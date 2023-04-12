Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13–16 апреля

В четвертый раз кряду лидером россйиского проката должен стать боевик ДЖОН УИК 4 (AK). Релиз показывает отличную стойкость и должен будет пополнить свою копилку еще примерно на 40 млн рублей.



Самой кассовой новинкой уикенда должна стать анимационная работа ЗВЕРОЛЭНД (TNL). Скорее всего, мультфильм заработает порядка 13–15 млн рублей за четыре дня проката.



Хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ (EXP) показывает умереные для жанра предпродажи и, вероятно, сможет освоить те же 14-15 млн в свой первый уикенд

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12.04.2023 Автор: БК