top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 марта


В лидеры должна выбиться драма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ CP 1600 120 000 000 1 584 158 75 000 -
2 ПОЕХАВШАЯ CP 1800 65 000 000 858 086 36 111 -52
3 НЮРНБЕРГ NMG 1800 30 000 000 396 040 16 667 -53
4 ПРАВЕДНИК CP 900 27 000 000 356 436 30 000 -40
5 БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ AK 1600 23 000 000 303 630 14 375 -61
6 МЕДЕЯ AK 1100 15 000 000 198 020 13 636 -
7 ЧЕБУРАШКА CP 600 13 000 000 171 617 21 667 -48
8 ДЕТИ КУКУРУЗЫ GF 800 12 000 000 158 416 15 000 -
9 СЕРГИЙ ПРОТИВ НЕЧИСТИ. ШАБАШ CRP 1200 10 000 000 132 013 8 333 -
  315 000 000 4 158 416  

Главной новинкой уикенда станет отечественная драма НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ (CP). Проект показывает хороший уровень предпродаж, опережая недавний НЮРНБЕРГ и лишь немного уступая ПРАВЕДНИКУ. Скорее всего, фильму Сарика Андреасяна удастся покорить отметку в 120 млн рублей за четыре дня проката.

Остальные новинки уикенда не претендуют на большую кассу. Отечественный хоррор МЕДЕЯ (AK) должнен будет освоить около 15 млн рублей, очередная экранизация культового романа Стивена Кинга ДЕТИ КУКУРУЗЫ (GF), судя по предпродажам, запишет на свой счет 12-13 млн рублей, а российская комедия СЕРГИЙ ПРОТИВ НЕЧИСТИ. ШАБАШ (CRP) сможет рассчитывать на кассу в районе 10 млн рублей.

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9–12 марта

15.03.2023 Автор: БК