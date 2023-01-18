Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 января

В лидерах останется «Чебурашка»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЧЕБУРАШКА
|CP
|2000
|650 000 000
|9 438 072
|325 000
|-22
|2
|ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ
|GF
|1700
|130 000 000
|1 887 614
|76 471
|-37
|3
|13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА
|VLG
|1000
|25 000 000
|363 003
|25 000
|-
|4
|ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5
|VLG
|1700
|23 000 000
|333 963
|13 529
|-25
|5
|ОДНИ НА КАНИКУЛАХ
|CP
|1300
|20 000 000
|290 402
|15 385
|-32
|6
|НА КРАЮ
|EXP
|800
|15 000 000
|217 802
|18 750
|-
|863 000 000
|12 530 855
Новый уикенд мало что поменяет в расстановке сил первой тройки релизов. Лидером останется отечественный проект ЧЕБУРАШКА (CP), интерес к которому не утихает. За уикенд он добавит в свою копилку еще примерно 600–650 млн рублей.
Лучшей из новинок станет хоррор 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (VLG). Испанский проект, судя по предпродажам, претендует на кассу около 25 млн рублей, что для данного релиза можно считать успешным стартом.
Британский триллер НА КРАЮ (EXP) освоит за четыре дня проката примерно 15 млн рублей.
Остальные новинки недели скорее всего не смогут преодолеть рубеж сборов в 10 млн рублей.
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18.01.2023 Автор: БК