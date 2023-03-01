Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2–5 марта

Предстоящий уикенд будет богат на амбициозные новинки, две из которых должны будут побороться за лидерство в российском прокате. Наибольшие предпродажи показывает драма Николая Лебедева НЮРНБЕРГ (NMG). Вкупе с высокими рейтингами ожиадний кинотеатры вправе ждать от релиза старт в районе 120 млн рублей.



Комедия БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (AK) также показыает обнадеживающие предпродажи, к тому же, в отличие от НЮРНБЕРГА, у нее не будет конкуренции за целевую аудиторию на дате, так что результат порядка 100 млн рублей кажется для релиза вполне посильной задачей.



Привлечь на свои сеансы семейную аудиторию попробует ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (VLG). Мультфильм выглядит как довольно классическое предложение для детей и, по всей видимости, покажет результат в районе 15 млн рублей, как это было с другим схожим анимационным проектом прокатчика, ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ.



Отечественная драма ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК (CRP) рассчитана на узкие сегменты аудитории, но богатый актерский состав и имя постановщика Петра Тодоровского не должны оставить новинку без внимания. Предположим, что картине удастся освоить примерно 10 млн рублей.



Фильм ужасов АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ (KNLG) также должен будет покорить 10-миллионную отметку сборов. У фильма неплохие для его уровня предпродажи и известный бренд в названии, что может завлечь целевую аудиторию любителей пощекотать себе нервы.

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01.03.2023 Автор: БК