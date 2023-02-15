Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 февраля

Лучшей из многочисленных новинок должен стать мультфильм «Снежная королева. Разморозка»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЧЕБУРАШКА
|CP
|1500
|100 000 000
|1 397 038
|66 667
|-37
|2
|СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА
|VLG
|1800
|60 000 000
|838 223
|33 333
|-
|3
|ПРАВЕДНИК
|CP
|1800
|50 000 000
|698 519
|27 778
|-
|4
|НЕПОСЛУШНАЯ
|NKI
|1500
|50 000 000
|698 519
|33 333
|-
|5
|СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
|CRP
|1700
|30 000 000
|419 111
|17 647
|-51
|6
|О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ
|CP
|1900
|22 000 000
|307 348
|11 579
|-61
|7
|БЫТЬ
|NMG
|900
|22 000 000
|307 348
|24 444
|-52
|8
|МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА
|GF
|800
|20 000 000
|279 408
|25 000
|-
|9
|ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС
|VLG
|1500
|15 000 000
|209 556
|10 000
|-54
|10
|ЗАКЛЯТЬЕ. ПЕРВОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ
|EXP
|800
|14 000 000
|195 585
|17 500
|-
|11
|ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ
|GF
|500
|13 000 000
|181 615
|26 000
|-53
|12
|ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД
|MVK
|400
|12 000 000
|167 645
|30 000
|-
|408 000 000
|5 699 916
Богатый на разножанровые новинки уикенд обещает плотную борьбу в верхней части таблицы. Лучше среди них зможеть стать четвертая часть отечественной мультфраншизы СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА (VLG). У проекта не самые высокие для жанра предпродажи, но на результат в районе 50-60 млн рублей их должно хватить.
Отечественная военная драма ПРАВЕДНИК (CP) основную свою кассу будет делать на следующей неделе, в праздничный уикенд 23 февраля. Однако и сейчас, судя по всему, вполне способна записать на свой счет 40-50 млн рублей.
Эротический триллер НЕПОСЛУШНАЯ (NKI) отлично показал себя в день святого Валентина, собрав за сутки порядка 20 млн рублей. Конечно, вне тематического праздника прыти у релиза поубавится, но 40-50 млн рублей за уикенд ему должны покориться.
Не самый впечатляющий результат в стартовые два дня показала экшн-комедия МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА (GF). Этот релиз по итогам уикенда пополнит свою копилку на 20-22 млн рублей.
Наконец, хорроры ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД (MVK) и ЗАКЛЯТЬЕ. ПЕРВОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ (EXP) смогут аккумулировать по 10-15 млн рублей каждый.
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15.02.2023 Автор: БК