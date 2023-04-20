Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 апреля

«Джон Уик 4» уступит первое место «Вызову»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ВЫЗОВ
|CP
|2000
|700 000 000
|8 573 178
|350 000
|-
|2
|ДЖОН УИК 4
|AK
|800
|25 000 000
|306 185
|31 250
|-49
|3
|МИЗАНТРОП
|VLG
|1000
|22 000 000
|269 443
|22 000
|-
|4
|ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН
|AK
|1300
|12 000 000
|146 969
|9 231
|-56
|5
|МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ
|VLG
|1200
|11 000 000
|134 721
|9 167
|-55
|770 000 000
|9 430 496
Главным релизом уикенда станет отечественный проект ВЫЗОВ (CP). Фильм Клима Шипенко показывает рекордные за этот год предпродажи и вполне может претендовать на старт в районе 700 млн рублей. Событийность у проекта огромная, но внушительный хронометраж может немного снизить стартовые цифры.
Еще одной новинкой, которой удастся преодолеть 10-млн барьер в первый уикенд, должен стать триллер МИЗАНТРОП (VLG). Релиз с Шейлин Вудли в главной роли должен будет к вечеру воскресенья записать на свой счет порядка 22 млн рублей.
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