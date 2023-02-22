Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 февраля

Во второй раз подряд лидером уикенда станет драма «Праведник»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПРАВЕДНИК
|CP
|2000
|250 000 000
|3 346 272
|125 000
|107
|2
|ЧЕБУРАШКА
|CP
|1000
|110 000 000
|1 472 360
|110 000
|24
|3
|НЕПОСЛУШНАЯ
|NKI
|1500
|70 000 000
|936 956
|46 667
|-9
|4
|ПАПЫ ПРОТИВ МАМ
|NKI
|1800
|55 000 000
|736 180
|30 556
|-
|5
|СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА
|VLG
|1800
|50 000 000
|669 254
|27 778
|25
|6
|БЕШЕНСТВО
|VLG
|1200
|50 000 000
|669 254
|41 667
|-
|7
|СЫН
|EXP
|600
|30 000 000
|401 553
|50 000
|-
|8
|МАРЛОУ
|PRD
|500
|30 000 000
|401 553
|60 000
|-
|9
|РОК ДОГ 3: БИТВА ЗА БИТ
|GF
|1000
|25 000 000
|334 627
|25 000
|-
|10
|СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
|CRP
|1000
|20 000 000
|267 702
|20 000
|-36
|11
|ЧЕКАГО
|AK
|1000
|17 000 000
|227 547
|17 000
|-
|707 000 000
|9 463 258
Благодаря Дню защитника Отечества предстоящий уикенд будет включать сразу четыре выходных. Это явно положительно скажется на его сборах. Лидером во второй раз подряд должна стать драма Сергея Урсуляка ПРАВЕДНИК (CP). Из-за военной тематики релиз получит повышенный интерес в праздничные дни и должен освоить около 250 млн рублей.
Лучшей новинкой, по всей видимости, станет семейная комедия ПАПЫ ПРОТИВ МАМ (NKI), которая показыает отличный уровень предпродаж. Подобные работы всегда хорошо чувствуют себя в расширенные уикенды, поэтому, скорее всего, к вечеру воскресенья результат фильма составит не менее 50-60 млн рублей.
Новый фильм автора ЧЕБУРАШКИ Дмитрия Дьяченко БЕШЕНСТВО (VLG) будет работать на взрослую аудиторию и любителей триллеров. Сборы таких картин, как правило, сильно зависят от «сарафанного радио»; рискнем предположить, что картине покорится отметка в 50 млн рублей.
Сразу два зарубежных проекта рассчитаны на искушенного зрителя. Новый фильм Флориана Зеллера СЫН (EXP) должен заинтересовать столичную аудиторию и любителей артового кино, а МАРЛОУ (PRD) с Лиамом Ниссоном в главной роли не должны будут пропустить любители нуара и детективных историй. Судя по предпродажам, оба проекта поровну поделят аудиторию и заработают по 30-35 млн рублей.
Еще одна новинка, мультфильм РОК ДОГ 3: БИТВА ЗА БИТ (GF), выступит в рамках ожиданий и запишет на свой счет около 25 млн рублей.
Отечественная драма ЧЕКАГО (AK) показала хороший для жанра уровень предпродаж, что должно позволить ей к концу недели пополнить копилку на 15-20 млн рублей.
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22.02.2023 Автор: БК