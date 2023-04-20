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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 апреля


«Джон Уик 4» уступит первое место «Вызову»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ВЫЗОВ CP 2000 700 000 000 8 573 178 350 000 -
2 ДЖОН УИК 4 AK 800 25 000 000 306 185 31 250 -49
3 МИЗАНТРОП VLG 1000 22 000 000 269 443 22 000 -
4 ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН AK 1300 12 000 000 146 969 9 231 -56
5 МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ VLG 1200 11 000 000 134 721 9 167 -55
  770 000 000 9 430 496  

Главным релизом уикенда станет отечественный проект ВЫЗОВ (CP). Фильм Клима Шипенко показывает рекордные за этот год предпродажи и вполне может претендовать на старт в районе 700 млн рублей. Событийность у проекта огромная, но внушительный хронометраж может немного снизить стартовые цифры. 

Еще одной новинкой, которой удастся преодолеть 10-млн барьер в первый уикенд, должен стать триллер МИЗАНТРОП (VLG). Релиз с Шейлин Вудли в главной роли должен будет к вечеру воскресенья записать на свой счет порядка 22 млн рублей.

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