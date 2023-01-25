Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26–29 января

После относительно спокойной недели в последний уикенд месяца выйдут сразу две крупные зарубежные новинки. Британский мультфильм ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС (VLG) показывает очень уверенные предпродажи, которые, судя по всему, позволят ему заработать порядка 80–90 млн рублей. Этого результата ему должно хватить, чтобы попасть в первую тройку.



Боевик с Джерадом Батлером КРУШЕНИЕ (CP) также показывает неплохие для жанра предстартовые цифры, так что у него есть все шансы опередить предыдущий схожий проект с актером — фильм ПРОПАВШАЯ — и записать на свой счет около 50 млн рублей.

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25.01.2023 Автор: БК