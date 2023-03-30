Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 марта–2 апреля

«Джон Уик 4» продолжит лидировать
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ДЖОН УИК 4
|AK
|1800
|170 000 000
|2 208 366
|94 444
|-44
|2
|КОТЫ ЭРМИТАЖА
|NKI
|2000
|70 000 000
|909 327
|35 000
|-23
|3
|НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ
|CP
|2000
|60 000 000
|779 423
|30 000
|-35
|4
|ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. ВОССТАНИЕ МАШИН
|CRP
|1500
|50 000 000
|649 519
|33 333
|-
|5
|ПОЕХАВШАЯ
|CP
|1200
|33 000 000
|428 683
|27 500
|-36
|6
|ПРОКЛЯТИЕ: ПОСВЯЩЕНИЕ
|CP
|800
|22 000 000
|285 789
|27 500
|-
|7
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРГОНАВТОВ
|VLG
|1000
|20 000 000
|259 808
|20 000
|-
|8
|НЮРНБЕРГ
|NMG
|700
|10 000 000
|129 904
|14 286
|-41
|9
|ПРАВЕДНИК
|CP
|400
|10 000 000
|129 904
|25 000
|-43
|445 000 000
|5 780 722
Мощный старт ДЖОНА УИКА 4 (AK) позволит ему остаться лидером и на второй неделе проката. Несмотря на то, что фильмы с сильным фанатским уклоном, как правило, достаточно серьезно падают на втором уикенде работы, отличный «сарафан» боевика это падение смягчит.
Лучшей из новинок должна стать комедия ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. ВОССТАНИЕ МАШИН (CRP). Проект показывает невысокие цифры предпродаж, но бренд франшизы и широкая роспись должны будут ему принести около 50 млн рублей в первый уикенд.
Фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ: ПОСВЯЩЕНИЕ (CP) с Дженой Мелоун и Дэни Хьюстоном в главных ролях претендует на результат в районе 22 млн рублей за четыре дня проката.
Анимационная картина ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРГОНАВТОВ (VLG) в формате превью-показов уже заработала примерно 10 млн рублей, полноценный уикенд должен будет добавить в копилку французского мультфильма еще 20 млн рублей.
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30.03.2023 Автор: БК