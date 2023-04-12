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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13–16 апреля


В четвертый раз подряд лидером должен стать «Джон Уик 4»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДЖОН УИК 4 AK 1700 40 000 000 487 270 23 529 -47
2 ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН AK 1500 25 000 000 304 544 16 667 -41
3 МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ VLG 1400 23 000 000 280 180 16 429 -40
4 КОТЫ ЭРМИТАЖА NKI 1700 18 000 000 219 272 10 588 -34
5 ЗВЕРОЛЭНД TNL 1200 15 000 000 182 726 12 500 -
6 ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ EXP 800 14 000 000 170 545 17 500 -
7 НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ CP 700 11 000 000 133 999 15 714 -54
  146 000 000 1 778 536  

В четвертый раз кряду лидером россйиского проката должен стать боевик ДЖОН УИК 4 (AK). Релиз показывает отличную стойкость и должен будет пополнить свою копилку еще примерно на 40 млн рублей.

Самой кассовой новинкой уикенда должна стать анимационная работа ЗВЕРОЛЭНД (TNL). Скорее всего, мультфильм заработает порядка 13–15 млн рублей за четыре дня проката.

Хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ (EXP) показывает умереные для жанра предпродажи и, вероятно, сможет освоить те же 14-15 млн в свой первый уикенд

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12.04.2023 Автор: БК