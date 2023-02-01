Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2–5 февраля

Единственной крупной новинкой уикенда окажется продолжение популярной комедийной франшизы О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ (CP). У фильма внушительные предпродажи, сопоставимые с цифрами предыдущей части, которая на старте брала почти 200 млн рублей. Учитывая особенности нынешнего проката, такие цифры вряд ли будут достижимы, но на 150 млн рублей за четыре дня проката запала новинке может хватить. Впрочем, скорее всего этого не хватит, чтобы перехватить лидерство у ЧЕБУРАШКИ (CP).

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01.02.2023 Автор: БК