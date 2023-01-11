Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 января

Лучшей новинкой станет «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЧЕБУРАШКА
|CP
|2000
|700 000 000
|9 951 663
|350 000
|-54
|2
|ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ
|GF
|1800
|270 000 000
|3 838 499
|150 000
|-
|3
|ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5
|VLG
|2000
|40 000 000
|568 666
|20 000
|-73
|4
|НЕПОСЛУШНИК 2
|CRP
|1500
|25 000 000
|355 417
|16 667
|-73
|5
|МИРА
|AK
|1500
|20 000 000
|284 333
|13 333
|-71
|1 055 000 000
|14 998 578
В первый постпраздничный уикенд года лидировать в российском прокате продолжит ЧЕБУРАШКА (CP). Отечественная семейная картина к концу выходных добавит в свою копилку порядка 700 млн рублей, что позволит ей стать самым кассовым фильмом в истории российского проката.
Главной новинкой уикенда станет новый фильм Гая Ричи ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (GF). Проект показывает предпродажи на уровне предыдущих работ постановщика, ДЖЕНТЛЬМЕНЫ и ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, поэтому можно осторожно предположить, что результат новинки будет схож с аналогами и окажется на уровне 270–280 млн рублей.
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11.01.2023 Автор: БК