Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6 – 9 апреля

Сразу две новинки поборются за лидерство
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ДЖОН УИК 4
|AK
|1800
|70 000 000
|880 503
|38 889
|-58
|2
|МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ
|VLG
|1500
|70 000 000
|880 503
|46 667
|-
|3
|ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН
|AK
|1800
|65 000 000
|817 610
|36 111
|-
|4
|КОТЫ ЭРМИТАЖА
|NKI
|2000
|42 000 000
|528 302
|21 000
|-37
|5
|НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ
|CP
|1400
|30 000 000
|377 358
|21 429
|-52
|6
|БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ
|GF
|1200
|25 000 000
|314 465
|20 833
|-
|7
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРГОНАВТОВ
|VLG
|1800
|18 000 000
|226 415
|10 000
|-43
|8
|ПРИНЦ ПУСТЫНИ
|CP
|800
|15 000 000
|188 679
|18 750
|-
|9
|ПОЕХАВШАЯ
|CP
|700
|15 000 000
|188 679
|21 429
|-57
|10
|ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. ВОССТАНИЕ МАШИН
|CRP
|1500
|13 000 000
|163 522
|8 667
|-57
|11
|Я ХОЧУ! Я БУДУ!
|NMG
|1000
|13 000 000
|163 522
|13 000
|-
|376 000 000
|4 729 560
Первый апрельский уикенд ознаменуется выходом в прокат сразу двух амбициозных зарубежных новинок.
Молодежная мелодрама МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ (VLG) имеет достаточно широкую книжную фанбазу, которая обеспечила новинке неплохой уровень предпродаж. Осторожно предположим, что фильму покорится рубеж в 70 млн рублей за четыре дня проката.
Французский крупнобюджетный исторический проект ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН (AK) пока не показывает внушительных предпродаж, но масштаба фильма и бренда должно будет хватить для старта в 60-70 млн рублей.
Фантастический проект БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ (GF) судя по рейтингам ожиданий и первым цифрам претендует на кассу в размере 25-30 млн рублей
Приключенческая картина ПРИНЦ ПУСТЫНИ (CP) станет главным предложением уикенда для семейной аудитории, что позволит ей заработать примерно 15-18 млн рублей в первый уикенд.
Отечественная комедия Я ХОЧУ! Я БУДУ! (NMG) не вызвала ажиотажа у целевой аудитории и предположительно может освоить порядка 13-15 млн рублей к концу недели.
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