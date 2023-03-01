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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2–5 марта


«Нюрнберг» и «Беспринципные в деревне» поборются за лидерство

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 НЮРНБЕРГ NMG 1800 120 000 000 1 594 684 66 667 -
2 БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ AK 1600 100 000 000 1 328 904 62 500 -
3 ПРАВЕДНИК CP 1800 70 000 000 930 233 38 889 -64
4 ЧЕБУРАШКА CP 1000 40 000 000 531 561 40 000 -66
5 ПАПЫ ПРОТИВ МАМ NKI 1800 25 000 000 332 226 13 889 -65
6 НЕПОСЛУШНАЯ NKI 1500 25 000 000 332 226 16 667 -59
7 БЕШЕНСТВО VLG 700 20 000 000 265 781 28 571 -59
8 ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК VLG 800 15 000 000 199 336 18 750 -
9 ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК CRP 700 10 000 000 132 890 14 286 -
10 АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ KNLG 600 10 000 000 132 890 16 667 -
  435 000 000 5 780 731  

Предстоящий уикенд будет богат на амбициозные новинки, две из которых должны будут побороться за лидерство в российском прокате. Наибольшие предпродажи показывает драма Николая Лебедева НЮРНБЕРГ (NMG). Вкупе с высокими рейтингами ожиадний кинотеатры вправе ждать от релиза старт в районе 120 млн рублей.

Комедия БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (AK) также показыает обнадеживающие предпродажи, к тому же, в отличие от НЮРНБЕРГА, у нее не будет конкуренции за целевую аудиторию на дате, так что результат порядка 100 млн рублей кажется для релиза вполне посильной задачей.

Привлечь на свои сеансы семейную аудиторию попробует ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (VLG). Мультфильм выглядит как довольно классическое предложение для детей и, по всей видимости, покажет результат в районе 15 млн рублей, как это было с другим схожим анимационным проектом прокатчика, ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ. 

Отечественная драма ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК (CRP) рассчитана на узкие сегменты аудитории, но богатый актерский состав и имя постановщика Петра Тодоровского не должны оставить новинку без внимания. Предположим, что картине удастся освоить примерно 10 млн рублей.

Фильм ужасов АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ (KNLG) также должен будет покорить 10-миллионную отметку сборов. У фильма неплохие для его уровня предпродажи и известный бренд в названии, что может завлечь целевую аудиторию любителей пощекотать себе нервы.

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01.03.2023 Автор: БК