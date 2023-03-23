Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 марта

«Джон Уик 4» претендует на лучший старт года
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ДЖОН УИК 4
|AK
|1800
|300 000 000
|3 898 129
|166 667
|-
|2
|КОТЫ ЭРМИТАЖА
|NKI
|2000
|90 000 000
|1 169 439
|45 000
|-
|3
|НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ
|CP
|2000
|75 000 000
|974 532
|37 500
|-42
|4
|ПОЕХАВШАЯ
|CP
|1800
|50 000 000
|649 688
|27 778
|-41
|5
|МОЯ ФЕЯ-ПРОКАЗНИЦА
|AK
|1500
|20 000 000
|259 875
|13 333
|-
|6
|НЮРНБЕРГ
|NMG
|1400
|18 000 000
|233 888
|12 857
|-52
|7
|ПРАВЕДНИК
|CP
|700
|17 000 000
|220 894
|24 286
|-45
|8
|БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ
|AK
|800
|12 000 000
|155 925
|15 000
|-59
|582 000 000
|7 562 370
Уикенд ознаменуется выходом в прокат долгожданной голливудской новинки ДЖОН УИК 4 (AK). Релиз показывает великолепные цифры предпродаж, что вкупе с высокой событийностью может дать примерно 300 млн рублей в первый уикенд. Это станет лучшим стартом 2023 года, если оставить за скобками новогодние праздники.
Отечественный мультфильм студии «Лицензионные бренды» КОТЫ ЭРМИТАЖА (NKI) удачно воспользуется начавшимися школьными каникулами и сможет освоить около 90 млн рублей за первые четыре дня проката.
Еще один анимационный релиз, МОЯ ФЕЯ-ПРОКАЗНИЦА (AK), рассчитан на менее широкую детскую аудиторию, и, учитывая его предпродажи, может рассчитывать на 20 млн рублей за весь уикенд.
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23.03.2023 Автор: БК