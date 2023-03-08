Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9–12 марта

Комедия «Поехавшая» уверенно возглавит прокат
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПОЕХАВШАЯ
|CP
|1600
|140 000 000
|1 855 288
|87 500
|-
|2
|БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ
|AK
|1800
|55 000 000
|728 863
|30 556
|-49
|3
|НЮРНБЕРГ
|NMG
|1800
|50 000 000
|662 603
|27 778
|-51
|4
|ЦАРЕВНЫ И ТАИНСТВЕННАЯ ГОСТЬЯ
|AK
|1400
|32 000 000
|424 066
|22 857
|-
|5
|ПРАВЕДНИК
|CP
|1200
|30 000 000
|397 562
|25 000
|-54
|6
|ЭСКОРТНИЦА
|NKI
|1000
|15 000 000
|198 781
|15 000
|-
|7
|ЧЕБУРАШКА
|CP
|500
|13 000 000
|172 277
|26 000
|-61
|335 000 000
|4 439 438
Главной новинкой уикенда очевидно станет отечественная комедия ПОЕХАВШАЯ (CP). Релиз уже собрал за 8 марта 85 млн рублей со средней заполняемостью 51 человек нак сеанс. Такие цифры обнадеживают показчиков и позволяют надеяться на результат порядка 140 млн рублей еще за четыре дня проката.
Мультфильм ЦАРЕВНЫ И ТАИНСТВЕННАЯ ГОСТЬЯ (AK) в праздничный день освоил 15 млн рублей, скорее всего, такие же цифры он будет показывать и в выходные, что должно дать около 32 млн рублей за уикенд.
Эротическая драма ЭСКОРТНИЦА (NKI) не сильно радет предпродажами, да и самая низкая средняя заполняемость в первой десятке не слишком обнадеживает. Осторожно предположим, что к вечеру воскресения проекту покорится отметка в 15-18 млн рублей.
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2–5 марта
08.03.2023 Автор: БК