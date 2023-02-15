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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 февраля


Лучшей из многочисленных новинок должен стать мультфильм «Снежная королева. Разморозка»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЧЕБУРАШКА CP 1500 100 000 000 1 397 038 66 667 -37
2 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА VLG 1800 60 000 000 838 223 33 333 -
3 ПРАВЕДНИК CP 1800 50 000 000 698 519 27 778 -
4 НЕПОСЛУШНАЯ NKI 1500 50 000 000 698 519 33 333 -
5 СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ CRP 1700 30 000 000 419 111 17 647 -51
6 О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ CP 1900 22 000 000 307 348 11 579 -61
7 БЫТЬ NMG 900 22 000 000 307 348 24 444 -52
8 МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА GF 800 20 000 000 279 408 25 000 -
9 ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС VLG 1500 15 000 000 209 556 10 000 -54
10 ЗАКЛЯТЬЕ. ПЕРВОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ EXP 800 14 000 000 195 585 17 500 -
11 ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ GF 500 13 000 000 181 615 26 000 -53
12 ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД MVK 400 12 000 000 167 645 30 000 -
  408 000 000 5 699 916  

Богатый на разножанровые новинки уикенд обещает плотную борьбу в верхней части таблицы. Лучше среди них зможеть стать четвертая часть отечественной мультфраншизы СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА (VLG). У проекта не самые высокие для жанра предпродажи, но на результат в районе 50-60 млн рублей их должно хватить. 

Отечественная военная драма ПРАВЕДНИК (CP) основную свою кассу будет делать на следующей неделе, в праздничный уикенд 23 февраля. Однако и сейчас, судя по всему, вполне способна записать на свой счет 40-50 млн рублей.

Эротический триллер НЕПОСЛУШНАЯ (NKI) отлично показал себя в день святого Валентина, собрав за сутки порядка 20 млн рублей. Конечно, вне тематического праздника прыти у релиза поубавится, но 40-50 млн рублей за уикенд ему должны покориться. 

Не самый впечатляющий результат в стартовые два дня показала экшн-комедия МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА (GF). Этот релиз по итогам уикенда пополнит свою копилку на 20-22 млн рублей.

Наконец, хорроры ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД (MVK) и ЗАКЛЯТЬЕ. ПЕРВОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ (EXP) смогут аккумулировать по 10-15 млн рублей каждый.

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15.02.2023 Автор: БК