «Яга и книга заклинаний»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ВЫЗОВ CP 2000 250 000 000 3 062 600 125 000 -41
2 ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ NMG 2000 60 000 000 735 024 30 000 -
3 ДЖОН УИК 4 AK 600 16 000 000 196 006 26 667 -36
4 СИНИСТЕР: НАЧАЛО WP 1000 15 000 000 183 756 15 000 -
5 ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (Teatro alla Scala) NVF 1000 11 000 000 134 754 11 000 -
6 ВОЗРОЖДЕННЫЕ EXP 1000 10 000 000 122 504 10 000 -
  362 000 000 4 434 644  

В последний апрельский уикенд лучшей новинкой должна стать анимационная работа ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (NMG). Мультфильм показывает неплохой уровень предпродаж и должен будет освоить примерно 60 млн рублей за четыре дня проката.

Фильм ужасов СИНИСТЕР: НАЧАЛО (WP) хоть и не имеет отношения к культовой хоррор-франшизе, судя по предпродажам, вызвал интерес у целевой аудитории. Не исключено, что новинка и вовсе покажет лучший старт среди всех фильмов прокатчика и запишет на свой счет 15-16 млн рублей.

Немецкий семейный фильм ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (NKI) пока напротив не показывает внушительных предстартовых цифр, но его жанр должен будет привлечь соответствующего зрителя на выходных, что позволит ему заработать не менее 10-12 млн рублей.

Триллер ВОЗРОЖДЕННЫЕ (EXP) должен будет записать на свой счет к концу недели около 10 млн рублей, интерес аудитории к нему пока значительно ниже, чем к схожему по жанру СИНИСТЕР. НАЧАЛО.

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