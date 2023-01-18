top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 января


В лидерах останется «Чебурашка»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЧЕБУРАШКА CP 2000 650 000 000 9 438 072 325 000 -22
2 ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ GF 1700 130 000 000 1 887 614 76 471 -37
3 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА VLG 1000 25 000 000 363 003 25 000 -
4 ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5 VLG 1700 23 000 000 333 963 13 529 -25
5 ОДНИ НА КАНИКУЛАХ CP 1300 20 000 000 290 402 15 385 -32
6 НА КРАЮ EXP 800 15 000 000 217 802 18 750 -
  863 000 000 12 530 855  

Новый уикенд мало что поменяет в расстановке сил первой тройки релизов. Лидером останется отечественный проект ЧЕБУРАШКА (CP), интерес к которому не утихает. За уикенд он добавит в свою копилку еще примерно 600–650 млн рублей.

Лучшей из новинок станет хоррор 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (VLG). Испанский проект, судя по предпродажам, претендует на кассу около 25 млн рублей, что для данного релиза можно считать успешным стартом. 

Британский триллер НА КРАЮ (EXP) освоит за четыре дня проката примерно 15 млн рублей.

Остальные новинки недели скорее всего не смогут преодолеть рубеж сборов в 10 млн рублей. 

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 января

18.01.2023 Автор: БК