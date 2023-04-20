Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 апреля

Главным релизом уикенда станет отечественный проект ВЫЗОВ (CP). Фильм Клима Шипенко показывает рекордные за этот год предпродажи и вполне может претендовать на старт в районе 700 млн рублей. Событийность у проекта огромная, но внушительный хронометраж может немного снизить стартовые цифры.



Еще одной новинкой, которой удастся преодолеть 10-млн барьер в первый уикенд, должен стать триллер МИЗАНТРОП (VLG). Релиз с Шейлин Вудли в главной роли должен будет к вечеру воскресенья записать на свой счет порядка 22 млн рублей.

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