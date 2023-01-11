Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 января

В первый постпраздничный уикенд года лидировать в российском прокате продолжит ЧЕБУРАШКА (CP). Отечественная семейная картина к концу выходных добавит в свою копилку порядка 700 млн рублей, что позволит ей стать самым кассовым фильмом в истории российского проката.



Главной новинкой уикенда станет новый фильм Гая Ричи ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (GF). Проект показывает предпродажи на уровне предыдущих работ постановщика, ДЖЕНТЛЬМЕНЫ и ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, поэтому можно осторожно предположить, что результат новинки будет схож с аналогами и окажется на уровне 270–280 млн рублей.

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 декабря – 1 января

11.01.2023 Автор: БК