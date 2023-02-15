Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 февраля

Богатый на разножанровые новинки уикенд обещает плотную борьбу в верхней части таблицы. Лучше среди них зможеть стать четвертая часть отечественной мультфраншизы СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА (VLG). У проекта не самые высокие для жанра предпродажи, но на результат в районе 50-60 млн рублей их должно хватить.

Отечественная военная драма ПРАВЕДНИК (CP) основную свою кассу будет делать на следующей неделе, в праздничный уикенд 23 февраля. Однако и сейчас, судя по всему, вполне способна записать на свой счет 40-50 млн рублей.

Эротический триллер НЕПОСЛУШНАЯ (NKI) отлично показал себя в день святого Валентина, собрав за сутки порядка 20 млн рублей. Конечно, вне тематического праздника прыти у релиза поубавится, но 40-50 млн рублей за уикенд ему должны покориться.

Не самый впечатляющий результат в стартовые два дня показала экшн-комедия МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА (GF). Этот релиз по итогам уикенда пополнит свою копилку на 20-22 млн рублей.



Наконец, хорроры ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД (MVK) и ЗАКЛЯТЬЕ. ПЕРВОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ (EXP) смогут аккумулировать по 10-15 млн рублей каждый.

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15.02.2023 Автор: БК