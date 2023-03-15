Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 марта

В лидеры должна выбиться драма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ
|CP
|1600
|120 000 000
|1 584 158
|75 000
|-
|2
|ПОЕХАВШАЯ
|CP
|1800
|65 000 000
|858 086
|36 111
|-52
|3
|НЮРНБЕРГ
|NMG
|1800
|30 000 000
|396 040
|16 667
|-53
|4
|ПРАВЕДНИК
|CP
|900
|27 000 000
|356 436
|30 000
|-40
|5
|БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ
|AK
|1600
|23 000 000
|303 630
|14 375
|-61
|6
|МЕДЕЯ
|AK
|1100
|15 000 000
|198 020
|13 636
|-
|7
|ЧЕБУРАШКА
|CP
|600
|13 000 000
|171 617
|21 667
|-48
|8
|ДЕТИ КУКУРУЗЫ
|GF
|800
|12 000 000
|158 416
|15 000
|-
|9
|СЕРГИЙ ПРОТИВ НЕЧИСТИ. ШАБАШ
|CRP
|1200
|10 000 000
|132 013
|8 333
|-
|315 000 000
|4 158 416
Главной новинкой уикенда станет отечественная драма НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ (CP). Проект показывает хороший уровень предпродаж, опережая недавний НЮРНБЕРГ и лишь немного уступая ПРАВЕДНИКУ. Скорее всего, фильму Сарика Андреасяна удастся покорить отметку в 120 млн рублей за четыре дня проката.
Остальные новинки уикенда не претендуют на большую кассу. Отечественный хоррор МЕДЕЯ (AK) должнен будет освоить около 15 млн рублей, очередная экранизация культового романа Стивена Кинга ДЕТИ КУКУРУЗЫ (GF), судя по предпродажам, запишет на свой счет 12-13 млн рублей, а российская комедия СЕРГИЙ ПРОТИВ НЕЧИСТИ. ШАБАШ (CRP) сможет рассчитывать на кассу в районе 10 млн рублей.
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9–12 марта
15.03.2023 Автор: БК