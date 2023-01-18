Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 января

Новый уикенд мало что поменяет в расстановке сил первой тройки релизов. Лидером останется отечественный проект ЧЕБУРАШКА (CP), интерес к которому не утихает. За уикенд он добавит в свою копилку еще примерно 600–650 млн рублей.



Лучшей из новинок станет хоррор 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (VLG). Испанский проект, судя по предпродажам, претендует на кассу около 25 млн рублей, что для данного релиза можно считать успешным стартом.



Британский триллер НА КРАЮ (EXP) освоит за четыре дня проката примерно 15 млн рублей.



Остальные новинки недели скорее всего не смогут преодолеть рубеж сборов в 10 млн рублей.

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 января

18.01.2023 Автор: БК