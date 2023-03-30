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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 марта–2 апреля


«Джон Уик 4» продолжит лидировать

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДЖОН УИК 4 AK 1800 170 000 000 2 208 366 94 444 -44
2 КОТЫ ЭРМИТАЖА NKI 2000 70 000 000 909 327 35 000 -23
3 НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ CP 2000 60 000 000 779 423 30 000 -35
4 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. ВОССТАНИЕ МАШИН CRP 1500 50 000 000 649 519 33 333 -
5 ПОЕХАВШАЯ CP 1200 33 000 000 428 683 27 500 -36
6 ПРОКЛЯТИЕ: ПОСВЯЩЕНИЕ CP 800 22 000 000 285 789 27 500 -
7 ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРГОНАВТОВ VLG 1000 20 000 000 259 808 20 000 -
8 НЮРНБЕРГ NMG 700 10 000 000 129 904 14 286 -41
9 ПРАВЕДНИК CP 400 10 000 000 129 904 25 000 -43
  445 000 000 5 780 722  

Мощный старт ДЖОНА УИКА 4 (AK) позволит ему остаться лидером и на второй неделе проката. Несмотря на то, что фильмы с сильным фанатским уклоном, как правило, достаточно серьезно падают на втором уикенде работы, отличный «сарафан» боевика это падение смягчит.

Лучшей из новинок должна стать комедия ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. ВОССТАНИЕ МАШИН (CRP). Проект показывает невысокие цифры предпродаж, но бренд франшизы и широкая роспись должны будут ему принести около 50 млн рублей в первый уикенд.

Фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ: ПОСВЯЩЕНИЕ (CP) с Дженой Мелоун и Дэни Хьюстоном в главных ролях претендует на результат в районе 22 млн рублей за четыре дня проката.

Анимационная картина ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРГОНАВТОВ (VLG) в формате превью-показов уже заработала примерно 10 млн рублей, полноценный уикенд должен будет добавить в копилку французского мультфильма еще 20 млн рублей. 

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30.03.2023 Автор: БК