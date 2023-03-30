Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 марта–2 апреля

Мощный старт ДЖОНА УИКА 4 (AK) позволит ему остаться лидером и на второй неделе проката. Несмотря на то, что фильмы с сильным фанатским уклоном, как правило, достаточно серьезно падают на втором уикенде работы, отличный «сарафан» боевика это падение смягчит.



Лучшей из новинок должна стать комедия ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. ВОССТАНИЕ МАШИН (CRP). Проект показывает невысокие цифры предпродаж, но бренд франшизы и широкая роспись должны будут ему принести около 50 млн рублей в первый уикенд.



Фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ: ПОСВЯЩЕНИЕ (CP) с Дженой Мелоун и Дэни Хьюстоном в главных ролях претендует на результат в районе 22 млн рублей за четыре дня проката.



Анимационная картина ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРГОНАВТОВ (VLG) в формате превью-показов уже заработала примерно 10 млн рублей, полноценный уикенд должен будет добавить в копилку французского мультфильма еще 20 млн рублей.

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30.03.2023 Автор: БК