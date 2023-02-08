Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9–12 февраля

На звание главной новинки уикенда претендуют сразу две отечественные комедии. Фантастический проект БЫТЬ (NMG) показывает высокий уровень предпродаж — наличие оригинального хай-концепта является его конкурентным преимуществом. Скорее всего картина освоит примерно 50 млн рублей за четыре дня проката.

Завязанная на семейных проблемах картина СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (CRP) имеет в своем активе более узнаваемый актерский состав и понятную фабулу, что также позволит ей освоить в первый уикенд около 50 млн рублей. Не исключено, что победителя будет определять фотофиниш.

Американская комедия ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ (EXP) претендует старт около 18-20 млн рублей. У фильма богатый актерский состав, что должно сыграть ему в плюс. Однако конкуренция с более событийными российскими релизами, рассчитанными на ту же целевую аудиторию, не даст новинке прыгнуть выше головы.

Порядка 10 млн рублей в стартовый уикенд запишут на свой счет семейная картина МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК (NKI) и хоррор ЗАКЛЯТИЕ АБИЗУ (GF). Оба релиза рассчитаны на небольшие зрительские сегменты.

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08.02.2023 Автор: БК