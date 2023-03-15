Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 марта

Главной новинкой уикенда станет отечественная драма НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ (CP). Проект показывает хороший уровень предпродаж, опережая недавний НЮРНБЕРГ и лишь немного уступая ПРАВЕДНИКУ. Скорее всего, фильму Сарика Андреасяна удастся покорить отметку в 120 млн рублей за четыре дня проката.



Остальные новинки уикенда не претендуют на большую кассу. Отечественный хоррор МЕДЕЯ (AK) должнен будет освоить около 15 млн рублей, очередная экранизация культового романа Стивена Кинга ДЕТИ КУКУРУЗЫ (GF), судя по предпродажам, запишет на свой счет 12-13 млн рублей, а российская комедия СЕРГИЙ ПРОТИВ НЕЧИСТИ. ШАБАШ (CRP) сможет рассчитывать на кассу в районе 10 млн рублей.

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15.03.2023 Автор: БК