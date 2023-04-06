Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6 – 9 апреля

Первый апрельский уикенд ознаменуется выходом в прокат сразу двух амбициозных зарубежных новинок.



Молодежная мелодрама МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ (VLG) имеет достаточно широкую книжную фанбазу, которая обеспечила новинке неплохой уровень предпродаж. Осторожно предположим, что фильму покорится рубеж в 70 млн рублей за четыре дня проката.



Французский крупнобюджетный исторический проект ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН (AK) пока не показывает внушительных предпродаж, но масштаба фильма и бренда должно будет хватить для старта в 60-70 млн рублей.



Фантастический проект БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ (GF) судя по рейтингам ожиданий и первым цифрам претендует на кассу в размере 25-30 млн рублей



Приключенческая картина ПРИНЦ ПУСТЫНИ (CP) станет главным предложением уикенда для семейной аудитории, что позволит ей заработать примерно 15-18 млн рублей в первый уикенд.



Отечественная комедия Я ХОЧУ! Я БУДУ! (NMG) не вызвала ажиотажа у целевой аудитории и предположительно может освоить порядка 13-15 млн рублей к концу недели.





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