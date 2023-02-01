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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2–5 февраля


«О чем говорят мужчины: Простые удовольствия» станут единственной крупной новинкой

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЧЕБУРАШКА CP 1900 250 000 000 3 625 290 131 579 -45
2 О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ CP 1800 150 000 000 2 175 174 83 333 -
3 ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС VLG 2000 65 000 000 942 575 32 500 -21
4 ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ GF 1200 38 000 000 551 044 31 667 -46
5 КРУШЕНИЕ CP 1500 37 000 000 536 543 24 667 -45
  540 000 000 7 830 626  

Единственной крупной новинкой уикенда окажется  продолжение популярной комедийной франшизы О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ (CP). У фильма внушительные предпродажи, сопоставимые с цифрами предыдущей части, которая на старте брала почти 200 млн рублей. Учитывая особенности нынешнего проката, такие цифры вряд ли будут достижимы, но на 150 млн рублей за четыре дня проката запала новинке может хватить. Впрочем, скорее всего этого не хватит, чтобы перехватить лидерство у ЧЕБУРАШКИ (CP).

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