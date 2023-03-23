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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 марта


«Джон Уик 4» претендует на лучший старт года

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДЖОН УИК 4 AK 1800 300 000 000 3 898 129 166 667 -
2 КОТЫ ЭРМИТАЖА NKI 2000 90 000 000 1 169 439 45 000 -
3 НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ CP 2000 75 000 000 974 532 37 500 -42
4 ПОЕХАВШАЯ CP 1800 50 000 000 649 688 27 778 -41
5 МОЯ ФЕЯ-ПРОКАЗНИЦА AK 1500 20 000 000 259 875 13 333 -
6 НЮРНБЕРГ NMG 1400 18 000 000 233 888 12 857 -52
7 ПРАВЕДНИК CP 700 17 000 000 220 894 24 286 -45
8 БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ AK 800 12 000 000 155 925 15 000 -59
  582 000 000 7 562 370  

Уикенд ознаменуется выходом в прокат долгожданной голливудской новинки ДЖОН УИК 4 (AK). Релиз показывает великолепные цифры предпродаж, что вкупе с высокой событийностью может дать примерно 300 млн рублей в первый уикенд. Это станет лучшим стартом 2023 года, если оставить за скобками новогодние праздники. 

Отечественный мультфильм студии «Лицензионные бренды» КОТЫ ЭРМИТАЖА (NKI) удачно воспользуется начавшимися школьными каникулами и сможет освоить около 90 млн рублей за первые четыре дня проката. 

Еще один анимационный релиз, МОЯ ФЕЯ-ПРОКАЗНИЦА (AK), рассчитан на менее широкую детскую аудиторию, и, учитывая его предпродажи, может рассчитывать на 20 млн рублей за весь уикенд. 

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23.03.2023 Автор: БК