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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26–29 января


«Изумительный Морис» станет лучшей новинкой

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЧЕБУРАШКА CP 2000 450 000 000 6 534 050 225 000 -38
2 ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС VLG 1500 90 000 000 1 306 810 60 000 -
3 ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ GF 1700 70 000 000 1 016 408 41 176 -47
4 КРУШЕНИЕ CP 1400 50 000 000 726 006 35 714 -
5 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА VLG 1000 13 000 000 188 761 13 000 -39
6 ОДНИ НА КАНИКУЛАХ CP 1300 12 000 000 174 241 9 231 -47
7 ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5 VLG 800 11 000 000 159 721 13 750 -44
  696 000 000 10 105 997  

После относительно спокойной недели в последний уикенд месяца выйдут сразу две крупные зарубежные новинки. Британский мультфильм ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС (VLG) показывает очень уверенные предпродажи, которые, судя по всему, позволят ему заработать порядка 80–90 млн рублей. Этого результата ему должно хватить, чтобы попасть в первую тройку.

Боевик с Джерадом Батлером КРУШЕНИЕ (CP) также показывает неплохие для жанра предстартовые цифры, так что у него есть все шансы опередить предыдущий схожий проект с актером — фильм ПРОПАВШАЯ — и записать на свой счет около 50 млн рублей.

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25.01.2023 Автор: БК