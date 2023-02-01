Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2–5 февраля

«О чем говорят мужчины: Простые удовольствия» станут единственной крупной новинкой
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЧЕБУРАШКА
|CP
|1900
|250 000 000
|3 625 290
|131 579
|-45
|2
|О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ
|CP
|1800
|150 000 000
|2 175 174
|83 333
|-
|3
|ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС
|VLG
|2000
|65 000 000
|942 575
|32 500
|-21
|4
|ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ
|GF
|1200
|38 000 000
|551 044
|31 667
|-46
|5
|КРУШЕНИЕ
|CP
|1500
|37 000 000
|536 543
|24 667
|-45
|540 000 000
|7 830 626
Единственной крупной новинкой уикенда окажется продолжение популярной комедийной франшизы О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ (CP). У фильма внушительные предпродажи, сопоставимые с цифрами предыдущей части, которая на старте брала почти 200 млн рублей. Учитывая особенности нынешнего проката, такие цифры вряд ли будут достижимы, но на 150 млн рублей за четыре дня проката запала новинке может хватить. Впрочем, скорее всего этого не хватит, чтобы перехватить лидерство у ЧЕБУРАШКИ (CP).
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01.02.2023 Автор: БК