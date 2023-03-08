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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9–12 марта


Комедия «Поехавшая» уверенно возглавит прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПОЕХАВШАЯ CP 1600 140 000 000 1 855 288 87 500 -
2 БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ AK 1800 55 000 000 728 863 30 556 -49
3 НЮРНБЕРГ NMG 1800 50 000 000 662 603 27 778 -51
4 ЦАРЕВНЫ И ТАИНСТВЕННАЯ ГОСТЬЯ AK 1400 32 000 000 424 066 22 857 -
5 ПРАВЕДНИК CP 1200 30 000 000 397 562 25 000 -54
6 ЭСКОРТНИЦА NKI 1000 15 000 000 198 781 15 000 -
7 ЧЕБУРАШКА CP 500 13 000 000 172 277 26 000 -61
  335 000 000 4 439 438  

Главной новинкой уикенда очевидно станет отечественная комедия ПОЕХАВШАЯ (CP). Релиз уже собрал за 8 марта 85 млн рублей со средней заполняемостью 51 человек нак сеанс. Такие цифры обнадеживают показчиков и позволяют надеяться на результат порядка 140 млн рублей еще за четыре дня проката.

Мультфильм ЦАРЕВНЫ И ТАИНСТВЕННАЯ ГОСТЬЯ (AK) в праздничный день освоил 15 млн рублей, скорее всего, такие же цифры он будет показывать и в выходные, что должно дать около 32 млн рублей за уикенд. 

Эротическая драма ЭСКОРТНИЦА (NKI) не сильно радет предпродажами, да и самая низкая средняя заполняемость в первой десятке не слишком обнадеживает. Осторожно предположим, что к вечеру воскресения проекту покорится отметка в 15-18 млн рублей.

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08.03.2023 Автор: БК