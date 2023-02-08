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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9–12 февраля


Комедии «Быть» и «Свободные отношения» претендуют на звание лучшей новинки

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЧЕБУРАШКА CP 1700 170 000 000 2 424 415 100 000 -37
2 О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ CP 1500 62 000 000 884 199 41 333 -54
3 СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ CRP 1800 50 000 000 713 063 27 778 -
4 БЫТЬ NMG 1000 50 000 000 713 063 50 000 -
5 ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС VLG 2000 40 000 000 570 451 20 000 -32
6 ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ GF 800 27 000 000 385 054 33 750 -37
7 КРУШЕНИЕ CP 1800 20 000 000 285 225 11 111 -43
8 ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ EXP 1000 20 000 000 285 225 20 000 -
9 МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК NKI 1000 11 000 000 156 874 11 000 -
10 ЗАКЛЯТИЕ АБИЗУ GF 600 10 000 000 142 613 16 667 -
  460 000 000 6 560 183  

На звание главной новинки уикенда претендуют сразу две отечественные комедии. Фантастический проект БЫТЬ (NMG) показывает высокий уровень предпродаж — наличие оригинального хай-концепта является его конкурентным преимуществом. Скорее всего картина освоит примерно 50 млн рублей за четыре дня проката.

Завязанная на семейных проблемах картина СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (CRP) имеет в своем активе более узнаваемый актерский состав и понятную фабулу, что также позволит ей освоить в первый уикенд около 50 млн рублей. Не исключено, что победителя будет определять фотофиниш.

Американская комедия ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ (EXP) претендует старт около 18-20 млн рублей. У фильма богатый актерский состав, что должно сыграть ему в плюс. Однако конкуренция с более событийными российскими релизами, рассчитанными на ту же целевую аудиторию, не даст новинке прыгнуть выше головы.

Порядка 10 млн рублей в стартовый уикенд запишут на свой счет семейная картина МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК (NKI) и хоррор ЗАКЛЯТИЕ АБИЗУ (GF). Оба релиза рассчитаны на небольшие зрительские сегменты.

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08.02.2023 Автор: БК