Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9–12 февраля

Комедии «Быть» и «Свободные отношения» претендуют на звание лучшей новинки
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЧЕБУРАШКА
|CP
|1700
|170 000 000
|2 424 415
|100 000
|-37
|2
|О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ
|CP
|1500
|62 000 000
|884 199
|41 333
|-54
|3
|СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
|CRP
|1800
|50 000 000
|713 063
|27 778
|-
|4
|БЫТЬ
|NMG
|1000
|50 000 000
|713 063
|50 000
|-
|5
|ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС
|VLG
|2000
|40 000 000
|570 451
|20 000
|-32
|6
|ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ
|GF
|800
|27 000 000
|385 054
|33 750
|-37
|7
|КРУШЕНИЕ
|CP
|1800
|20 000 000
|285 225
|11 111
|-43
|8
|ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ
|EXP
|1000
|20 000 000
|285 225
|20 000
|-
|9
|МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК
|NKI
|1000
|11 000 000
|156 874
|11 000
|-
|10
|ЗАКЛЯТИЕ АБИЗУ
|GF
|600
|10 000 000
|142 613
|16 667
|-
|460 000 000
|6 560 183
На звание главной новинки уикенда претендуют сразу две отечественные комедии. Фантастический проект БЫТЬ (NMG) показывает высокий уровень предпродаж — наличие оригинального хай-концепта является его конкурентным преимуществом. Скорее всего картина освоит примерно 50 млн рублей за четыре дня проката.
Завязанная на семейных проблемах картина СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (CRP) имеет в своем активе более узнаваемый актерский состав и понятную фабулу, что также позволит ей освоить в первый уикенд около 50 млн рублей. Не исключено, что победителя будет определять фотофиниш.
Американская комедия ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ (EXP) претендует старт около 18-20 млн рублей. У фильма богатый актерский состав, что должно сыграть ему в плюс. Однако конкуренция с более событийными российскими релизами, рассчитанными на ту же целевую аудиторию, не даст новинке прыгнуть выше головы.
Порядка 10 млн рублей в стартовый уикенд запишут на свой счет семейная картина МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК (NKI) и хоррор ЗАКЛЯТИЕ АБИЗУ (GF). Оба релиза рассчитаны на небольшие зрительские сегменты.
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08.02.2023 Автор: БК