Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26–29 января

«Изумительный Морис» станет лучшей новинкой
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЧЕБУРАШКА
|CP
|2000
|450 000 000
|6 534 050
|225 000
|-38
|2
|ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС
|VLG
|1500
|90 000 000
|1 306 810
|60 000
|-
|3
|ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ
|GF
|1700
|70 000 000
|1 016 408
|41 176
|-47
|4
|КРУШЕНИЕ
|CP
|1400
|50 000 000
|726 006
|35 714
|-
|5
|13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА
|VLG
|1000
|13 000 000
|188 761
|13 000
|-39
|6
|ОДНИ НА КАНИКУЛАХ
|CP
|1300
|12 000 000
|174 241
|9 231
|-47
|7
|ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5
|VLG
|800
|11 000 000
|159 721
|13 750
|-44
|696 000 000
|10 105 997
После относительно спокойной недели в последний уикенд месяца выйдут сразу две крупные зарубежные новинки. Британский мультфильм ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС (VLG) показывает очень уверенные предпродажи, которые, судя по всему, позволят ему заработать порядка 80–90 млн рублей. Этого результата ему должно хватить, чтобы попасть в первую тройку.
Боевик с Джерадом Батлером КРУШЕНИЕ (CP) также показывает неплохие для жанра предстартовые цифры, так что у него есть все шансы опередить предыдущий схожий проект с актером — фильм ПРОПАВШАЯ — и записать на свой счет около 50 млн рублей.
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25.01.2023 Автор: БК