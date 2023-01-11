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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 января


Лучшей новинкой станет «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЧЕБУРАШКА CP 2000 700 000 000 9 951 663 350 000 -54
2 ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ GF 1800 270 000 000 3 838 499 150 000 -
3 ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5 VLG 2000 40 000 000 568 666 20 000 -73
4 НЕПОСЛУШНИК 2 CRP 1500 25 000 000 355 417 16 667 -73
5 МИРА AK 1500 20 000 000 284 333 13 333 -71
  1 055 000 000 14 998 578  

В первый постпраздничный уикенд года лидировать в российском прокате продолжит ЧЕБУРАШКА (CP). Отечественная семейная картина к концу выходных добавит в свою копилку порядка 700 млн рублей, что позволит ей стать самым кассовым фильмом в истории российского проката.

Главной новинкой уикенда станет новый фильм Гая Ричи ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (GF). Проект показывает предпродажи на уровне предыдущих работ постановщика, ДЖЕНТЛЬМЕНЫ и ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, поэтому можно осторожно предположить, что результат новинки будет схож с аналогами и окажется на уровне 270–280 млн рублей.

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11.01.2023 Автор: БК