Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 марта

Уикенд ознаменуется выходом в прокат долгожданной голливудской новинки ДЖОН УИК 4 (AK). Релиз показывает великолепные цифры предпродаж, что вкупе с высокой событийностью может дать примерно 300 млн рублей в первый уикенд. Это станет лучшим стартом 2023 года, если оставить за скобками новогодние праздники.



Отечественный мультфильм студии «Лицензионные бренды» КОТЫ ЭРМИТАЖА (NKI) удачно воспользуется начавшимися школьными каникулами и сможет освоить около 90 млн рублей за первые четыре дня проката.



Еще один анимационный релиз, МОЯ ФЕЯ-ПРОКАЗНИЦА (AK), рассчитан на менее широкую детскую аудиторию, и, учитывая его предпродажи, может рассчитывать на 20 млн рублей за весь уикенд.

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23.03.2023 Автор: БК