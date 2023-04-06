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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6 – 9 апреля


Сразу две новинки поборются за лидерство

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДЖОН УИК 4 AK 1800 70 000 000 880 503 38 889 -58
2 МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ VLG 1500 70 000 000 880 503 46 667 -
3 ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН AK 1800 65 000 000 817 610 36 111 -
4 КОТЫ ЭРМИТАЖА NKI 2000 42 000 000 528 302 21 000 -37
5 НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ CP 1400 30 000 000 377 358 21 429 -52
6 БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ GF 1200 25 000 000 314 465 20 833 -
7 ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРГОНАВТОВ VLG 1800 18 000 000 226 415 10 000 -43
8 ПРИНЦ ПУСТЫНИ CP 800 15 000 000 188 679 18 750 -
9 ПОЕХАВШАЯ CP 700 15 000 000 188 679 21 429 -57
10 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. ВОССТАНИЕ МАШИН CRP 1500 13 000 000 163 522 8 667 -57
11 Я ХОЧУ! Я БУДУ! NMG 1000 13 000 000 163 522 13 000 -
  376 000 000 4 729 560  

Первый апрельский уикенд ознаменуется выходом в прокат сразу двух амбициозных зарубежных новинок.

Молодежная мелодрама МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ (VLG) имеет достаточно широкую книжную фанбазу, которая обеспечила новинке неплохой уровень предпродаж. Осторожно предположим, что фильму покорится рубеж в 70 млн рублей за четыре дня проката.

Французский крупнобюджетный исторический проект ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН (AK) пока не показывает внушительных предпродаж, но масштаба фильма и бренда должно будет хватить для старта в 60-70 млн рублей. 

Фантастический проект БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ (GF) судя по рейтингам ожиданий и первым цифрам претендует на кассу в размере 25-30 млн рублей

Приключенческая картина ПРИНЦ ПУСТЫНИ (CP) станет главным предложением уикенда для семейной аудитории, что позволит ей заработать примерно 15-18 млн рублей в первый уикенд.

Отечественная комедия Я ХОЧУ! Я БУДУ! (NMG) не вызвала ажиотажа у целевой аудитории и предположительно может освоить порядка 13-15 млн рублей к концу недели.

 

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