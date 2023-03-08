Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9–12 марта

Главной новинкой уикенда очевидно станет отечественная комедия ПОЕХАВШАЯ (CP). Релиз уже собрал за 8 марта 85 млн рублей со средней заполняемостью 51 человек нак сеанс. Такие цифры обнадеживают показчиков и позволяют надеяться на результат порядка 140 млн рублей еще за четыре дня проката.



Мультфильм ЦАРЕВНЫ И ТАИНСТВЕННАЯ ГОСТЬЯ (AK) в праздничный день освоил 15 млн рублей, скорее всего, такие же цифры он будет показывать и в выходные, что должно дать около 32 млн рублей за уикенд.



Эротическая драма ЭСКОРТНИЦА (NKI) не сильно радет предпродажами, да и самая низкая средняя заполняемость в первой десятке не слишком обнадеживает. Осторожно предположим, что к вечеру воскресения проекту покорится отметка в 15-18 млн рублей.

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08.03.2023 Автор: БК