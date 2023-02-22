Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 февраля

Благодаря Дню защитника Отечества предстоящий уикенд будет включать сразу четыре выходных. Это явно положительно скажется на его сборах. Лидером во второй раз подряд должна стать драма Сергея Урсуляка ПРАВЕДНИК (CP). Из-за военной тематики релиз получит повышенный интерес в праздничные дни и должен освоить около 250 млн рублей.



Лучшей новинкой, по всей видимости, станет семейная комедия ПАПЫ ПРОТИВ МАМ (NKI), которая показыает отличный уровень предпродаж. Подобные работы всегда хорошо чувствуют себя в расширенные уикенды, поэтому, скорее всего, к вечеру воскресенья результат фильма составит не менее 50-60 млн рублей.



Новый фильм автора ЧЕБУРАШКИ Дмитрия Дьяченко БЕШЕНСТВО (VLG) будет работать на взрослую аудиторию и любителей триллеров. Сборы таких картин, как правило, сильно зависят от «сарафанного радио»; рискнем предположить, что картине покорится отметка в 50 млн рублей.



Сразу два зарубежных проекта рассчитаны на искушенного зрителя. Новый фильм Флориана Зеллера СЫН (EXP) должен заинтересовать столичную аудиторию и любителей артового кино, а МАРЛОУ (PRD) с Лиамом Ниссоном в главной роли не должны будут пропустить любители нуара и детективных историй. Судя по предпродажам, оба проекта поровну поделят аудиторию и заработают по 30-35 млн рублей.



Еще одна новинка, мультфильм РОК ДОГ 3: БИТВА ЗА БИТ (GF), выступит в рамках ожиданий и запишет на свой счет около 25 млн рублей.



Отечественная драма ЧЕКАГО (AK) показала хороший для жанра уровень предпродаж, что должно позволить ей к концу недели пополнить копилку на 15-20 млн рублей.

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22.02.2023 Автор: БК