Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13–16 апреля

В четвертый раз подряд лидером должен стать «Джон Уик 4»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ДЖОН УИК 4
|AK
|1700
|40 000 000
|487 270
|23 529
|-47
|2
|ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН
|AK
|1500
|25 000 000
|304 544
|16 667
|-41
|3
|МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ
|VLG
|1400
|23 000 000
|280 180
|16 429
|-40
|4
|КОТЫ ЭРМИТАЖА
|NKI
|1700
|18 000 000
|219 272
|10 588
|-34
|5
|ЗВЕРОЛЭНД
|TNL
|1200
|15 000 000
|182 726
|12 500
|-
|6
|ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ
|EXP
|800
|14 000 000
|170 545
|17 500
|-
|7
|НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ
|CP
|700
|11 000 000
|133 999
|15 714
|-54
|146 000 000
|1 778 536
В четвертый раз кряду лидером россйиского проката должен стать боевик ДЖОН УИК 4 (AK). Релиз показывает отличную стойкость и должен будет пополнить свою копилку еще примерно на 40 млн рублей.
Самой кассовой новинкой уикенда должна стать анимационная работа ЗВЕРОЛЭНД (TNL). Скорее всего, мультфильм заработает порядка 13–15 млн рублей за четыре дня проката.
Хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ (EXP) показывает умереные для жанра предпродажи и, вероятно, сможет освоить те же 14-15 млн в свой первый уикенд
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12.04.2023 Автор: БК